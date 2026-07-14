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    ఈరోజే జ్యేష్ఠ అమావాస్య.. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం తప్పక చేయాల్సిన పరిహారాలు ఇవే.. సంపద, ఆనందం డబుల్!

    భౌమవతీ అమావాస్య హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున మహాలక్ష్మి ఆరాధన, ఈశాన్యంలో దీపారాధన, తులసి వద్ద దీపం వెలిగించడం, జీవరాశులకు ఆహారం అందించడం వంటి పరిహారాలు చేయడం వల్ల ఆర్థిక శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యం కలుగుతుందని విశ్వసిస్తారు.

    Published on: Jul 14, 2026, 09:30:22 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యేష్ఠ అమావాస్య మంగళవారం కావడంతో 'భౌమవతీ అమావాస్య'గా మారింది. ఈ పవిత్ర దినాన లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన ప్రత్యేక పరిహారాలు, పూజా విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    ఈరోజే జ్యేష్ఠ అమావాస్య.. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం తప్పక చేయాల్సిన పరిహారాలు ఇవే
    ఈరోజే జ్యేష్ఠ అమావాస్య.. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం తప్పక చేయాల్సిన పరిహారాలు ఇవే

    జ్యేష్ఠ అమావాస్య హిందూ ధర్మంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన రోజు. ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు, పితృ తర్పణాలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న వారికి ఈ రోజు చేసే కొన్ని చిన్నపాటి పరిహారాలు అద్భుతమైన మార్పును కలిగిస్తాయని నమ్మకం. ఈ ఏడాది జూలై 14, 2026 మంగళవారం అనగా ఈరోజు అమావాస్య రావడం వల్ల దీనికి మరింత ప్రాశస్త్యం చేకూరింది. దీనిని 'భౌమవతీ అమావాస్య'గా పిలుస్తారు.

    ఈశాన్య దిశలో దీపారాధన

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటికి ఈశాన్య దిశ అత్యంత పవిత్రమైనది. ఆషాఢ అమావాస్య రోజు సాయంత్రం ఈ దిశలో ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించండి. ఈ దీపపు ఒత్తిలో ఎర్రటి దారాన్ని ఉపయోగించి, అందులో చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ప్రీతికరమని చెబుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట్లో స్థిరనివాసం ఉంటుందని, ఆర్థిక లోటు తీరుతుందని విశ్వాసం.

    జీవరాశులకు ఆహారం - అదృష్టానికి మార్గం

    హిందూ సంప్రదాయంలో ఆకలితో ఉన్న జీవులకు అన్నం పెట్టడం మహా పుణ్యకార్యం. అమావాస్య రోజున చీమలకు పంచదార కలిపిన పిండిని ఆహారంగా వేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నమై, మీరు తలపెట్టిన ఆర్థిక ప్రయత్నాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే, సూర్యోదయానికి ముందే స్నానమాచరించి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించండి. అనంతరం గోధుమ పిండితో చిన్న చిన్న ఉండలు చేసి, లక్ష్మీదేవిని స్మరిస్తూ సమీపంలోని చెరువులో లేదా నదిలో చేపలకు వేయండి. ఈ చిన్న పని ధన సంబంధిత సమస్యలను వేగంగా తొలగిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    మహాలక్ష్మి ఆరాధన - అనుసరించాల్సిన నియమాలు

    అమావాస్య నాడు విష్ణుమూర్తితో పాటు మహాలక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి. పూజ చేసే సమయంలో ఉత్తర దిశ వైపు తిరిగి కూర్చోవడం ఉత్తమం. ఆ సమయంలో పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించడం వల్ల లక్ష్మీ కటాక్షం మెండుగా లభిస్తుందని నమ్మకం.

    ఇక ఇంట్లో ఉన్న తులసి కోట దగ్గర సాయంత్రం వేళ ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం మరవకండి. తులసిని సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తారు కాబట్టి, ఆ దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లో ఆర్థిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజే జ్యేష్ఠ అమావాస్య.. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం తప్పక చేయాల్సిన పరిహారాలు ఇవే.. సంపద, ఆనందం డబుల్!
    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజే జ్యేష్ఠ అమావాస్య.. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం తప్పక చేయాల్సిన పరిహారాలు ఇవే.. సంపద, ఆనందం డబుల్!
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