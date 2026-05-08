నేడు ఆ రాశులకు కొత్త బాధ్యతలు, వ్యాపార లాభాలతో పాటు ఎన్నో.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఈ మంత్రాన్ని జపించండి!
Today Horoscope: మే 8, శుక్రవారం నాడు గ్రహ గమనం ప్రకారం ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి పనుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది? లక్ష్మీదేవి ఆరాధనతో మీ రోజును ఎలా మార్చుకోవచ్చో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకోండి.
ఈరోజు శుక్రవారం కావడంతో లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు అత్యంత ప్రశస్తమైన రోజు. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, ఈ రోజు మకర మరియు తులా రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే మేష, కర్కాటక రాశి వారు పని ఒత్తిడి, భావోద్వేగాల విషయంలో కొంత సంయమనం పాటించాలి. మిగిలిన రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి.
ఈరోజు రాశిఫలాలు
మేష రాశి
ఈరోజు మీకు పనుల ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఉదయం నుంచే పరుగులు తీయాల్సి వస్తుంది. ఆఫీసులో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది, కానీ సాయంత్రానికి అంతా సర్దుకుంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు వల్ల మనసు తేలికపడుతుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థికంగా పొదుపు పాటించడం మంచిది.
వృషభ రాశి
మీ మెదడులో ఈ రోజు కొత్త ప్రణాళికలు మెదులుతాయి. ప్రయాణాలు లేదా కొత్త పనుల గురించి ఆలోచిస్తారు. సన్నిహితులతో ఉన్న దూరం తగ్గుతుంది. ఉద్యోగులు సహనాన్ని పాటించాలి. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది, తగిన విశ్రాంతి తీసుకోండి.
మిథున రాశి
నేడు మిథున రాశి వారిని ఒకేసారి అనేక ఆలోచనలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. డబ్బు లేదా బాధ్యతల విషయంలో కొంత ఆందోళన ఉంటుంది. ఏదైనా విషయం గురించి ఇతరులతో స్పష్టంగా మాట్లాడటం మంచిది. ఆఫీసులో తెలియని పనులను నెత్తిన వేసుకోకండి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
కర్కాటక రాశి
ఈ రోజు మీరు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. ఎవరైనా ఏదైనా అంటే త్వరగా బాధపడే అవకాశం ఉంది, కానీ వెంటనే స్పందించవద్దు. కుటుంబంతో గడిపితే ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆఫీసులో సీనియర్ల సలహా మీకు మేలు చేస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి.
సింహ రాశి
మీరు ఈ రోజు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఆఫీసులో పని భారం ఉన్నప్పటికీ, క్రమంగా పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. పాత స్నేహితులు తారసపడవచ్చు. బడ్జెట్ ప్రకారం ఖర్చు చేయడం ఉత్తమం.
కన్యా రాశి
నేడు కన్యా రాశి వారు భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టాలని నిర్ణయించుకుంటారు. ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు లాభాన్ని కలిగిస్తాయి. బంధాల్లో దూరం పెరిగినట్లు అనిపిస్తే మాట్లాడటం ఆపకండి. ఒత్తిడికి లోనుకావద్దు, విశ్రాంతి అవసరం.
తులా రాశి
ఈ రోజు మీరు కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం సంతోషాన్నిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్ళీ మొదలవుతాయి. బయటి ఆహారం తినకపోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
కొన్ని పనులు అనుకున్నట్లు జరుగుతాయి, మరికొన్ని పనులకు నిరీక్షణ తప్పదు. ఉద్యోగ మార్పు గురించి చర్చలు జరగవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆర్థికంగా పర్వాలేదు అనిపించినా, ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వకండి. శారీరక అలసట ఉండవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
కుటుంబ విషయాలు మీ ఆలోచనలను ఆక్రమిస్తాయి. ప్రియమైన వారి ఆరోగ్యం పట్ల ఆందోళన చెందవచ్చు. ఆఫీసులో పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. సంబంధాల్లో అపార్థాలకు తావివ్వకండి. పెట్టుబడులు పెట్టేముందు అన్ని వివరాలు సేకరించడం ముఖ్యం.
మకర రాశి
నేడు మకర రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో మంచి వార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
ఈ రోజు మీకు సాధారణంగా ఉంటుంది. పనులు నెమ్మదిగా పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో మీ పనికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తారు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆహార నియమాలు పాటించండి.
మీన రాశి
పాత జ్ఞాపకాలు మళ్ళీ గుర్తుకు రావచ్చు. మనసు కొంచెం భావుకంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయి. బంధాల్లో నమ్మకాన్ని కాపాడుకోవడం ముఖ్యం. నిద్రలేమి వల్ల నీరసంగా అనిపించవచ్చు.
శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి:
ఉదయాన్నే స్నానం చేసి లక్ష్మీదేవి ముందు నెయ్యితో దీపం వెలిగించండి.
'ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద' మంత్రాన్ని జపించండి.
తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం లేదా తెలుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభకరం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More