జూన్ లక్కీ నెంబర్స్.. ఈ నెలలో మీ భవిష్యత్తు ఎలా మారబోతుందంటే?
చాలామంది న్యూమరాలజీని నమ్ముతారు. అయితే కొన్ని నెలల్లో కొన్ని సంఖ్యల వారికి కలిసి వస్తుంది. జూన్ నెలలో ఈ కింది సంఖ్యగల వారి అదృష్టం మారనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం లాగానే.. సంఖ్యాశాస్త్రం కూడా ఒక వ్యక్తి భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా చూస్తారు. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మూల సంఖ్యను లెక్కిస్తారు. 1 నుండి 9 వరకు ఉండే ఈ మూల సంఖ్యలు ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని, భవిష్యత్తు విధిని నిర్ణయిస్తాయి. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం.. జూన్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే గ్రహాల స్థానాలు, సంఖ్యల కలయిక కొంతమందికి గొప్ప అదృష్టాన్ని తెస్తాయి. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో సంఖ్యల ప్రభావం చాలా ముఖ్యమైనది. జూన్ నెల కొన్ని మూల సంఖ్యలకు కొత్త ఆశను ఇస్తుంది.
జూన్ నెల ముఖ్యంగా మూడు ప్రధాన సంఖ్యలు గల వ్యక్తులకు మంచి అవకాశాలను తీసుకువస్తుంది. ఆర్థిక అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన పురోగతి, మానసిక ప్రశాంతత, కుటుంబ ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఆ అదృష్టాన్నిచ్చే మూడు ప్రధాన సంఖ్యలు ఏమిటో ఇక్కడ పూర్తి సమాచారం ఉంది.
నెంబర్ 3
ఏ నెలలోనైనా 3వ, 12వ, 21వ లేదా 30వ తేదీన జన్మించినవారికి జూన్ నెల కలిసి వస్తుంది. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం.. 3 సంఖ్య గల వారికి జూన్ నెల చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు పొందడానికి స్పష్టమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారి పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపార వాణిజ్య రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది లాభదాయకమైన సమయం, ఎందుకంటే వారి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు కొత్త పెట్టుబడులు పెడితే, భవిష్యత్తులో కచ్చితంగా మంచి లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా మెరుగుపడుతుంది.
నెంబర్ 5
ఏ నెలలోనైనా 5వ, 14వ లేదా 23వ తేదీన జన్మించినవారి సంఖ్య 5. వారికి జూన్ నెల ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది. చాలా కాలంగా ఆలస్యమైన లేదా రావలసిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. మీ సృజనాత్మకత, తెలివితేటలతో మీరు కష్టమైన పనులను సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు అద్భుతమైన విజయాన్ని పొందుతారు. పెళ్లికాని వారికి అదృష్టం కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద ఈ నెల మీకు అన్ని వైపుల నుండి శుభవార్తలను తెస్తుంది.
నెంబర్ 7
ఏ నెలలోనైనా 7వ, 16వ లేదా 25వ తేదీన జన్మించినవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ నెలలో అదృష్ట దేవత అనుగ్రహం లభిస్తుంది. మీరు మీ వృత్తిలో కోరుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు. కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తి కొనాలన్న మీ చిరకాల స్వప్నం ఈ నెలలో నెరవేరుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యల నుండి మీకు పూర్తి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్య పరంగా కూడా ఈ సమయం మంచిది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More