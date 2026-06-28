జూన్ 29 జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి: సోమవారం+సర్వార్థ సిద్ధి+అమృత సిద్ధి యోగాలతో మహా పుణ్యకాలం.. చేయాల్సిన పూజలు, దానాలు ఇవే!
జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ 2026: జూన్ 29, 2026 సోమవారం జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి, శివుడు, చంద్రుని ఆరాధనకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈసారి సర్వర్త సిద్ధి యోగా, అమృత్ సిద్ధి యోగా, మూల నక్షత్రాల శుభ కలయిక కూడా ఏర్పడుతోంది.
హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం, జ్యేష్ఠ మాసంలోని పౌర్ణమికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ రోజున చేసే స్నాన, దాన, జప, తపాలు విశేష పుణ్యఫలాలను ప్రసాదిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ ఏడాది జూన్ 29న సోమవారం నాడు పౌర్ణమి రావడం వల్ల శివారాధనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఈ రోజున భగవంతుడిని స్మరించుకోవడం, పవిత్ర నదీ స్నానాలు చేయడం వల్ల కష్టాలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
ఈ పౌర్ణమి ఎందుకు ప్రత్యేకం?
ఈసారి జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి తిథి జూన్ 29 ఉదయం 4:02 గంటలకు ప్రారంభమై, జూన్ 30 ఉదయం 5:53 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం జూన్ 29నే పౌర్ణమి పూజా కార్యక్రమాలకు అనువైన రోజు. ఈ రోజున ఏర్పడే కొన్ని అరుదైన యోగాలు ఈ పౌర్ణమి ప్రాముఖ్యతను మరింత పెంచాయి:
సోమవారం: సోమవారము చంద్రునికి, శివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజున శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
సర్వార్థ సిద్ధి యోగం: ఏ పని తలపెట్టినా అందులో విజయం సాధించడానికి ఈ యోగం ఎంతో అనుకూలం.
అమృత సిద్ధి యోగం: ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు, కొత్త పనులకు ఈ యోగం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మూల నక్షత్రం: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెంచే నక్షత్రం కావడం ఈ పౌర్ణమికి అదనపు బలం.
ఎలా ఆరాధించాలి?
తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి, గంగాజలం కలిపిన నీటితో స్నానం ఆచరించి పవిత్రమైన వస్త్రాలను ధరించాలి. విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి, శివుని చిత్రపటాలను లేదా విగ్రహాలను పూజగదిలో ఉంచి, పువ్వులు, చందనం, అక్షతలతో అలంకరించాలి. తులసి పూజకు కూడా ఈ రోజు ప్రాధాన్యం ఉంది. సాయంత్రం వేళ చంద్రోదయం తర్వాత చంద్రునికి పాలు లేదా నీటితో అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా మనసులోని కల్మషాలు తొలగిపోతాయి.
దానధర్మాల ప్రాముఖ్యత
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి దానాలకు పెట్టింది పేరు. తమ శక్తిమేరకు చేసే దానం ఎదుటివారి కష్టాలను దూరం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా వేసవి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వస్తువులను దానం చేయడం ఉత్తమం:
నీటితో నింపిన కుండ (జలదానం)
గొడుగు, విసనకర్ర
సత్తుపిండి, బెల్లం, తాజా పండ్లు
ధాన్యం, వస్త్రాలు మరియు దక్షిణా
వట పౌర్ణమి విశేషం
మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, గోవా వంటి ప్రాంతాలలో ఈ రోజున 'వట పౌర్ణమి'గా జరుపుకుంటారు. వివాహిత స్త్రీలు తమ భర్త ఆయురారోగ్యాల కోసం మర్రిచెట్టుకు దారాలను (వట వృక్షం) చుట్టి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇది పతివ్రతా ధర్మానికి మరియు సౌభాగ్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
చేయకూడని పనులు
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి నాడు సాత్విక జీవనాన్ని గడపడం మంచిది. ఎవరినీ కించపరచవద్దు, అనవసరపు గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. అబద్ధాలు ఆడటం, మాంసాహారం, మద్యం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. పేదలను లేదా అభాగ్యులను ఖాళీ చేతులతో వెనక్కి పంపకుండా శక్తికొద్దీ సాయం చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More