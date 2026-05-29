Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అధిక మాస పూర్ణిమ 2026: పూర్ణిమ 30న, 31న? ఈ పరిహారాలు చేస్తే మీ ఇంట్లో ధనవర్షం ఖాయం!

    మూడేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అత్యంత పవిత్రమైన అధిక మాస పూర్ణిమ మే 31న వస్తోంది. ఈ విశిష్ట రోజున లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందేందుకు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడేందుకు పాటించాల్సిన అద్భుత పరిహారాలు ఇవే.

    Published on: May 29, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం అధిక మాసానికి లేదా పురుషోత్తమ మాసానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే ఈ మాసం ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత శక్తివంతమైనది. ముఖ్యంగా ఈ నెలలో వచ్చే పూర్ణిమ తిథిని 'సర్వ సిద్ధిదాయినీ పూర్ణిమ' అని పిలుస్తారు. సాధారణ పూర్ణిమలతో పోలిస్తే అధిక మాస పూర్ణిమ నాడు చేసే పూజలు, దానాలకు కొన్ని వందల రెట్లు ఎక్కువ ఫలితం ఉంటుందని వేద పండితులు చెబుతుంటారు. 2026లో జ్యేష్ఠ అధిక మాస పూర్ణిమ మే 31వ తేదీన రాబోతోంది. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన శ్రీమహావిష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వల్ల అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.

    అధిక మాస పూర్ణిమ 2026: పూర్ణిమ 30న, 31న? ఈ పరిహారాలు చేస్తే మీ ఇంట్లో ధనవర్షం ఖాయం! (Gemini)
    అధిక మాస పూర్ణిమ 2026: పూర్ణిమ 30న, 31న? ఈ పరిహారాలు చేస్తే మీ ఇంట్లో ధనవర్షం ఖాయం! (Gemini)

    తేదీ, శుభ ముహూర్తాలు

    ఈ ఏడాది పూర్ణిమ తిథి రెండు రోజుల పాటు ఉంది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మే 30, శనివారం ఉదయం 11:57 గంటలకు పూర్ణిమ తిథి ప్రారంభమై, మే 31, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 02:14 గంటలకు ముగుస్తుంది.

    పూర్ణిమ వ్రతం: చంద్రోదయం ఉన్న రోజున వ్రతం ఆచరించడం ఆచారం. కాబట్టి మే 30న పూర్ణిమ వ్రతం, చంద్ర పూజ చేసుకోవాలి. ఆ రోజు రాత్రి 07:36 గంటలకు చంద్రోదయం అవుతుంది.

    స్నాన దానాలు: ఉదయ తిథికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ మే 31, ఆదివారం నాడు పుణ్యనదుల్లో స్నానం చేయడం, దానాలు ఇవ్వడం శ్రేయస్కరం.

    స్నాన ముహూర్తం (మే 31):

    బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:03 నుండి 04:43 వరకు.

    అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:51 నుండి మధ్యాహ్నం 12:47 వరకు.

    లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం పాటించాల్సిన పరిహారాలు

    పూర్ణిమ తిథి నాడు లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజున చంద్రుడు తన పూర్తి కళతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రోజు కొన్ని పరిహారాలు పాటించడం వల్ల జాతకంలోని చంద్ర దోషాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా ఆర్థిక సమస్యలు కూడా మటుమాయమవుతాయి.

    పసుపు గవ్వల పూజ: పూర్ణిమ రోజు రాత్రి లక్ష్మీదేవి విగ్రహం లేదా ఫోటో ముందు 11 పసుపు రంగు గవ్వలను ఉంచండి. వాటికి కుంకుమ, పసుపుతో తిలకం దిద్ది పూజించండి. పూజ ముగిసిన తర్వాత ఆ గవ్వలను ఒక ఎర్రటి వస్త్రంలో కట్టి మీ బీరువాలో లేదా ధనం ఉంచే చోట భద్రపరుచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.

    రావి చెట్టుకు దీపారాధన: శాస్త్రాల ప్రకారం పూర్ణిమ నాడు రావి చెట్టులో లక్ష్మీనారాయణుల నివాసం ఉంటుంది. అందుకే ఈ రోజు సాయంత్రం రావి చెట్టు మొదట్లో నెయ్యితో దీపం వెలిగించి, ఏడు ప్రదక్షిణలు చేయాలి. దీని వల్ల దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

    చంద్రుడికి అర్ఘ్యం: చంద్రుడు మనస్సుకు మరియు సంపదకు కారకుడు. పూర్ణిమ రాత్రి పాలతో కలిపిన నీటిని చంద్రుడికి అర్ఘ్యంగా సమర్పించాలి. దీని వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభించడంతో పాటు ఆర్థికంగా స్థిరత్వం వస్తుంది.

    అధిక మాస పూర్ణిమ నాడు చేసే స్నాన దానాల వల్ల అక్షయ పుణ్యం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా పేదలకు అన్నదానం చేయడం లేదా వస్త్ర దానం చేయడం వల్ల పితృదేవతల ఆశీస్సులు కూడా తోడవుతాయి. ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని సకల శుభాలను పొందండి.

    గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు శాస్త్రాలలోని సమాచారం ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. పూర్తి వివరాల కోసం ధర్మశాస్త్ర పండితులను సంప్రదించగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/అధిక మాస పూర్ణిమ 2026: పూర్ణిమ 30న, 31న? ఈ పరిహారాలు చేస్తే మీ ఇంట్లో ధనవర్షం ఖాయం!
    Home/Rasi Phalalu/అధిక మాస పూర్ణిమ 2026: పూర్ణిమ 30న, 31న? ఈ పరిహారాలు చేస్తే మీ ఇంట్లో ధనవర్షం ఖాయం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes