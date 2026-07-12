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    కర్కాటకంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. వాళ్ళకు కలిసి రానున్న కాలం.. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలతో పాటు ఎన్నో

    జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్న నేపథ్యంలో కుంభ రాశి వారిపై దాని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకోండి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి అవకాశాలు, వ్యాపారంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్య సూచనలు, కుటుంబ జీవితం, చేయాల్సిన సులభ పరిహారాలను ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 12, 2026, 09:17:40 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ సంచారం కుంభ రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఎటువంటి ఫలితాలను అందిస్తుందో, ఏయే విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకోండి.

    కర్కాటకంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. వాళ్ళకు కలిసి రానున్న కాలం.. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలతో పాటు ఎన్నో
    కర్కాటకంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. వాళ్ళకు కలిసి రానున్న కాలం.. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలతో పాటు ఎన్నో

    ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి సమయం

    కుంభ రాశి వారికి ఆరో ఇంట్లో సూర్యుడి సంచారం వల్ల వృత్తిపరంగా సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. మీరు గత కొంతకాలంగా చేస్తున్న కఠిన శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరును ఉన్నతాధికారులు అభినందిస్తారు. ముఖ్యంగా, కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఆశించిన సంస్థల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. అయితే, సహోద్యోగులతో అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు - జాగ్రత్త తప్పనిసరి

    వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది, ఇది ఆర్థికంగా కొంత ఊరటనిస్తుంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించే ముందు పూర్తిస్థాయి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లడం ఉత్తమం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి ఆలోచించి అడుగు వేయండి.

    ఆర్థిక స్థితిగతులు: ఖర్చులపై నియంత్రణ

    ఆదాయం స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలు లేదా ఇంటి మరమ్మతుల కోసం ధనం వ్యయం కావొచ్చు. పాత అప్పులను తీర్చడానికి ఇది మంచి సమయం. అప్పుల ఊబిలో పడకుండా ఉండాలంటే, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలును ఈ నెల వాయిదా వేయడం మంచిది.

    ఆరోగ్య సంరక్షణ - నిర్లక్ష్యం వద్దు

    సూర్యుడి గోచారం ప్రభావంతో ఆరోగ్య విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలు, గ్యాస్ లేదా కడుపునొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. జంక్ ఫుడ్, బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండి, సమయానికి పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలి. మానసిక ఒత్తిడిని జయించడానికి యోగా, ధ్యానం వంటివి మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి.

    కుటుంబ సంబంధాలు: సంయమనం ముఖ్యం

    కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోసం మీరు సహనంతో వ్యవహరించాలి. చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తినా, గొడవలకు తావివ్వకుండా మాటలతో పరిష్కరించుకోండి. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది. బంధువులతో లేదా కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.

    చేయవలసిన పరిహారాలు

    సూర్యుడి అనుగ్రహం పొందడానికి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఈ క్రింది పరిహారాలు పాటించండి:

    ప్రతిరోజూ ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత, రాగి పాత్రలో నీటిని తీసుకుని సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి.

    సూర్య భగవానుడిని ధ్యానిస్తూ 'ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 11 లేదా 108 సార్లు జపించండి. ఇది మీ పనుల్లో వచ్చే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటకంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. వాళ్ళకు కలిసి రానున్న కాలం.. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలతో పాటు ఎన్నో
    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటకంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. వాళ్ళకు కలిసి రానున్న కాలం.. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలతో పాటు ఎన్నో
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