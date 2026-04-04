    శనివారం నాడు ఈ సులువైన, శక్తివంతమైన రావి చెట్టు పరిహారాలు పాటిస్తే.. అష్టకష్టాలు, శని దోషాలు తొలగిపోతాయి!

    చాలా మంది ఏదో సమస్యలతో, శని దోషాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారు ఉపశమనాన్ని పొందడానికి శనివారం నాడు ఈ శక్తివంతమైన రావి చెట్టు పరిహారాలను పాటించి, శని మంత్రాలను పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కష్టాలు, బాధలు తొలగిపోతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. పిల్లల విద్యలో కూడా ఎన్నో మార్పుల్ని చూడొచ్చు. 

    Published on: Apr 04, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శనివారం శనిదేవుడికి అంకితం చేయబడింది. ఈ రోజున శనిని ఆరాధించడం వల్ల ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శనితో బాధపడే వారికి ఉపశమనం ఉంటుంది. శని దేవుడిని సంతోషపెట్టడానికి అత్యంత సులువైన, అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం రావి చెట్టును ఆరాధించడం. శనివారం నాడు రావి చెట్టును పూజించడం, కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం శని దోషాన్ని తగ్గిస్తుంది, అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును పెంచుతుంది. శనివారం రావి చెట్టుకి సంబంధించిన అత్యంత ప్రభావవంతమైన పరిహారాలు తెలుసుకుందాం.

    शनि दोष उपाय
    శనివారం నాడు ఈ రావి చెట్టు పరిహారాలను పాటిస్తే చాలా సమస్యలు తొలగిపోతాయి

    వైవాహిక సమస్యలు:

    వైవాహిక జీవితంలో విభేదాలు లేదా ఆనందం లేకపోవడం వంటి వాటితో బాధపడుతుంటే శనివారం కొన్ని నల్ల నువ్వులు తీసుకుని రావి చెట్టు దగ్గర సమర్పించండి. రావి చెట్టు మూలంలో నీటిని సమర్పించండి. 'ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని పఠించండి. దీనితో భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ మరియు అవగాహనను పెరుగుతాయి.

    పిల్లల విద్య, విదేశీ అవకాశాలు:

    పిల్లల చదువులో లేదా ఉన్నత విద్య, విదేశీ ప్రయాణంలో అడ్డంకులు ఉంటే శనివారం 11 సార్లు “ఓం హ్రీం శ్రీం శ్రాం శనైశ్చరాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని పఠించండి. ఆ తరువాత రావి చెట్టుకి నల్ల నువ్వులను సమర్పించండి. ఇది శని దోషాన్ని తగ్గిస్తుంది, పిల్లల మార్గాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

    సమస్యల నివారణ:

    మీరు జీవితంలో ఒకదాని తర్వాత మరొకటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటే, శనివారం ఆవ నూనెతో ఒక గిన్నెను నింపండి. ఆ తరువాత కనీసం 11 సార్లు “ఓం ప్రాం ప్రీం ప్రౌం సహః శనైశ్చరాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించండి. జపం చేసిన తరువాత గిన్నెను కప్పి ఉంచి, వచ్చే శనివారం రావి చెట్టు కింద ఈ నూనెతో దీపాన్ని వెలిగించండి.

    చదువులో విజయం కోసం:

    మీకు చదువుకోవాలని అనిపించకపోయినా లేదా విజయాన్ని చేరుకోలేకపోతున్నా, శనివారం నాడు 21 సార్లు “ఓం శ్రీం శనైశ్చరాయ నమః” అని పఠించండి. జపం చేసేటప్పుడు నల్ల నువ్వులను మీ చేతిలో ఉంచుకోండి. జపం పూర్తయిన తరువాత నువ్వులను రావి చెట్టు కింద ఉంచండి. ఇది తెలివితేటలకు పదును పెడుతుందని, చదువులో విజయాన్ని ఇస్తుందని నమ్ముతారు.

    విజయం కోసం ప్రత్యేక నివారణ:

    ప్రతి పనిలో కష్టపడి పనిచేసిన తర్వాత కూడా మీకు విజయం రాకపోతే, శనివారం గుప్పెడు నల్ల నువ్వులను తీసుకుని వాటిని ప్రవహించే నీటిలో వేయండి. అలాగే, మీకు విజయాలు కలగాలని శని దేవుడిని ప్రార్థించండి.

    శనివారం ఈ నివారణలను భక్తిశ్రద్ధలతో, క్రమబద్ధంగా చేయండి. ఈ రోజున మాంసాహారం, మద్యం తీసుకోవద్దు. కోపానికి దూరంగా ఉండండి. రావి చెట్టును పూజించేటప్పుడు మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచండి. ఈ నివారణలతో శని దోషం తగ్గుతుంది. అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/శనివారం నాడు ఈ సులువైన, శక్తివంతమైన రావి చెట్టు పరిహారాలు పాటిస్తే.. అష్టకష్టాలు, శని దోషాలు తొలగిపోతాయి!
