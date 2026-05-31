    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    ఎంత కష్టపడినా అదృష్టం కలిసిరావడం లేదా? మీ కెరీర్‌ను మార్చేసే 5 సింపుల్ టిప్స్

    మీ వృత్తి, వ్యాపారంలో విజయం కోసం కొన్ని సులభమైన వాస్తు చిట్కాలను పాటించండి. కుబేరుడి ఉత్తర దిక్కును శుభ్రంగా ఉంచండి, పని చేసేటప్పుడు సరైన దిశలో కూర్చోండి. ఇలాంటివి పాటించడం వలన మీకు అన్ని విషయాల్లో కలిసి వస్తుంది.

    Published on: May 31, 2026 7:34 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఉద్యోగంలో నిరంతర పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో వేగవంతమైన వృద్ధి, ఇంట్లో శ్రేయస్సును కోరుకుంటారు. అయితే అలుపెరుగని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ తరచుగా ఆశించిన విజయాన్ని సాధించడంలో విఫలమవుతారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇల్లు లేదా కార్యాలయంలోని ప్రతికూల శక్తి, వాస్తు దోషాలు దీనికి ఒక ప్రధాన కారణం కావచ్చు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటే, ఒక వ్యక్తి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పనిలోని అడ్డంకులు క్రమంగా తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. మీరు కూడా మీ కెరీర్ లేదా వ్యాపారంలో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే.. ఈ సులభమైన వాస్తు పరిహారాలను పాటించడం ద్వారా మీ అదృష్టాన్ని మీరు తెరుచుకోవచ్చు.

    ఉత్తర దిక్కు

    వాస్తు శాస్త్రంలో ఉత్తర దిశను సంపద, వృత్తి, పురోగతికి సూచికగా పరిగణిస్తారు. ఈ దిశ సంపదకు అధిపతి అయిన కుబేరుడితో ముడిపడి ఉంది. ఇంటి లేదా కార్యాలయం ఉత్తర భాగాన్ని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా, విశాలంగా, క్రమబద్ధంగా ఉంచండి.

    ఈ దిశలో బరువైన వస్తువులు, పనికిరాని చెత్త లేదా చిందరవందరగా వస్తువులు పెట్టకూడదు. అలా చేయడం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను తెస్తుంది.

    ఆఫీసులో కూర్చోవడం

    మీరు ఆఫీసులో కూర్చున్నా లేదా ఇంటి నుండి పని చేసినా , కూర్చునే దిశ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగాలు లేదా వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులు పని చేస్తున్నప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపుకు తిరిగి కూర్చోవాలి . వాస్తు ప్రకారం, ఇది సానుకూల శక్తిని ప్రసరింపజేసి, మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బలపరుస్తుంది. కూర్చున్నప్పుడు మీ వీపు వెనుక ఒక బలమైన గోడ ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి, ఇది ఆత్మవిశ్వాసానికి, స్థిరత్వానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు.

    ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం

    ప్రధాన ప్రవేశద్వారాన్ని ఆకర్షణీయంగా, ఉత్సాహభరితంగా ఉంచండి. ఇల్లు, దుకాణం లేదా కార్యాలయం ప్రధాన ద్వారం నుండే సానుకూల శక్తి, లక్ష్మి ప్రవేశిస్తాయి. ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం వద్ద పరిశుభ్రత, తగినంత వెలుతురు ఉండేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. వాస్తు ప్రకారం, ప్రధాన ద్వారంపై స్వస్తిక, శుభ లాభం లేదా గణేశుని చిత్రాన్ని లేదా చిహ్నాన్ని ఉంచడం అత్యంత శుభప్రదంగా చెబుతారు. ఇది కార్యాలయ వాతావరణాన్ని లోపాలు లేకుండా ఉంచుతుంది.

    క్యాష్ బాక్స్

    వ్యాపారంలో లాభం, శ్రేయస్సు కోసం, సేఫ్ లేదా క్యాష్ బాక్స్ సరైన దిశలో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, డబ్బు ఉంచే అల్మారాను ఎల్లప్పుడూ నైరుతి దిశలో ఉంచాలి . సేఫ్ డోర్ ఎల్లప్పుడూ ఉత్తరం వైపు ఉండేలా చూసుకోండి . ఇది ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అందించి, అనవసరమైన ఖర్చులను నివారిస్తుందని నమ్ముతారు.

    విరిగిన వస్తువులు

    విరిగిన మరియు పాడైన వస్తువులను వెంటనే తొలగించండి. ఇంట్లో లేదా పని ప్రదేశంలో ఉంచే పనికిరాని వస్తువులు మీ పురోగతికి అతిపెద్ద అడ్డంకిగా మారవచ్చు. పగిలిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, ఆగిపోయిన గడియారాలు లేదా పగిలిన గాజు పాత్రలు ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయి. వాస్తు ప్రకారం, ఇలాంటివి ఒక వ్యక్తి తెలివితేటలకు, పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. అందువల్ల మీ పరిసరాల నుండి అనవసరమైన, పనికిరాని వస్తువులను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించండి.

    గణేశుడు ఆటంకాలను తొలగించేవాడని నమ్మకం. లక్ష్మీదేవి సుఖసంతోషాలకు అధిదేవత. మీ కార్యాలయంలో వారి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి, క్రమం తప్పకుండా పూజించండి. ప్రతి ఉదయం, సాయంత్రం దీపం, కర్పూరం వెలిగించడం పరిసరాలలో నూతన శక్తిని నింపుతుంది. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/ఎంత కష్టపడినా అదృష్టం కలిసిరావడం లేదా? మీ కెరీర్‌ను మార్చేసే 5 సింపుల్ టిప్స్
