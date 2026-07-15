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    కుజ, శని మధ్య శుభ యోగంతో జులై 19 నుంచి ఈ రాశులవారికి కలిసిరానున్న కాలం

    జులై 19న కుజ, శని గ్రహాల మధ్య ఒక శుభ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ అరుదైన గ్రహ కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుందని నమ్ముతారు. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.

    Published on: Jul 15, 2026, 13:59:26 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    జ్యోతిషశాస్త్రంలో కుజ, శని గ్రహాలు రెండూ చాలా ప్రభావవంతమైన గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. కుజుడు ధైర్యం, బలం, నాయకత్వం, సాహసానికి ప్రతీక కాగా శని క్రమశిక్షణ, కఠోర శ్రమ, సహనం, కర్మ ఫలాలకు ప్రతీక. జులై 19 ఆదివారం రాత్రి 11:37 గంటలకు కుజ, శని గ్రహాల మధ్య 60 డిగ్రీల శుభ దృష్టి ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం ఈ అరుదైన గ్రహాల కలయిక చాలా మంది జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఈ యోగం ముఖ్యంగా మేష, వృశ్చిక, మకర, కుంభ రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో వృత్తి, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    జులై 19 నుంచి అదృష్ట రాశులు
    జులై 19 నుంచి అదృష్ట రాశులు

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి కుజ-శని సంయోగం వివిధ రంగాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకోవచ్చు. ఉద్యోగస్తులు తమ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు పొందవచ్చు. ఉన్నతాధికారుల నుండి మద్దతు లభిస్తుందని ఆశించవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త క్లయింట్‌లతో పరిచయాలు పెరగవచ్చు, పాత పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని యోచిస్తుంటే పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. వైవాహిక సామరస్యం మెరుగుపడుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో బంధం మునుపటి కంటే బలపడవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ గ్రహస్థితి పని ప్రదేశంలో, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. మీ పనిలో మీకు సహోద్యోగులు, పై అధికారుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. దీనివల్ల కష్టమైన పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్‌పై చాలా కాలంగా పనిచేస్తుంటే విజయం సాధించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు, దీనివల్ల ఆదాయం పెరగవచ్చు. జీవితంలో కొనసాగుతున్న కష్టాలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శాంతి, సంతోషం నెలకొంటాయి. సంబంధాలు మరింత సామరస్యంగా మారతాయి. మీరు ఒక కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని యోచిస్తుంటే, ఈ కాలం మీకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి కుజ-శని గ్రహాల ఈ శుభ గ్రహ సంయోగం ముఖ్యంగా వ్యాపారం, వృత్తిలో అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుందని అంచనా. ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందం చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉంటే.. అది విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా ముఖ్యమైన క్లయింట్ల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు, తద్వారా వారి ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. ఉద్యోగులకు ఈ కాలం కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతికి అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలను ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం దొరుకుతుంది. మీకు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ గ్రహస్థితి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని, మానసిక ప్రశాంతతను సూచిస్తుంది. ఇటీవల మీ ఆదాయంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటే.. ఇప్పుడు మీరు దానిలో మెరుగుదల చూడవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. జీతభత్యాలు పొందే వ్యక్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు గురించి శుభవార్త అందవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఇది వ్యాపార విస్తరణకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యం బలపడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గి, భవిష్యత్తు పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంపొందిస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/కుజ, శని మధ్య శుభ యోగంతో జులై 19 నుంచి ఈ రాశులవారికి కలిసిరానున్న కాలం
    Home/Rasi Phalalu/కుజ, శని మధ్య శుభ యోగంతో జులై 19 నుంచి ఈ రాశులవారికి కలిసిరానున్న కాలం
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