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    గాయత్రీ మంత్రం అర్థం.. ఏ సమయంలో జపిస్తే ప్రయోజనాలు ఉంటాయి?

    హిందూమతంలో గాయత్రీ మంత్రం అత్యంత శక్తివంతమైన, ప్రభావవంతమైన మంత్రంగా పరిగణిస్తారు. ఈ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల జీవితంలోని అనేక సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించడానికి ఒక నిర్దిష్ట సమయం ఉందని మీకు తెలుసా?

    Published on: Jun 04, 2026 10:29 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    'ఓం భూర్భువస్సువ: తత్ సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి, ధియోయోన: ప్రచోదయాత్’

    గాయత్రీ మంత్రం నియమాలు
    గాయత్రీ మంత్రం నియమాలు

    గాయత్రీ మంత్రం చాలా శక్తివంతమైనది. ఈ మంత్రం ఒక వ్యక్తిని విశ్వశక్తితో అనుసంధానిస్తుందని చెబుతారు. గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మానసిక శాంతి లభిస్తుందని నమ్ముతారు. గాయత్రీ మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని, పేదరికం కూడా తొలగిపోతుందని చెబుతారు. ఇందుకు కొన్ని నియమాలను పాటించడం తప్పనిసరి. గాయత్రీ అర్థాన్ని, దానిని జపించే నియమాలను తెలుసుకుందాం.

    ఈ మంత్రం అర్థం ఏమిటంటే.. మనం సృష్టికర్త తేజస్సును, ప్రకాశవంతమైన పరమాత్మను ధ్యానించాలి. ఆయన తేజస్సు మన బుద్ధిని సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి ప్రేరేపించాలి.

    శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ మంత్రాన్ని జపించేటప్పుడు కొన్ని నిర్దిష్ట నియమాలను పాటించాలి. గాయత్రీ మంత్రాన్ని సూర్యోదయానికి ముందు లేదా సూర్యాస్తమయం తర్వాత జపించడం ఉత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు. మీరు సూర్యాస్తమయానికి ముందు మంత్రాన్ని జపించాలనుకుంటే, కొన్ని విషయాల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. సూర్యాస్తమయానికి ముందు గాయత్రీ మంత్రాన్ని నిశ్శబ్దంగా జపించండి.

    గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించడానికి రుద్రాక్ష పూసలను మాత్రమే ఉపయోగించండి. కనీసం 108 సార్లు జపించేలా చూసుకోండి. మంత్రాన్ని జపించడానికి, ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో కూర్చుని, గాయత్రీ మాతను ధ్యానించిన తర్వాత మాత్రమే జపాన్ని ప్రారంభించండి.

    గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనిని జపించే వారు తమ జీవితంలోకి ఉత్సాహాన్ని, సానుకూలతను తీసుకువస్తారు. మంత్రాన్ని జపించేటప్పుడు మీ మనస్సును సానుకూలంగా ఉంచుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి, ఎందుకంటే మీరు గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించే దృఢ సంకల్పంపైనే మీకు లభించే ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుందని అంటారు.

    గాయత్రీ మంత్రం చాలా ప్రాచీనమైనది, శక్తివంతమైనది. దానిని జపించేందుకు గురువు నుండి దీక్ష పొందండి. మీ గురువు సూచించిన సమయం, పద్ధతిలో దానిని జపించండి. గాయత్రీ మంత్రం పిల్లలకు చాలా ప్రయోజనకరమని నమ్ముతారు. ఇది వారి చదువుకు ఆటంకాలను తొలగిస్తుంది. ఈ మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా, సరిగ్గా జపించడం ఒక వ్యక్తి విజయాలను అధిరోహించడానికి సహాయపడుతుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/గాయత్రీ మంత్రం అర్థం.. ఏ సమయంలో జపిస్తే ప్రయోజనాలు ఉంటాయి?
    Home/Rasi Phalalu/గాయత్రీ మంత్రం అర్థం.. ఏ సమయంలో జపిస్తే ప్రయోజనాలు ఉంటాయి?
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