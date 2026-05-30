    అక్కడ ఉదయం 6:30కే ఆఫీసు.. ఇక్కడ టీ కప్పుతో ట్రోల్స్ చూస్తాం! అమెరికా వర్క్ కల్చర్‌పై భారతీయుడి వైరల్ పోస్ట్

    అమెరికాలోని పని సంస్కృతికి (Work Culture), భారత్‌లోని మన దైనందిన జీవితానికి మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసాలను వివరిస్తూ ఓ భారతీయుడు పెట్టిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. ఉదయం 6:30కే ఆఫీసు ప్రారంభం కావడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ఆయన విశ్లేషించారు.

    Published on: May 30, 2026 9:15 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులు తరచూ అక్కడి జీవనశైలిని మన దేశంతో పోల్చుతూ సోషల్ మీడియాలో తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా రవి ఆర్. కుమార్ అనే ఎన్నారై (NRI) అమెరికాలోని పని వేళలు, క్రమశిక్షణపై చేసిన పోస్ట్ నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అమెరికా మనకు సమయ పాలన నేర్పిస్తే, భారత్ భావోద్వేగాలను నేర్పిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    రవి ఆర్. కుమార్
    ఉదయం 6:30కే ఆఫీసు.. మధ్యాహ్నం 3కల్లా ఇంటికి

    రవి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో అమెరికాలో ఉదయం వేళలు ఎంత ఉత్పాదకతతో కూడి ఉంటాయో వివరించారు.

    "ఇక్కడ ఆఫీసు ఉదయం 6:30 గంటలకే మొదలవుతుంది. మధ్యాహ్నం 3:00 అయ్యేసరికి జనాలు తమ పనిలో సగానికి పైగా పూర్తి చేసుకుంటారు. అదే మన భారత్‌లో అయితే, ఆ సమయానికి ఒక చేతిలో టీ కప్పు, మరో చేతిలో ఫోన్ పట్టుకుని.. '100 బిగ్ హెడ్‌లైన్స్' చూస్తూ ఉంటాం. మన మనసు స్టాక్ మార్కెట్ కంటే వేగంగా ఊగిసలాడుతుంటుంది" అని రవి పేర్కొన్నారు.

    అమెరికాలో పని వేళలు త్వరగా ప్రారంభం కావడం వల్ల క్రమశిక్షణ పెరుగుతుందని, మిగిలిన రోజును వ్యక్తిగత పనుల కోసం కేటాయించుకోవచ్చని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

    భారత్‌లో భావోద్వేగాలు.. అమెరికాలో టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్

    రెండు దేశాలూ మనకు భిన్నమైన పాఠాలు నేర్పుతాయని రవి విశ్లేషించారు. భారత్ మనకు మనుషుల మధ్య ఉండాల్సిన భావోద్వేగాలను నేర్పిస్తే, అమెరికా సమయాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో (Time Management) నేర్పిందని ఆయన అన్నారు.

    "ఇక్కడ జనాలు తెల్లవారుజామునే పని మొదలుపెడితే, మన వాళ్లు మాత్రం ఈరోజు ఎవరు ఎవరిని ట్రోల్ చేస్తున్నారో అని చెక్ చేయడంలో బిజీగా ఉంటారు. ఏది ఏమైనా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఆ ప్రాంతం నుండి కొత్త విషయాలను నేర్చుకోండి, గౌరవించండి" అని ఆయన హితవు పలికారు.

    నెటిజన్ల రియాక్షన్: '6:30 అంటే కష్టమే కానీ..'

    ఈ పోస్ట్‌పై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. "ఉదయం 6:30కి ఆఫీసు అంటే వినడానికి కష్టంగా ఉన్నా, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకే పని ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లడం ఒక కల" అని ఒకరు కామెంట్ చేశారు.

    "అమెరికాలో ఉదయం వేళలు చాలా ఉత్పాదకతతో ఉంటాయి, అది నిజం" అని మరొకరు మద్దతు తెలిపారు. "భారత్‌లో గందరగోళం ఉండవచ్చు, కానీ ఇక్కడ మనుషుల మధ్య అనుబంధాలు ఎక్కువ" అని కొందరు భారత్ వైపు మొగ్గు చూపారు.

    సమయ పాలన విషయంలో భారతీయులు ఇంకాస్త మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉందనే రవి అభిప్రాయంతో మెజారిటీ నెటిజన్లు ఏకీభవిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అమెరికాలో ఆఫీసు వేళలు సాధారణంగా ఎలా ఉంటాయి?

    అమెరికాలో చాలా కంపెనీలు ఉదయం 6:30 లేదా 7:00 గంటలకే పని ప్రారంభిస్తాయి. దీనివల్ల ఉద్యోగులు మధ్యాహ్నం 3:00 లేదా 4:00 గంటలకే ఇంటికి చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

    2. భారత్, అమెరికా వర్క్ కల్చర్ మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటి?

    రవి కుమార్ అభిప్రాయం ప్రకారం, అమెరికాలో సమయ పాలన, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. భారత్‌లో పని వేళలు ఆలస్యంగా మొదలవ్వడమే కాకుండా, ఉదయం వేళలు కొంత నెమ్మదిగా సాగుతాయి.

    3. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకే పని ముగించడం వల్ల లాభం ఏమిటి?

    దీనివల్ల ఉద్యోగులు తమ కుటుంబంతో గడపడానికి, వ్యాయామం చేయడానికి లేదా ఇతర వ్యక్తిగత పనుల కోసం సాయంత్రం సమయాన్ని పూర్తిగా కేటాయించుకోవచ్చు.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/అక్కడ ఉదయం 6:30కే ఆఫీసు.. ఇక్కడ టీ కప్పుతో ట్రోల్స్ చూస్తాం! అమెరికా వర్క్ కల్చర్‌పై భారతీయుడి వైరల్ పోస్ట్
