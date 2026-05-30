Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ రాశి వారికి రాబోయే 7 నెలలు అత్యంత ముఖ్యం - కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉండబోతుందంటే..?

    Aquarius Horoscope Predictions : కుంభ రాశి వారికి రాబోయే 7 నెలల కాలం జీవితంలో అనేక కీలక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పునఃప్రారంభమై ఉపశమనం లభించినప్పటికీ… ఆశించిన విజయాల కోసం కష్టపడటం, ఓపిక వహించడం అత్యంత అవసరమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర గమనాలు సూచిస్తున్నాయి.

    Published on: May 30, 2026 8:01 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Aquarius Horoscope Predictions : జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కుంభ రాశి ప్రజలకు మిగిలిన సంవత్సరమంతా అనేక విధాలుగా అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. గతంలో ఏవైనా పనులు పదేపదే నిలిచిపోయినా లేదా ఎంత ప్రయత్నించినా ఆశించిన ఫలితాలు దక్కక ఇబ్బంది పడిన వారికి రాబోయే నెలల్లో కొంత ఉపశమనం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే…. ఏ పనీ దానంతట అదే జరగదని, చాలా విషయాల్లో మీరు కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుందని గ్రహాల స్థితి చెబుతోంది. ఈ కాలంలో ఓపికగా వ్యవహరించడం విజయానికి తొలి మెట్టు అవుతుంది.

    కుంభ రాశి వార్షిక జాతకం: రాబోయే 7 నెలలు వీరికి అత్యంత ముఖ్యం
    కుంభ రాశి వార్షిక జాతకం: రాబోయే 7 నెలలు వీరికి అత్యంత ముఖ్యం

    కెరీర్ - ఉద్యోగ జీవితం : పెరగనున్న బాధ్యతలు

    ఉద్యోగస్తులకు రాబోయే నెలల్లో వృత్తిపరమైన జీవితంలో కొన్ని కీలక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.

    • కొత్త పాత్రలు - ప్రమోషన్లు : కార్యాలయంలో మీపై బాధ్యతలు మరింత పెరుగుతాయి. కొంతమందికి సంస్థలో సరికొత్త పాత్ర లేదా ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశం ఉంది.
    • ఉద్యోగ మార్పు : మరికొందరు మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం ప్రస్తుత ఉద్యోగాన్ని మార్చాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా మంచి అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లయితే… ఈ సమయంలో మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందుతాయి.

    వ్యాపార రంగం:

    వ్యాపారస్తులకు రాబోయే కాలం మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉండబోతోంది.

    • ప్రణాళికలు : ప్రారంభంలో మీరు అనుకున్న కొన్ని పనులు అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం జరగకపోవచ్చు. అంత మాత్రాన లాభాలు రావని నిరాశపడకూడదు.
    • కస్టమర్ల మద్దతు : క్లిష్ట సమయాల్లో మీ పాత పరిచయాలు, పాత కస్టమర్లు మీకు అండగా నిలిచి వ్యాపారాభివృద్ధికి తోడ్పడతారు. కాబట్టి వ్యాపారంలో సత్సంబంధాలను కొనసాగించడం మీకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది.

    ఆర్థిక స్థితి: సంపాదన పెరిగినా…

    డబ్బు విషయానికి వస్తే, రాబోయే నెలల్లో కుంభ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.

    • ఆదాయ మార్గాలు : ఎక్కడైనా ఇరుక్కుపోయిన లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందడంతో పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. సంపాదన పెంచుకోవడానికి సరికొత్త మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి.
    • హెచ్చరిక : ఆర్థిక స్థితి బాగున్నప్పటికీ, మీ ఖర్చులపై నిఘా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. వచ్చే ఆదాయం కంటే ఎక్కువగా విలాసాలకు ఖర్చు చేసే అలవాటు ఉంటే, అది భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని ఆర్థిక సమస్యల్లోకి నెట్టే ప్రమాదం ఉంది.

    కుటుంబం - ప్రేమ జీవితం:

    కుటుంబంలో వాతావరణం సాధారణ స్థితిలో, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు పూర్తి ఆదరణ, మద్దతు లభిస్తాయి.

    • అపార్థాల తొలగింపు : ఒకవేళ మీ బంధుత్వాలలో లేదా వైవాహిక జీవితంలో దీర్ఘకాలంగా ఏదైనా ఆగ్రహం, మనస్పర్థలు లేదా అపార్థాలు ఉన్నట్లయితే, పరస్పరం కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం (బేరసారాల) ద్వారా వాటిని అధిగమించవచ్చు.
    • సహనం : చిన్న చిన్న విషయాలను ఎక్కువగా లాగి వివాదాలుగా మార్చడం వల్ల పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుంది. కాబట్టి కుటుంబ విషయాలలో సహనంతో, ప్రశాంతంగా వ్యవహరించడం మంచిది.

    ఆరోగ్యం: నిర్లక్ష్యం తగదు

    పని ఒత్తిడి ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించకూడదు. చాలామంది పనిలో పడి దినచర్యను పాడు చేసుకుంటారు.

    • ఫిట్‌నెస్ మంత్రం : సకాలంలో పౌష్టికాహారం తినడం, తగినంత నిద్రపోవడం మరియు ప్రతిరోజూ కొద్దిగా శారీరక శ్రమ (వ్యాయామం లేదా నడక) చేయడం మిమ్మల్ని ఫిట్‌గా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
    • దీర్ఘకాలిక సమస్యలు : ఒకవేళ మీకు ఏదైనా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే, దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.

    మొత్తం మీద, కుంభ రాశి వారికి రాబోయే 7 నెలల కాలం కష్టపడి పనిచేసే తత్వాన్ని పరీక్షించవచ్చు. ఫలితాలు రావడానికి కొంత సమయం పట్టినప్పటికీ…. మీ ప్రయత్నం ఎప్పటికీ వృథా కాదు. తొందరపాటు లేకుండా, ఆలోచనాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగితే అనేక కష్టమైన పనులు కూడా సులభంగా మారుతాయి. వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని గుర్తించి సరైన సమయంలో దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడమే ఈ కాలంలో మీరు చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఈ రాశి వారికి రాబోయే 7 నెలలు అత్యంత ముఖ్యం - కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉండబోతుందంటే..?
    Home/Rasi Phalalu/ఈ రాశి వారికి రాబోయే 7 నెలలు అత్యంత ముఖ్యం - కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉండబోతుందంటే..?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes