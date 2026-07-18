గుప్త నవరాత్రులతో కలిసొచ్చిన అరుదైన యోగం.. నేడు వినాయకుడిని ఇలా పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి!
గుప్త నవరాత్రి ఈ రోజు వినాయక చతుర్థి సందర్భంగా జరిగింది. గణేశుడి ఆశీస్సులు పొందడానికి 5 సులభమైన మార్గాలను తెలుసుకోండి. సాయంత్రం పూజలు చేయడం ద్వారా అడ్డంకులను తొలగించండి మరియు మీ కోరికలను నెరవేర్చండి.
ఈరోజు జూలై 17, 2026. ఆషాఢ శుక్ల చవితి తిథి కావడంతో భక్తులు వినాయక చవితిని అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది ఈ పర్వదినం గుప్త నవరాత్రులతో పాటు శుక్రవారం రోజున రావడం విశేషం. ఇది అత్యంత అరుదైన మరియు శక్తివంతమైన శుభ సమయం. అమ్మవారి గుప్త సాధన కొనసాగుతున్న సమయంలో, విఘ్ననాథుడిని పూజించడం వల్ల రెట్టింపు ఫలితాలు లభిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. సాయంత్రం వేళ భక్తిశ్రద్ధలతో చేసే వినాయక పూజ, జాతకంలోని దోషాలను తొలగించి, ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలను నింపుతుంది.
అరుదైన యోగం: గుప్త నవరాత్రుల్లో వినాయక చవితి
సాధారణంగా గుప్త నవరాత్రులు సాధనకు, గోప్యమైన దీక్షలకు ప్రసిద్ధి. అదే సమయంలో గణపతిని ఆరాధించడం వల్ల మేధస్సు, కార్యసిద్ధి కలుగుతాయి. శుక్రవారం నాడు చవితి రావడం వల్ల శుక్రుడి అనుగ్రహం కూడా తోడవుతుంది. ఈ అరుదైన కాంబినేషన్ జూలై 17న ఏర్పడటం వల్ల, భక్తులు ఈ రోజు చేసే చిన్నపాటి ఉపాయాలు కూడా తక్షణ ఫలితాలను ఇస్తాయని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సాయంత్రం వేళ పూజా విశిష్టత
చాలా మంది వినాయక చవితిని ఉదయం మాత్రమే జరుపుకుంటారు, కానీ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సాయంత్రం పూజకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. సూర్యాస్తమయం తర్వాత చేసే గణపతి ఆరాధన నెగటివ్ ఎనర్జీని దూరం చేసి, కొత్త పనులకు శుభారంభాన్ని ఇస్తుంది. సాయంత్రం పూట మనస్సు ప్రశాంతంగా, ఏకాగ్రతతో ఉండటం వల్ల మనం కోరుకునే కోరికలు త్వరగా నెరవేరుతాయని నమ్మకం.
గణపతిని ప్రసన్నం చేసుకునే సులభమైన పూజా విధానం
సాయంత్రం పూట స్నానమాచరించి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించండి.
పూజా గదిని శుభ్రం చేసి వినాయకుడి విగ్రహాన్ని లేదా పటాన్ని అలంకరించండి.
విగ్రహానికి గంగాజలం, పాలు, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయండి.
సింధూరం, ఎర్రటి పూలు, దుర్వాయుగ్మం సమర్పించండి.
నైవేద్యంగా మోదకాలు లేదా లడ్డూలను ఉంచండి.
'ఓం గం గణపతయే నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
కోరికలు తీర్చే ప్రత్యేక ఉపాయాలు
గరిక: వినాయకుడికి ఎంతో ఇష్టమైనది గరిక. సాయంత్రం పూజలో కచ్చితంగా ఐదు గరికపోచలను కలిపి, వినాయకుడి శిరస్సుపై ఉంచండి. అలా చేసేటప్పుడు 'ఇదం దుర్వాదళం ఓం గం గణపతయే నమః' అని పఠించండి. దీనివల్ల తెలివితేటలు పెరుగుతాయి.
శమీ పత్రాలు: శమీ వృక్షం గణేశుడికి, శని దేవుడికి కూడా ప్రీతిపాత్రమైనది. 11 శమీ పత్రాలను గణపతికి సమర్పించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, ఇంట్లో ధనధాన్యాలు వృద్ధి చెందుతాయి.
సింధూరం, అక్షతలు: వినాయకుడికి ఎర్రటి సింధూరం అంటే అమితమైన ఇష్టం. పూజలో వినాయకుడికి సింధూర తిలకం దిద్ది, ఆపై మీ నుదుటన కూడా ధరించండి. అక్షతలు సమర్పించేటప్పుడు అవి విరగకుండా చూసుకోండి.
ఈ అరుదైన యోగ సమయంలో, నిష్టగా చేసే పూజ జీవితంలో అపారమైన సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ప్రతిష్టాత్మకమైన గుప్త నవరాత్రుల శుభవేళ, గణపతిని మనసారా స్మరించి సకల శుభాలను పొందండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More