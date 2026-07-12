సోమవారం ధ్రువయోగంతో అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివస్తుంది, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
సోమవారం ధ్రువయోగం అనే ప్రభావవంతమైన యోగంతో 5 రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఏ 5 రాశుల వారికి శివుని ఆశీస్సులు లభిస్తాయి? ఇక్కడ చూడండి.
జూలై 13, సోమవారం నాడు , ధ్రువ యోగంతో పాటు మరెన్నో శుభ కలయికలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రోజు ప్రాముఖ్యతను మరింత పెంచింది. శుభ యోగాల వల్ల 5 రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు. సోమవారం కాబట్టి ఈ రోజు శివుని ఆశీస్సులు ఉంటాయి. శివుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి. జూలై 13న ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులుగా ఉంటారో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి, జూలై 13, సోమవారం, ప్రభుత్వ సంబంధిత అనేక మార్పులతో కూడిన రోజుగా ఉంటుంది. వృత్తికి సంబంధించిన శుభ యోగాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీరు అపారమైన లాభాలను ఆర్జించగలుగుతారు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న మేష రాశి వారు తమ అన్ని పనులలో విజయం సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి సోమవారం నాడు ఆకర్షణీయమైన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మేష రాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసే వారికి భారీ లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదమైన రోజు. మీరు పని, వ్యాపార పరంగా మంచి లాభాలు పొందుతారు. మీరు పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు పని పరంగా మంచి లాభాలు పొందుతారు. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. పనిలో విజయం సాధిస్తారు. తండ్రి నుండి కూడా పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా వృత్తి జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలలో సమాజంలో ఎంతో గౌరవం, కీర్తి లభిస్తాయి. భాగస్వామ్యంతో పనిచేయాలనుకునే సింహ రాశి వారికి అద్భుతమైన విజయం లభిస్తుంది. తమ పనిలో ఒక మోస్తరు విజయాన్ని సాధించగలుగుతారు. దీనితో పాటు సంపద నుండి మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సూర్య, బుధ గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక ఈ రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. సింహ రాశి వారు తమ వృత్తి, వ్యాపారంలో అపారమైన విజయాన్ని సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మీ ఆదాయం భారీగా పెరగడంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో సింహ రాశి వారి అసంపూర్తి పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
కన్యా రాశి
సోమవారం కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు కానుంది. మీకు ఎన్నో మంచి సమయాలను కలిగించే యోగం ఏర్పడనుంది. శుభ యోగాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి పని, వ్యాపార పరంగా అద్భుతమైన లాభాలను చేకూర్చే యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ రాశికి చెందిన వ్యాపారస్తులకు ఒక పెద్ద అవకాశం లభిస్తుంది. కన్యారాశి వారికి అధిక ఆర్థిక లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి సోమవారం వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలపడే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా జీతంలో గణనీయమైన పెరుగుదల లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీకు పదోన్నతి లభిస్తుంది. సంపద పరంగా మంచి లాభాలను ఆర్జించడంలో విజయం సాధిస్తారు. అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివస్తుంది. అదేవిధంగా సూర్య-బుధ గ్రహాల కలయిక ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో కూడా మీకు ఆకస్మిక ప్రయోజనాలను చేకూర్చే యోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా మీకు చాలా సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More