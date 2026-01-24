బెల్లం కలిపిన నీటితో సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే ఏమవుతుంది ? ప్రాముఖ్యత, ప్రయోజనాలు, విధానం తెలుసుకోండి!
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, సూర్యుడు ఆత్మ, ఆరోగ్యం, తండ్రి, ప్రభుత్వ పని, నాయకత్వానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన గ్రహం. బెల్లంతో కలిపిన నీటిని సమర్పించడం వల్ల సూర్య దోషం శాంతిస్తుంది. పితృ దోషం తగ్గుతుంది. ఈ సాధారణ పరిహారాన్ని ప్రతిరోజూ చేయడం ద్వారా జీవితంలో స్థిరత్వం, ఆనందం, పురోగతి మార్గం తెరుచుకుంటుంది.
హిందూ మతంలో, సూర్య దేవుడు రోజు ప్రారంభానికి చిహ్నంగా పరిగణించబడతాడు. ఉదయం సూర్యోదయంలో నీటిలో బెల్లం కలిపి అర్ఘ్య సమర్పించే సంప్రదాయం చాలా పురాతనమైనది, శక్తివంతమైనది. ఈ పరిహారం సూర్య భగవానుడిని సంతోషపెట్టడమే కాకుండా, ఒక వ్యక్తి జీవితానికి సానుకూల శక్తి, విశ్వాసం, సంవృద్ధిని కూడా తెస్తుంది.
సూర్య భగవానుడు
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, సూర్యుడు ఆత్మ, ఆరోగ్యం, తండ్రి, ప్రభుత్వ పని, నాయకత్వానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన గ్రహం. బెల్లంతో కలిపిన నీటిని సమర్పించడం వల్ల సూర్య దోషం శాంతిస్తుంది. పితృ దోషం తగ్గుతుంది. ఈ సాధారణ పరిహారాన్ని ప్రతిరోజూ చేయడం ద్వారా జీవితంలో స్థిరత్వం, ఆనందం, పురోగతి మార్గం తెరుచుకుంటుంది. దీని లోతైన ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రయోజనాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సూర్య ఆరాధన
సూర్య భగవానుడికి నీటిని సమర్పించడం అనేది సూర్య ఆరాధన యొక్క అత్యంత అసలైన, పురాతన రూపం. సూర్యునికి నీరు ఇవ్వడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి గత జన్మల పాపాలు నశిస్తాయని, సూర్యుని దయతో అదృష్టం బలపడుతుందని నమ్ముతారు. బెల్లం వేయడం వల్ల ఈ నివారణ మరింత ఫలవంతంగా మారుతుంది.
బెల్లం నీటితో అర్ఘ్యం
బెల్లం సూర్యుడికి ఇష్టమైన సమర్పణ, కుజ గ్రహంతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. బెల్లం మాధుర్యం సూర్యుని ప్రకాశవంతమైన శక్తిని సమతుల్యం చేస్తుంది మరియు వ్యక్తిని సానుకూలతతో నింపుతుంది. అలాగే మనస్సును శాంతపరుస్తుంది. సానుకూల శక్తితో రోజును ప్రారంభించడంలో సహాయపడుతుంది.
సూర్య దోషం
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, బలహీనమైన లేదా బాధిత సూర్యుడిని సూర్య దోషం అంటారు. ఇది ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం, తండ్రితో సంబంధాలలో ఒత్తిడి, ప్రభుత్వ పనుల్లో అంతరాయాలు మరియు ఆరోగ్యం క్షీణించడానికి దారితీస్తుంది. బెల్లం కలిపిన నీటిని సమర్పించడం వల్ల సూర్యుడు బలపడతాడు. బెల్లం సూర్యుని అగ్ని మూలకాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. పితృ దోషాన్ని కూడా శాంతపరుస్తుంది.
పూర్వీకుల ఆశీస్సులు పొందడానికి, కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతిని పెంచుతుంది. జాతకం లేదా పితృ దోషంలో బలహీనమైన సూర్యుడు ఉన్నవారికి ఈ నివారణ ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ అనుసరిస్తే జీవితంలో స్థిరత్వం వస్తుంది మరియు అదృష్టం లభిస్తుంది.
మానసిక ప్రశాంతత, శక్తి, విశ్వాసం పెరుగుతాయి:
ఉదయం సూర్యుడికి బెల్లం ఇవ్వడం మనస్సును ప్రశాంతపరుస్తుంది. సూర్యుని కిరణాలు, బెల్లం యొక్క మాధుర్యం కలిసి వ్యక్తిలో సానుకూల శక్తిని నింపుతాయి. ఇది రోజంతా మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది, అలసటను తగ్గిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.
చంద్రుడు, సూర్య గ్రహాలు రెండూ సమతుల్యంగా ఉంటాయి, ఇది మంచి నిద్రకు, జీవితంలో స్థిరత్వానికి సహాయపడుతుంది. భయం, ఆందోళన, ప్రతికూల ఆలోచనలను తగ్గించిందని చాలా మంది దీనిని పాటిస్తారు. ఈ చర్య మనస్సును సూర్యుని ప్రకాశవంతమైన శక్తితో కలుపుతుంది. రోజు ప్రారంభాన్ని శక్తివంతం చేస్తుంది.
ఎలా బెల్లం నీటితో అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి?
- ఈ నివారణ చాలా సులభం. ఒక రాగి చెంబును నీటితో నింపి, అందులో ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క కలపండి.
- తూర్పు దిశలో సూర్యుడికి అభిముఖంగా నిలబడండి.
- “ఓం ఘృణి సూర్య నమః” లేదా “ఓం సూర్య నమః” అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ కుండను రెండు చేతులతో పైకి లేపి, నెమ్మదిగా నీటిని సమర్పించండి. సూర్య కిరణాల్లో నీరు పడేలా చూడాలి.
- ఉదయాన్నే సూర్యోదయ సమయంలో మాత్రమే చేయాలి.
- మహిళలు పసుపు లేదా ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించవచ్చు.
- దీనిని క్రమం తప్పకుండా చేయడం ద్వారా సూర్యుడు బలపడతాడు. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
- బెల్లం కలిపిన నీటితో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం సరళమైనదే కాకుండా చాలా శక్తివంతమైన నివారణ. సూర్య దోషం, పితృ దోషాన్ని శాంతపరుస్తుంది, మనస్సును ప్రశాంతపరుస్తుంది. జీవితంలో సానుకూల శక్తిని నింపుతుంది. మీరు ప్రతిరోజూ ఈ నివారణను అవలంబిస్తే, రోజు ప్రారంభం శక్తితో నిండి ఉంటుంది. జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది.