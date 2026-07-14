14 జూలై రాశి ఫలాలు: నేడు జ్యేష్ఠ అమావాస్య వేళ ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం.. మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
నేడు మంగళవారం, ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు విశేష పూజలు చేసే రోజు. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి నేటి రాశిఫలాలు మీ కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి మరియు బంధాల పరంగా ఎటువంటి మార్పులను సూచిస్తున్నాయో తెలుసుకోండి.
మంగళవారం రోజున ఆంజనేయ స్వామిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, అనారోగ్యం, కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నేటి గ్రహ స్థితి మందగమనం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అడుగు అడుగునా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
మేష రాశి
ఆర్థిక నిర్వహణలో కాస్త సంయమనం అవసరం. మీ ఉద్యోగంలోనూ, ప్రేమ విషయాల్లోనూ మెరుగైన ఫలితాల కోసం కొత్త మార్గాలను అన్వేషించండి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రావు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
కార్యాలయంలో మీకు అప్పగించిన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మేలు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు, ఓపికతో వ్యవహరించండి.
మిథున రాశి
ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి వచ్చే అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. ఆర్థిక పరంగా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. బంధాల్లో స్పష్టత ఉంటేనే సంతోషం లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
నేడు కర్కాటక రాశి వారు భాగస్వామితో గడిపే సమయాన్ని మరింత మధురంగా మార్చుకోండి. వృత్తిపరంగా మీపై ఉన్న అంచనాలను అందుకోవడానికి కష్టపడాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో సురక్షితమైన మార్గాలను ఎంచుకోండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, ఆహార నియమాలు పాటించండి.
సింహ రాశి
ప్రేమ జీవితంలో భావోద్వేగాలను పంచుకోవడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. కెరీర్లో మీకు ఎదురయ్యే కొత్త అవకాశాలు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది, ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
కన్య రాశి
ఈరోజు మీకు సృజనాత్మకంగా గడిచిపోతుంది. రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉంటూ, మీ రోజువారీ పనులపై దృష్టి సారిస్తారు. కళాత్మక పనులు, చిన్నారులతో లేదా ఆత్మీయులతో జరిపే సంభాషణలు మీకు ఎంతో మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇస్తాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి నేడు ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి పెరగొచ్చు, దానిని సమర్థంగా ఎదుర్కోండి. ఆర్థికంగా పెద్ద పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త. భాగస్వామితో గొడవలకు తావు ఇవ్వకండి.
వృశ్చిక రాశి
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అందిన సహకారం మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. చిన్నపాటి విజయాలను కూడా ఆస్వాదించడం అలవాటు చేసుకోండి. మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈరోజు మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి, ఇవే మిమ్మల్ని కెరీర్లో ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయకండి.
మకర రాశి
కెరీర్లో మీ నైపుణ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి కఠినమైన సవాళ్లను స్వీకరించండి. చిన్నపాటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తే అధిగమించవచ్చు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు లక్ష్యాల కోసం సమయాన్ని కేటాయించండి. ఆర్థిక విషయాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉండటం వల్ల సమస్యలు రావు. పనిలో క్రమశిక్షణ పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగండి.
మీన రాశి
క్రమశిక్షణ, ప్రణాళిక మీ విజయానికి మంత్రాలు. ఇంట్లో మరియు ఆఫీసులో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. పనిలో పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More