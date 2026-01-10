మకర సంక్రాంతి: నల్ల నువ్వులతో ఈ 6 పనులు చేస్తే.. కష్టాలు తీరి అదృష్టం వరిస్తుంది
సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే పవిత్ర పర్వదినం మకర సంక్రాంతి. ఈ రోజున నల్ల నువ్వులతో చేసే 6 ప్రత్యేక పరిహారాల ద్వారా గ్రహ దోషాలు తొలగి, అదృష్టం ఎలా వరిస్తుందో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మకర సంక్రాంతి రోజున సూర్యభగవానుడు దేవగురువు బృహస్పతికి చెందిన ధనురాశి నుంచి తన కుమారుడైన శనిదేవుని నివాసమైన మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని మనం 'మకర సంక్రమణం' అని పిలుచుకుంటాం. ఈ రోజు నుంచే సూర్యుడు ఉత్తర దిశగా ప్రయాణిస్తాడు. దీనినే 'ఉత్తరాయణం' అంటారు. హిందూ ధర్మంలో దానధర్మాలు, పుణ్యకార్యాలకు ఈ సమయం అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది.
ముఖ్యంగా సంక్రాంతి నాడు 'నల్ల నువ్వుల'కు ఒక ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. నువ్వులను దానం చేసినా లేదా ప్రసాదంగా స్వీకరించినా విశేష పుణ్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు. జాతకంలోని శని, సూర్య, పితృ దోషాల ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి ఈ పర్వదినం ఒక సువర్ణావకాశం. మరి సంక్రాంతి నాడు మీ అదృష్టాన్ని మార్చే ఆ 6 నువ్వుల పరిహారాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. శని దేవుని అనుగ్రహం కోసం..
మకర సంక్రాంతి రోజున శని ఆలయానికి వెళ్లి నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. స్నానం ముగించిన తర్వాత పేదలకు నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల కూడా శని దేవుని కటాక్షం లభిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
2. స్నానపు నీటిలో నువ్వులు, గంగాజలం
పుణ్య నదులలో స్నానం చేసే అవకాశం లేని వారు, ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలం, నల్ల నువ్వులను కలుపుకోవాలి. ఈ పవిత్ర స్నానం వల్ల శరీరంలోని అలసట, అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి, జీవితంలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు.
3. సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం
సంక్రాంతి అంటేనే సూర్యారాధనకు ప్రతిరూపం. ఈ రోజు ఉదయాన్నే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి, రాగి చెంబులో నీరు తీసుకుని అందులో నల్ల నువ్వులు, అక్షతలు, ఎర్రటి పూలు వేసి సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. అర్ఘ్యం వదిలేటప్పుడు సూర్య మంత్రాలను జపించడం వల్ల ఆరోగ్యం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
4. పితృ దేవతల ఆశీస్సుల కోసం..
పితృ దోషాలతో ఇబ్బంది పడేవారు మకర సంక్రాంతి నాడు రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించి, తమ పూర్వీకులను మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పితృ దేవతలు శాంతించి, వంశాభివృద్ధికి తోడ్పడతారని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
5. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం
మకర సంక్రాంతి నాడు నల్ల నువ్వులు, బెల్లాన్ని దానం చేయడం వల్ల లక్ష్మీ దేవి ప్రసన్నురాలవుతుంది. అలాగే, ఈ చలికాలంలో నిరుపేదలకు వెచ్చని దుస్తులను (కంబళ్లు వంటివి) పంపిణీ చేయడం వల్ల పుణ్యఫలంతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
6. వ్యాధి నిరోధక శక్తి కోసం నువ్వుల సేవనం
ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా నువ్వులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. సంక్రాంతి నాడు నువ్వులతో చేసిన పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన వేడి, శక్తి లభిస్తాయి. ఇది చలికాలంలో వచ్చే అనారోగ్యాల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
(గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, మతపరమైన నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంది. వీటిని పాటించే ముందు మీ వ్యక్తిగత నమ్మకాలను, పండితుల సలహాలను పరిగణనలోకి తీసుకోగలరు.)