Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    జూలై 20–26 వారపు సంఖ్యాశాస్త్ర ఫలితాలు: మీ మూలాంకానికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది?

    జూలై 20 నుంచి 26 వరకు ప్రతి మూలాంకం వారికి ఈ వారం ఎలాంటి అవకాశాలు, సవాళ్లు ఎదురుకానున్నాయి? ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనం, ఆరోగ్యం, కుటుంబం, ప్రేమ విషయాల్లో పూర్తి వారపు సంఖ్యాశాస్త్ర ఫలితాలను తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 20, 2026, 09:30:49 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈ వారం అడుగుపెడుతున్న వేళ, జూలై 20 నుంచి 26 వరకు కాలం ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక కొత్త శక్తిని, స్థిరత్వాన్ని తీసుకొస్తోంది. ఈ వారంలో సరికొత్త ప్రయోగాలు లేదా సాహసాల కంటే, గతంలో ఆరంభించి పెండింగ్‌లో పెట్టిన పనులను పూర్తి చేయడంపై ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. ఏ విషయంలోనూ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, ప్రశాంతత, క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించే వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని సంఖ్యా శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    జూలై 20–26 వారపు సంఖ్యాశాస్త్ర ఫలితాలు: మీ మూలాంకానికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది? (pinterest)
    జూలై 20–26 వారపు సంఖ్యాశాస్త్ర ఫలితాలు: మీ మూలాంకానికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది? (pinterest)

    కేవలం కష్టపడే తత్వమే కొలమానంగా ముందుకు సాగే వ్యక్తులకు ఈ కాలం అత్యంత ప్రత్యేకం. అంకెలు మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తాయో, ప్రతి మూలాంకం (Radix) వారి కోసం ఈ వారం ఏం చెబుతుందో ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాం.

    ఈ వారం వార ఫలాలు

    మూలాంకం 1 (ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19, 28 తేదీలలో పుట్టిన వారు)

    వారంలో మీ అంకితభావం, అపారమైనత్మవిశ్వాసం మిమ్మల్ని విజయ పథంలో నడిపిస్తాయి. వృత్తి ఉద్యోగ రంగాల్లో కొత్త ప్రణాళికలు రచిస్తారు, అయితే వాటిని ఆచరణలో పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞులైన వారి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడంతో పాటు, బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది. మీ మాటల్లో జోష్ కనిపిస్తుంది, కానీ ఆలోచించకుండా ఎవరికీ ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వకండి.

    మూలాంకం 2 (2, 11, 20, 29 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    మీలోని అంతులేని సమయస్ఫూర్తి, ఆలోచనా విధానం ఈ వారం అనేక క్లిష్టమైన సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరిస్తాయి. కార్యాలయంలో సహచరులతో కలిసి పనిచేసేటప్పుడు మీ అభిప్రాయాలను కుండబద్దలు కొట్టినట్లు స్పష్టంగా వ్యక్తపరచండి. మనసులో ఏవైనా పాత విషయాలు లేదా అభద్రతా భావాలు ఉంటే, ఆప్తులతో ప్రేమగా మాట్లాడండి. ధ్యానం లేదా ప్రశాంతమైన నడక మీ మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుతుంది.

    మూలాంకం 3 (3, 12, 21, 30 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    సృజనాత్మక రంగంలో ఉన్నవారికి, భావాలను ఇతరులతో పంచుకోవడంలో దిట్ట అయినవారికి ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించాలని భావిస్తే ఇదే సరైన తరుణం. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్యను పాటిస్తే ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీలోని ఉత్సాహం ఇంటి వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదకరంగా మారుస్తుంది.

    మూలాంకం 4 (4, 13, 22, 31 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    కష్టపడి పనిచేసే తత్వానికి, క్రమశిక్షణకు ఈ వారం సముచితమైన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడంపై మీ పూర్తి దృష్టి ఉండాలి. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల సాధన కోసం చిన్న చిన్న ప్రణాళికలు రూపొందించుకోండి. ఒకే చోట గంటల తరబడి కూర్చోకుండా మధ్యమధ్యలో చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేయడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. కుటుంబ అవసరాలను తీరుస్తూ బలమైన పునాది వేసుకునే సమయం ఇది.

    మూలాంకం 5 (5, 14, 23 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    కొత్త వ్యక్తులను కలవడం, ముఖ్యమైన విషయాలపై చర్చలు జరపడానికి ఈ వారం మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే ఏదైనా కొత్త ఒప్పందం లేదా పనిని మొదలుపెట్టే ముందు అన్ని వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. మానసిక అలసట బారిన పడకుండా మధ్యలో తగిన విశ్రాంతి తీసుకోండి. మిత్రులతో గడిపే క్షణాలు మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం ఆచితూచి అడుగులు వేయడం చాలా ముఖ్యం.

    మూలాంకం 6 (6, 15, 24 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    కుటుంబానికి, బంధుమిత్రులకు ఈ వారం పెద్దపీట వేస్తారు. అందరినీ కలుపుపోయే మీ నైజం అందరి ప్రశంసలను అందుకుంటుంది. ఆఫీసులో టీమ్‌తో మంచి సమన్వయం ఏర్పడుతుంది. మనశ్శాంతిని కాపాడుకుంటూ ఇంటి వద్ద చిన్నపాటి వేడుకలు లేదా సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. ప్రేమ, బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యతను సాధించడంలో ఈ వారం మీకు సఫలత ఇస్తుంది.

    మూలాంకం 7 (7, 16, 25 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    మీలోని అంతర్దృష్టి, లోతైన ఆలోచనా విధానం అనేక రహస్య విషయాలను సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికి తోడ్పడతాయి. విద్యార్థులకు, ప్లానింగ్ రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏకాంతంగా గడపడం ద్వారా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై స్పష్టత వస్తుంది. ఆప్తులతో మనసు విప్పి మాట్లాడితే బంధాలు మరింత బలపడతాయి.

    మూలాంకం 8 (8, 17, 26 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    కష్టపడే తత్వం, బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన ఈ మూలాంకం వారికి ఈ వారం ప్రధాన బలం. మీపై అదనపు బాధ్యతల భారం పడినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు ఇది సరైన సమయం. వృత్తి జీవితానికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ పాటించడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    మూలాంకం 9 (9, 18, 27 తేదీలలో పుట్టినవారు)

    అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను విజయవంతంగా ముగించడానికి, సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టడానికి ఈ వారం అద్భుతమైన అవకాశాలను తెస్తుంది. అందరినీ కలుపుకొనిపోయే మీ నాయకత్వ లక్షణాలు ఇతరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. పాత జ్ఞాపకాలను, మనస్పర్థలను విడనాడి కొత్త బంధాలకు నాంది పలకండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/జూలై 20–26 వారపు సంఖ్యాశాస్త్ర ఫలితాలు: మీ మూలాంకానికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది?
    Home/Rasi Phalalu/జూలై 20–26 వారపు సంఖ్యాశాస్త్ర ఫలితాలు: మీ మూలాంకానికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes