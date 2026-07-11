రవి ప్రదోష వ్రతం 2026: రేపు శివారాధనకు శుభ సమయం, పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకోండి!
ఆషాఢ మాసంలోని తొలి రవి ప్రదోష వ్రతం జూలై 12న ఆచరించనున్నారు. పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజే కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి తిథి ఉండటంతో, ఇదే శాస్త్రోక్తమైన వ్రత దినంగా భావిస్తున్నారు. ప్రదోష కాలంలో శివలింగానికి గంగాజలం, పాలు, పంచామృతంతో అభిషేకం చేసి, బిల్వదళాలు సమర్పించి 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని జపించడం శుభప్రదం.
ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే తొలి ప్రదోష వ్రతంపై స్పష్టత వచ్చేసింది. జూలై 12న వచ్చే ఈ రవి ప్రదోష వ్రతం విషయంలో భక్తులకు ఉన్న సందేహాలను పండితులు తొలగించారు. ఈ రోజున పరమశివుడిని ఎలా ఆరాధించాలో, శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడో తెలుసుకుందాం.
రవి ప్రదోష వ్రతం ఎందుకు ప్రత్యేకం?
సనాతన ధర్మంలో శివారాధనకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చే రోజుల్లో ప్రదోష వ్రతం ఒకటి. ప్రతి నెలా వచ్చే ఈ వ్రతం, అది ఏ వారంలో వస్తుందో ఆ వారం పేరుతో పిలవబడుతుంది. ఈసారి జూలై 12న ఆదివారం కావడంతో దీనిని 'రవి ప్రదోష వ్రతం'గా పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఏకాదశి తిథి రెండు రోజులు రావడం వల్ల ప్రదోష వ్రతం తేదీ విషయంలో భక్తులు అయోమయానికి గురవుతుంటారు. అయితే, ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం ఆషాఢ మాస కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి జూలై 12న రావడం వల్ల, ఆ రోజే వ్రతాన్ని ఆచరించడం శాస్త్ర సమ్మతం.
పూజా ముహూర్తం, ప్రాముఖ్యత
ప్రదోష వ్రతం అంటేనే సంధ్యా సమయంలో చేసే శివారాధన అని అర్థం. జూలై 12న రాత్రి 2:04 గంటలకు త్రయోదశి తిథి ప్రారంభమై, అదే రోజు రాత్రి 10:29 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యాస్తమయం తర్వాత శివుడిని పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.
పూజా సమయం:
సాయంత్రం 7:22 గంటల నుండి రాత్రి 9:24 గంటల వరకు శివ పూజకు అత్యంత అనువైన సమయం. ఈ ప్రదోష కాలంలో శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం, శివ పంచాక్షరీ మంత్రాలను పఠించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఆచరించాల్సిన పూజా విధానం
వ్రతం ఆచరించే వారు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, శుచిగా స్నానం ఆచరించి శివనామ స్మరణతో పూజను ప్రారంభించాలి.
శివలింగ అభిషేకం: ప్రదోష కాలంలో శివలింగానికి గంగాజలం, పాలు, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి.
నైవేద్యం: బిల్వ పత్రాలు, ఉమ్మెత్త పూలు, తెల్లని పుష్పాలను సమర్పించాలి.
మంత్ర పఠనం: శివాలయానికి వెళ్లడం లేదా ఇంట్లోనే శివలింగం ముందు కూర్చుని 108 సార్లు 'ఓం నమః శివాయ' జపించాలి. ఆ తర్వాత శివ చాలీసా పఠించి, చివరగా హారతి ఇవ్వాలి.
పూజ ముగిసిన తర్వాత మనసులోని కోరికలను శివుడికి విన్నవించుకుని, కుటుంబ సౌఖ్యం కోసం ప్రార్థించాలి.
వ్రత సమయంలో పాటించాల్సిన నియమాలు
వ్రతధారులు రోజంతా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉపవాసం ఉండలేని వారు పండ్లు, పాలతో కూడిన ఫలహారం తీసుకోవచ్చు.
ఈ పవిత్రమైన రోజున కోపం, వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి.
మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటూ, ఇతరులను గౌరవించాలి.
అశక్తులకు, అవసరమైన వారికి అన్నదానం లేదా ఆర్థిక సహాయం చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం రెట్టింపు అవుతుంది.
నిరాకరణ- ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More