    మహా శివరాత్రి నాడు శివుడికి సమర్పించాలిన పూలు ఇవిగో.. ఈ తప్పులు చేయకండి, పూజ నియమాలు తెలుసుకోండి!

    గ్రంథాల ప్రకారం, కొన్ని పువ్వులు మహాదేవునికి చాలా ప్రియమైనవి. అయితే కొన్ని పువ్వులను సమర్పించడం వలన గొప్ప ఫలితం కలుగుతుంది, ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కూడా తొలగించవచ్చు. మహాశివరాత్రి నాడు పుష్పాలు విషయంలో కొన్ని పాటించాలి. ఈ పూలను సమర్పిస్తే శివుడు సంతోషిస్తాడు, ఆ భక్తుడు శ్రేయస్సు పొందుతాడు.

    Published on: Feb 04, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya
    మహాశివరాత్రి అనేది శివుడు, పార్వతీ దేవిల గొప్ప పండుగ. ప్రతీ ఏటా మాఘ మాసంలో వచ్చే కృష్ణ చతుర్దశి రోజున జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున శివారాధనకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. భక్తులు పరమేశ్వరుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. జ్యోతిష్కులు, గ్రంథాల ప్రకారం, కొన్ని పువ్వులు మహాదేవునికి చాలా ప్రియమైనవి. అయితే కొన్ని పువ్వులను సమర్పించడం వలన గొప్ప ఫలితం కలుగుతుంది, ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కూడా తొలగించవచ్చు. మహాశివరాత్రి నాడు పుష్పాలు విషయంలో కొన్ని పాటించాలి. ఈ పూలను సమర్పిస్తే శివుడు సంతోషిస్తాడు, ఆ భక్తుడు ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును పొందుతాడు.

    మహాశివరాత్రి నాడు ఈ పూలను సమర్పిస్తే శివుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు కలుగుతాయి
    మహాశివరాత్రి నాడు ఈ పూలను సమర్పిస్తే శివుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు కలుగుతాయి

    మహాశివరాత్రి 2026

    మహాశివరాత్రి నాడు ఏయే పువ్వులు సమర్పించాలి, ఏయే సమర్పించకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మహాదేవునికి ఇష్టమైన పువ్వులకు శివ పూజలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పువ్వులు శివుని శక్తిని ఆకర్షిస్తాయని, పూజను ఫలవంతం చేస్తాయని చెబుతారు.

    మహాశివరాత్రి నాడు ఈ పూలను సమర్పిస్తే శివుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు కలుగుతాయి:

    ఉమ్మెత్త పువ్వు– ఈ పుష్పం మహాదేవునికి అత్యంత ప్రియమైన వాటిలో ఒకటి. ఈ పుష్పాలను సమర్పించడం వల్ల పుణ్యం కలుగుతుంది మరియు అన్ని కష్టాలు తొలగుతాయి.

    షమీ పువ్వు – షమీ ఆకులు శివుడికి ప్రియమైనవి. షమీ పువ్వులను కూడా సమర్పించవచ్చు. ఇది కోరికలను నెరవేర్చుతుంది మరియు అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది.

    మందారం పువ్వు – ఈ పువ్వులు మహాదేవునికి చాలా ప్రియమైనవి. ఈ పువ్వులను సమర్పించడం ద్వారా కోరికలు నెరవేరుతాయి మరియు ఇంటిలో సంతోషం, శాంతి కలుగుతాయి.

    జిల్లేడు పువ్వు – ఈ పూలను శివునికి సమర్పించడం ద్వారా కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఈ పుష్పాలను సమర్పించడం ద్వారా వ్యక్తి యొక్క పాపాలు తొలగిపోతాయి. ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధిస్తారు.

    మహాశివరాత్రి నాడు ఈ పువ్వులను సమర్పించవద్దు

    శివారాధనలో కొన్ని పువ్వులు నిషేధించబడ్డాయి. ఈ పువ్వులను సమర్పించడం వల్ల పూజ యొక్క ఫలితం తగ్గుతుంది. ఇంట్లో విభేదాలు పెరుగుతాయి.

    ముళ్ల పువ్వులు – శివలింగంపై ముళ్ల పువ్వులను సమర్పించవద్దు. ఇది కుటుంబంలో వివాదాలు మరియు అశాంతికి దారితీస్తుంది.

    తామర పువ్వు – తామర పువ్వు విష్ణుమూర్తి మరియు లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైనది. వీటిని సమర్పించడం వల్ల పూజ ప్రభావం తగ్గుతుంది. అందువల్ల ఈ పువ్వును శివుడికి సమర్పించకూడదు.

    పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు – పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు గంభీరమైన పువ్వు. శివారాధన సరళమైనది మరియు సాత్వికమైనది కావున, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులను సమర్పించవద్దు. ఇలా చేయడం వల్ల పూజ ఫలితాలు తగ్గుతాయి.

    వాడిన లేదా ఎండిన పువ్వులు – పూజలో వాడిన లేదా ఎండిపోయిన పువ్వులను ఎన్నడూ సమర్పించవద్దు. పువ్వులు తాజాగా, సువాసనతో ఉండాలి.

    మహాశివరాత్రి పూజా నియమాలు

    మహాశివరాత్రి రోజున పూజా నియమాలను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. శివలింగానికి బిల్వ పత్రాలను, ఉమ్మెత్త పువ్వులను సమర్పించండి. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె మరియు గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి.

    “ఓం నమః శివాయ” లేదా మహామృత్యుంజయ మంత్రం జపించాలి.

    రాత్రిపూట నిద్ర లేకుండా నాలుగు జాముల పాటు పూజ చేయాలి.

    ఎరుపు లేదా తెలుపు పువ్వులతో పూజ చెయ్యండి.

    మహాశివరాత్రి నాడు పువ్వులు సమర్పించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

    మహాశివరాత్రి నాడు సరైన పువ్వులను సమర్పించడం ద్వారా శివుడు సంతోషిస్తాడు. పైన చెప్పిన వాటిని సమర్పించడం ద్వారా కోరికలు నెరవేరుతాయి, పాపాలు నశిస్తాయి మరియు జీవితంలో ఆనందం, శాంతి కలుగుతాయి. ఈ పువ్వులు శివుని శక్తిని ఆకర్షించి భక్తుడికి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని అందిస్తాయి.

