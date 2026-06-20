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    Money: నెలాఖరుకు డబ్బు మిగలట్లేదా? ఎంత జీతం వచ్చినా ప్రయోజనం లేదు.. ఈ ఒక్క అలవాటు లేకపోతే!

    నేటి కాలంలో, ప్రతి వ్యక్తికి డబ్బు అవసరంగా మారింది. ప్రజలు మెరుగైన జీవితం, పిల్లల విద్య, ఇల్లు, కారు మరియు భవిష్యత్తు భద్రత కోసం పగలు మరియు రాత్రి పని చేస్తారు. ఎక్కువ సంపాదనతో ఆర్థిక సమస్యలు ముగుస్తాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. కానీ వాస్తవికత ఎల్లప్పుడూ ఇలా ఉండదు.

    Published on: Jun 20, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    నేటి కాలంలో డబ్బు మనిషి ప్రాథమిక అవసరంగా మారింది. మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు, పిల్లల చదువులు, సొంత ఇల్లు, వాహనాల కోసం ప్రతి ఒక్కరూ నిరంతరం కష్టపడుతుంటారు. ఎక్కువ ఆదాయం ఉంటేనే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని చాలామంది భావిస్తారు. అయితే, ఇది పూర్తిగా వాస్తవం కాదు. అధిక జీతాలు వస్తున్నా, నెల చివరకు వచ్చే సరికి చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక ఇబ్బందిపడే వారు ఎందరో ఉన్నారు. మరోవైపు, పరిమిత ఆదాయంతోనే పొదుపును, ఖర్చులను సమతుల్యం చేసుకుంటూ హాయిగా జీవించే వారూ ఉన్నారు. కాబట్టి, సంపాదనకంటే ఆర్థిక నిర్వహణే ముఖ్యం.

    Money: నెలాఖరుకు డబ్బు మిగలట్లేదా? ఎంత జీతం వచ్చినా ప్రయోజనం లేదు.. ఈ ఒక్క అలవాటు లేకపోతే! (Bloomberg)
    Money: నెలాఖరుకు డబ్బు మిగలట్లేదా? ఎంత జీతం వచ్చినా ప్రయోజనం లేదు.. ఈ ఒక్క అలవాటు లేకపోతే! (Bloomberg)

    జీవనశైలి మార్పులు.. పెరుగుతున్న భారాలు

    ఆర్థిక నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగిపోవడం చాలామంది చేస్తున్న అతిపెద్ద పొరపాటు. ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ ఆఫర్లు, క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం, ఆధునిక జీవనశైలి కోసం చేసే అనవసర ఖర్చులు పొదుపు మార్గంలో ప్రధాన అవరోధాలుగా మారుతున్నాయి. సమాజంలో హోదా కోసం, ఇతరులను చూసి మనమూ అలాగే బతకాలనే 'దూకుడు' ఖర్చులు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే, సంపాదనతో పాటు ఖర్చులపై నిఘా ఉంచడం ఎంతో అవసరం.

    ఆపదలో ఆదుకునేది ఆ పొదుపే

    జీవితం ఎప్పుడు ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందో ఎవరూ చెప్పలేరు. వైద్య అవసరాలు, ఉద్యోగంలో మార్పులు, కుటుంబ బాధ్యతలు లేదా అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఆర్థిక అవసరాల కోసం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆ సమయంలో మనం చేసే చిన్న పొదుపులే పెద్ద కొండంత అండగా నిలుస్తాయి. నెలవారీ ఆదాయంలో కనీసం కొంత శాతాన్ని ముందే పక్కన పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ చిన్న పొదుపులు కాలక్రమేణా ఒక భారీ నిధిగా మారుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

    ధన సంపాదన, దాని వినియోగం వెనుక ఆధ్యాత్మిక కోణం కూడా ఉందని జ్యోతిష నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. కష్టపడి పనిచేసే చోట, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆర్థిక నిర్వహణ ఉన్న చోట మహాలక్ష్మి స్థిరంగా ఉంటుందని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అనవసరపు అప్పులు చేయడం, కేవలం ఆడంబరాల కోసం ఖర్చు పెట్టడం వంటివి ఆర్థిక అస్థిరతకు దారితీస్తాయి. డబ్బును గౌరవించే వారికి, పొదుపు తెలిసిన వారికి మాత్రమే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది.

    ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం చిట్కాలు

    ఆర్థికంగా సక్సెస్ అవ్వాలంటే కేవలం ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడం చాలదు. ఈ క్రింది సూత్రాలు పాటిస్తే మీ ఆర్థిక ప్రయాణం సుఖమయం అవుతుంది:

    బడ్జెట్: ప్రతి నెలా ఆదాయ-వ్యయాల లెక్కలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో రాసుకోవాలి.

    పొదుపు: ఆదాయం రాగానే ముందుగా కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేయాలి. మిగిలిన దాంతోనే ఖర్చులు ప్లాన్ చేసుకోవాలి.

    భవిష్యత్ ప్రణాళిక: పిల్లల చదువులు, రిటైర్మెంట్ కోసం ఇప్పటి నుంచే పెట్టుబడులు మొదలుపెట్టాలి.

    అనవసర వ్యయం: అవసరానికి, విలాసానికి మధ్య తేడా తెలుసుకోవాలి.

    డబ్బు సంపాదించడం ఒక నైపుణ్యం అయితే, దాన్ని నిలుపుకోవడం ఒక కళ. ఈ కళను నేర్చుకున్న వారే నిజమైన ఆర్థిక విజేతలు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Money: నెలాఖరుకు డబ్బు మిగలట్లేదా? ఎంత జీతం వచ్చినా ప్రయోజనం లేదు.. ఈ ఒక్క అలవాటు లేకపోతే!
    Home/Rasi Phalalu/Money: నెలాఖరుకు డబ్బు మిగలట్లేదా? ఎంత జీతం వచ్చినా ప్రయోజనం లేదు.. ఈ ఒక్క అలవాటు లేకపోతే!
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