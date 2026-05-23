అధిక మాస పూర్ణిమ ఎప్పుడు? మే 30నా.. 31నా? ముహూర్తం, విశిష్టత ఇవే!
అధిక మాస పూర్ణిమ: అధిక మాసంలో వచ్చే పూర్ణిమకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కోసం మే 30, 31 తేదీలలో ఏ రోజు ఏం చేయాలో, పూజా నియమాలు మరియు దానాల విశిష్టతను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం అధిక మాసానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. దీనిని 'పురుషోత్తమ మాసం' అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ నెలలో చేసే ఏ చిన్న పుణ్యకార్యమైనా అనంతమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా అధిక మాసంలో వచ్చే పూర్ణిమ తిథి మరింత శక్తివంతమైనది. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తితో పాటు చంద్రుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఐశ్వర్యం, మనశ్శాంతి లభిస్తాయని స్కాంద పురాణం వివరిస్తోంది.
ముహూర్తం ఎప్పుడు? మే 30నా లేక 31నా?
పూర్ణిమ తిథి విషయంలో భక్తులలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. పంచాంగం ప్రకారం, అధిక మాస పూర్ణిమ తిథి మే 30వ తేదీ శనివారం ఉదయం 11:57 గంటలకు ప్రారంభమై, మే 31వ తేదీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 02:14 గంటలకు ముగుస్తుంది.
పూర్ణిమ వ్రతం: చంద్రోదయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని మే 30వ తేదీన వ్రతం ఆచరించాలి.
పుణ్య స్నానాలు, దానాలు: సూర్యోదయ తిథిని బట్టి మే 31వ తేదీన పవిత్ర నదీ స్నానాలు, దాన ధర్మాలు చేయడం శ్రేయస్కరం.
లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం కోసం పూజా విధానం
ఈ పవిత్ర రోజున ఉదయాన్నే నిద్రలేచి తలస్నానం చేయాలి. విష్ణుమూర్తిని మనసారా స్మరిస్తూ రోజంతా ఉపవాసం ఉండటం మంచిది. సాధ్యమైన వారు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఇంట్లోనే నిర్వహించుకోవచ్చు.
పూర్ణిమ రోజున విష్ణుమూర్తిని పూజించడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోయి సంపద పెరుగుతుంది. పూజలో భాగంగా స్వామివారికి పసుపు రంగు పండ్లు, మిఠాయిలు, తులసి దళాలు సమర్పించాలి. ఉదయం పూట రావి చెట్టుకు నీరు పోసి ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల పితృదోషాలు తొలగిపోతాయి. సాయంత్రం చంద్రోదయం తర్వాత చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మనోబలం పెరుగుతుంది.
ఏ వస్తువులు దానం చేయాలి?
అధిక మాస పూర్ణిమ నాడు చేసే దానానికి విశేష ఫలితం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎండలు ఎక్కువగా ఉండే కాలం కాబట్టి గొడుగులు, చల్లని నీరు దానం చేయడం ఉత్తమం.
మే 31వ తేదీన పేదలకు బియ్యం, పప్పులు, పిండి, ఉప్పు, బెల్లం మరియు నెయ్యి వంటి నిత్యావసర వస్తువులను దానం చేయాలి.
శక్తి మేరకు వస్త్ర దానం చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
కాలానుగుణంగా దొరికే పండ్లను సమర్పించడం కూడా శుభప్రదం.
మొక్కలు నాటడం.. అక్షయ పుణ్యం
అధిక మాస పూర్ణిమ నాడు మొక్కలు నాటడం వల్ల విష్ణుమూర్తి ప్రసన్నుడవుతారని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. రావి, మర్రి, మేడి వంటి చెట్లను నాటడం వల్ల వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది. వీటితో పాటు తులసి, ఉసిరి, అశోక, అరటి మొక్కలను నాటితే ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
వైవాహిక జీవితంలో సమస్యల కోసం పరిహారాలు
వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ రోజున రావి లేదా మర్రి చెట్టు మొదట్లో నీరు పోసి, పసుపు దారాన్ని చెట్టు చుట్టూ కడుతూ ప్రదక్షిణలు చేయాలి. "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ వేడుకుంటే దంపతుల మధ్య ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి. ఏది చేసినా పూర్తి నమ్మకంతో, స్వచ్ఛమైన మనసుతో చేయడం ముఖ్యం. అప్పుడే ఆ పురుషోత్తముడి కరుణాకటాక్షాలు మనపై నిరంతరం ఉంటాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు.