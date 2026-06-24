Wealth Tips: ఇంట్లో డబ్బు నిలవట్లేదా? ఈ వాస్తు మార్పులతో ఆర్థిక కష్టాలకు చెక్ పెట్టండి!
కష్టపడి సంపాదించినా చేతిలో డబ్బు నిలవడం లేదా? అనవసర ఖర్చులతో సతమతమవుతున్నారా? అయితే మీ ఇంటి వాస్తులో లోపాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. సిరిసంపదలు వెల్లివిరియడానికి, ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించుకోవడానికి నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని ప్రభావవంతమైన వాస్తు పరిహారాలు మీకోసం.
డబ్బు నిలవకపోవడం, అనవసర ఖర్చులు పెరిగిపోవడం వంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో ఉండే చిన్న చిన్న లోపాలు ఆర్థిక స్థితిపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఆ దోషాలను తొలగించి, సిరిసంపదలను పెంచుకునే సులభమైన పరిష్కారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆర్థిక సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి?
ఎంత కష్టపడినా ఫలితం దక్కకపోవడం, చేతికి వచ్చిన డబ్బు నీళ్లలా ఖర్చు అయిపోవడం మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇంటి నిర్మాణంలో లేదా వస్తువుల అమరికలో ఉండే లోపాలు ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయి. ఇది ఆర్థిక పురోగతికి అడ్డుపడటమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్థలకు, ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుంది. వాస్తులో చెప్పిన కొన్ని సూచనలు పాటిస్తే ఆర్థిక ప్రవాహం మెరుగుపడుతుందని నమ్మకం.
సరైన దిశలో నిద్రించడం
డబ్బు పొదుపు కావాలంటే ముందుగా అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించాలి. వాస్తు ప్రకారం, ఇంటికి నైరుతి (South-West) దిశలో పడుకోవడం వల్ల అనవసర వ్యయాలు పెరుగుతాయి. ఆ దిశలో ప్రతికూల శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానికి బదులుగా, తూర్పు దిశలో తల పెట్టుకుని, పడమర దిశలో పాదాలు ఉండేలా నిద్రించడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వారం వారం పూజా కార్యక్రమాలు
వారంలోని ప్రత్యేక రోజుల్లో కొన్ని పరిహారాలు పాటించడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది:
మంగళ, గురు, శనివారాలు: ఈ రోజుల్లో రావి చెట్టుకు బూందీ లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పించడం మంచిది.
మంగళవారం: హనుమంతుడికి ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు సింధూరం సమర్పించాలి.
గురువారం: విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు, మిఠాయిలను నైవేద్యంగా సమర్పించి దానధర్మాలు చేయాలి.
శనివారం: శని దేవుడిని దర్శించుకుని, రావి చెట్టు కింద ఆవనూనె దీపం వెలిగిస్తే ఆర్థిక కష్టాలు తొలగిపోతాయి.
శుక్రవారం హోమం
ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి శుక్రవారం రోజున చేసే హోమం ఎంతో శక్తివంతమైనది. శ్రీసూక్తం పఠిస్తూ హోమం చేయడం వల్ల ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలుగుతుంది. ఇది ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి, ధన మార్గాలను సుగమం చేస్తుంది.
ఇంటి ముఖద్వారంపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఆగ్నేయ దిశలో ఉంటే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. ఈ దోషాన్ని నివారించడానికి ప్రధాన ద్వారం ఇరువైపులా 'క్లియర్ క్వార్ట్జ్' (Clear Quartz) రాళ్లను ఉంచడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇది ఇంట్లోకి వచ్చే శక్తిని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
ఈశాన్యంలో నీటి అమరిక
ఇంటికి ఈశాన్య (North-East) మూల అత్యంత పవిత్రమైనది. దీనిని దేవతా స్థానంగా భావిస్తారు. అక్కడ ఒక చిన్న అక్వేరియం లేదా ఫౌంటెన్ ఉంచడం వల్ల అదృష్టం కలిసొస్తుంది. ప్రవహించే నీరు సానుకూలతకు సంకేతం, ఇది కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించడానికి సహాయపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More