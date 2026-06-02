crown
    June 2026: జూన్ పండుగలు, ఉపవాసాలు, అమావాస్య, పౌర్ణమి తిథులతో పాటు గ్రహాల సంచారం పూర్తి సమాచారం ఇదిగో

    June 2026: జూన్ 2026 ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టమైనది. అధిక మాసం పుణ్యకాలంతో పాటు నిర్జల ఏకాదశి, వట పూర్ణిమ పండుగలు, కీలక గ్రహాల గోచార ఫలితాల పూర్తి వివరాలు మీకోసం. 

    Published on: Jun 02, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఆధ్యాత్మికత, పూజల పరంగా జూన్ 2026 నెల ఎంతో విశిష్టమైనదిగా నిలవనుంది. ఈ ఏడాది జూన్ నెల ప్రారంభమే అధిక మాసం (పురుషోత్తమ మాసం) తో అవుతుండటం విశేషం. సనాతన ధర్మంలో ఈ మాసానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ పుణ్యకాలంలో చేసే జప తపాలు, పూజలు, వ్రతాలు అనంతమైన పుణ్యఫలాలను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ నెలలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగలు, తిథులు, గ్రహాల మార్పులు మానవ జీవితాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    అధిక మాసం విశిష్టత

    జూన్ 2026 లో సగానికి పైగా రోజులు అధిక మాసంలోనే గడుస్తాయి. శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ఈ మాసాన్ని పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజుల్లో చేసే ఉపవాసాలు, కీర్తనలు, దాన ధర్మాలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి. జూన్ 15, 2026 తో ఈ అధిక మాసం ముగుస్తుంది. ఈ సమయంలో భక్తులు నిత్యం మహావిష్ణువుతో పాటు లయకారుడైన పరమశివుడిని, విఘ్నేశ్వరుడిని ఆరాధించడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయి.

    జూన్ 2026 లో ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాల జాబితా

    ఈ నెలలో ఆధ్యాత్మిక సాధన కోసం ఎన్నో ముఖ్యమైన తిథులు, పండుగలు వస్తున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    జూన్ 3, 2026: విభువన సంకష్ట చతుర్థి

    జూన్ 8, 2026: అధిక కాలాష్టమి, మాస కృష్ణ జన్మాష్టమి

    జూన్ 11, 2026: పరమ ఏకాదశి

    జూన్ 12, 2026: శుక్ర ప్రదోష వ్రతం

    జూన్ 13, 2026: మాస శివరాత్రి

    జూన్ 15, 2026: అధిక దర్శ అమావాస్య (సోమవారపు అమావాస్య), మిథున సంక్రాంతి, అధిక మాసం సమాప్తం

    జూన్ 18, 2026: చతుర్థి

    జూన్ 19, 2026: స్కంద షష్ఠి

    జూన్ 22, 2026: ధూమావతి జయంతి, మాస దుర్గాష్టమి

    జూన్ 25, 2026: నిర్జల ఏకాదశి, గాయత్రీ జయంతి

    జూన్ 27, 2026: శని ప్రదోష వ్రతం

    జూన్ 29, 2026: వట పూర్ణిమ వ్రతం, జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ

    నిర్జల ఏకాదశి ప్రత్యేకత

    జూన్ 25వ తేదీన వచ్చే నిర్జల ఏకాదశి వ్రతానికి హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యున్నత స్థానం ఉంది. ఈ రోజున కనీసం మంచి నీరు కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాస దీక్ష ఆచరిస్తారు. అందుకే దీనికి నిర్జల ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చింది. "ఈ వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించడం వల్ల అప్పటివరకు చేసిన సమస్త పాపాలు నశించి, మరణానంతరం మోక్షం లభిస్తుంది," అని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే ఈ జ్యేష్ఠ మాసంలో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం, దాహంతో ఉన్నవారికి నీరు, మజ్జిగ, గొడుగులు దానం చేయడం వల్ల పుణ్యలోకాలు సిద్ధిస్తాయి.

    గ్రహాల సంచారం - జ్యోతిష్య పరిణామాలు

    జూన్ 2026 లో పలు కీలక గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల కదలికలు ద్వాదశ రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి, ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.

    జూన్ 2: కర్కాటక రాశిలోకి గురుడి (బృహస్పతి) ప్రవేశం

    జూన్ 8: కర్కాటక రాశిలోకి శుక్రుడి గోచారం

    జూన్ 15: మిథున రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం (మిథున సంక్రాంతి)

    జూన్ 21: వృషభ రాశిలోకి అంగారకుడి (మంగళ) గోచారం

    జూన్ 22: కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం

    జూన్ 29: బుధుడి తిరోగమనం ప్రారంభం

    ఈ గోచార ఫలితాల్లో ముఖ్యంగా దేవగురువు, సంపదలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా మందిలో మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరగడంతో పాటు ఆర్థిక రంగానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

    ఈ నెలలో చేయాల్సిన పనులు, పరిహారాలు

    ఈ పవిత్ర మాసంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయాన్నే లేచి సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం చేయడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా అధిక మాసంలో అన్నదానం, వస్త్రదానం వంటి వాటికి విశేష ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

    నిర్జల ఏకాదశి, వట పూర్ణిమ వంటి వ్రతాలను నిష్టతో ఆచరించాలి. ఇల్లు, పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ, మనసులో ఎలాంటి ప్రతికూల ఆలోచనలకు తావివ్వకుండా భగవన్నామ స్మరణలో గడపడం వల్ల జీవితంలో అద్భుతమైన సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం ధార్మిక గ్రంథాలు, జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా రూపొందించినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా నిర్ధారించడానికి లేదా మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగాల నిపుణులను సంప్రదించగలరు.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

