సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు - ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ మామూలుగా ఉండదు!
జూలై 20 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు సూర్యుడు పుష్య నక్షత్రంలో సంచరించనున్నాడు. శని గ్రహ అధిపతిగా ఉండే ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల వృషభం, కన్య, తుల, మకర రాశుల వారికి అఖండ ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగ పురోగతి కలగనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పులతో పాటు నక్షత్ర సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్య భగవానుడు నిర్ణీత కాలంలో ఒక నక్షత్రం నుంచి మరో నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఈ మార్పుల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపైనా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం సవాలుగా మారితే, మరికొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే నేటి నుంచి సరిగ్గా మరో 8 రోజుల్లో జ్యోతిష్య పరంగా ఒక కీలకమైన మార్పు జరగబోతోంది.
ప్రముఖ డ్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం.. జూలై 20వ తేదీన సూర్యుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఆయన పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం పుష్య నక్షత్రానికి అధిపతి శని దేవుడు. సూర్యుడు, శని దేవుడి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్న ఈ పరిణామం కొన్ని రాశుల వారికి విశేష ప్రయోజనాలను చేకూర్చనుంది.
ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల కన్య, తుల రాశులతో పాటు మొత్తం నాలుగు రాశుల జాతకులు బంపర్ బెనిఫిట్స్ అందుకోబోతున్నారు. జూలై 20 నుంచి ప్రారంభమై ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు సూర్య భగవానుడు ఈ నాలుగు రాశుల వారికి అఖండమైన లాభాలను, అదృష్టాన్ని ప్రసాదించనున్నాడు. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు, వారికి కలగబోయే ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు చూద్దాం…
వృషభ రాశి :
సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు వృషభ రాశి వారికి అద్భుతమైన సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఆఫీసుల్లో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీనివల్ల పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చాలా తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఒకవేళ మీరు కొత్త ఉద్యోగంలో చేరాలని లేదా కొత్త కెరీర్ ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వ్యాపార రంగానికి చెందిన వ్యక్తులు కూడా తమ వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను, సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీనివల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ పెరిగిన కాన్ఫిడెన్స్ మీ వృత్తిపరమైన పనులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.
కన్యా రాశి :
కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ సంచారం సరికొత్త అవకాశాల గని అని చెప్పవచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా దేని కోసమైతే ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారో, దానికి సంబంధించిన ఒక శుభవార్తను ఈ సమయంలో వింటారు. ఉద్యోగ రంగంలో మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలాన్ని అందుకునే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈ కాలం భారీగా లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది లేదా ఒక పెద్ద కొత్త ఒప్పందం (డీల్) కుదురుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుంది. మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవడానికి మరియు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్లాన్ చేయడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
తులా రాశి :
ఈ నక్షత్ర సంచార సమయం తులా రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతతను, పెద్ద ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆగస్టు 3వ తేదీ లోపు మీ ఉద్యోగంలో సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. మీ పనితీరును సీనియర్లు, యాజమాన్యం గుర్తించి ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తారు. దీనివల్ల మీ మనస్సు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది.
మీరు ఏదైనా కొత్త ప్లాన్ లేదా ప్రాజెక్ట్పై పని చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ కాలంలో ఆశించిన దానికంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. మీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం ఈ సమయంలో మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ సంచారం తులా రాశి వారికి సర్వత్రా ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది.
మకర రాశి :
మకర రాశి వారికి సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు జీవితంలో పురోగతికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం.. ఇలా రెండు రంగాల వారికి ఊహించని మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయని గ్రహాల స్థితి సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. ఎక్కడైనా డబ్బు ఇరుక్కుపోయి ఉంటే, ఆ నిలిచిపోయిన సొమ్ము ఈ సమయంలో మీ చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఏదైనా కొత్త కాంట్రాక్ట్ లేదా ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మీరు భారీగా లాభపడతారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉండిపోయిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి, ఇది మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇదే సమయంలో సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు, గౌరవ మర్యాదలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More