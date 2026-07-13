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    జూలై 13-20 న్యూమరాలజీ: ఈ వారం కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?

    జూలై 13-20, 2026 వారంపై సంఖ్య 3 ప్రభావం ఉండటంతో సృజనాత్మకత, కమ్యూనికేషన్, కొత్త అవకాశాలు, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు అనుకూల సమయం ఏర్పడుతోంది. మీ జన్మతేదీ ఆధారంగా మూలాంకం 1 నుంచి 9 వరకు ఈ వారం కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం, ఆరోగ్యం, సంబంధాల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోతున్నాయో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 13, 2026, 11:00:55 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ప్రస్తుత వారం (జూలై 13-20, 2026) సంఖ్య 3 ప్రభావంతో నడుస్తోంది. ఇది సృజనాత్మకత, సామాజిక సంబంధాలు, మరియు వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. కొత్త ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడానికి, నెట్‌వర్కింగ్ పెంచుకోవడానికి ఈ వారం ఒక గొప్ప అవకాశం. ముఖ్యంగా విద్య, రచన, బోధన రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఇది స్వర్ణయుగం వంటిది. అయితే ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు వద్దు, ఆచితూచి అడుగు వేయడం ఉత్తమం.

    జూలై 13-20 న్యూమరాలజీ: ఈ వారం కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
    జూలై 13-20 న్యూమరాలజీ: ఈ వారం కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?

    మూలాంకం 1 (1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    వారం మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కార్యాలయంలో మీరు చేసే ప్రతిపాదనలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. బృందంతో కలిసి పని చేయడం ద్వారా అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకుంటారు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీకు ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. అయితే ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మేలు.

    మూలాంకం 2 (2, 11, 20, 29 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    తర్కంతో పాటు ఇతరుల మనోభావాలను అర్థం చేసుకోవడం ఈ వారం మీ ప్రత్యేకత. కుటుంబ సభ్యులతో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే తొలగిపోతాయి. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాట వినండి, అది మిమ్మల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది.

    మూలాంకం 3 (3, 12, 21, 30 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    ఈ వారం మీకు అంతా శుభం. మీ మాట తీరు, సృజనాత్మక ఆలోచనలు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థికంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ సంతోషకరమైన దృక్పథం చుట్టూ ఉన్న వారిని కూడా ఉత్తేజపరుస్తుంది.

    మూలాంకం 4 (4, 13, 22, 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    కష్టపడే తత్వం మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. చిన్న చిన్న అడ్డంకులు ఎదురైనా, సంయమనంతో వ్యవహరించి పరిష్కరించుకోండి. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. క్రమశిక్షణతో కూడిన మీ ప్రయాణం మిమ్మల్ని అద్భుతమైన విజయాల వైపు తీసుకెళ్తుంది.

    మూలాంకం 5 (5, 14, 23 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    ఈ వారం మీకు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కలగవచ్చు. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెడితే మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టేముందు అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించండి. ప్రతి సంభాషణ నుండి ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    మూలాంకం 6 (6, 15, 24 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    కుటుంబ బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో మీరు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు. మీ ప్రేమ, ఆప్యాయత ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రశాంతంగా మారుస్తాయి. ఆఫీసులో తోటి ఉద్యోగుల సహకారంతో మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోండి.

    మూలాంకం 7 (7, 16, 25 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    ఏ విషయాన్నైనా లోతుగా ఆలోచించే మీ తత్వం, ఇతరులు చూడలేని కోణాలను మీకు చూపిస్తుంది. పరిశోధన, ప్లానింగ్ వంటి పనులకు ఈ వారం చాలా మంచిది. నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దంగా ఆలోచించండి, అది మీకు స్పష్టతనిస్తుంది. ఒంటరిగా పని చేయడం ద్వారా ఈ వారం మెరుగైన ఫలితాలు అందుకుంటారు.

    మూలాంకం 8 (8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, మీ పట్టుదల మీకు గౌరవాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడం మర్చిపోకండి. మీ నిజాయితీ మీకు అన్ని రంగాల్లో విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. ఆర్థిక ప్రణాళికలు ఈ వారం మీకు ఎంతో అండగా ఉంటాయి.

    మూలాంకం 9 (9, 18, 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    మీ అనుభవం ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా మారుతుంది. పాత గొడవలను, మనస్తాపాలను వదిలేసి ముందుకెళ్లండి. క్షమించే గుణం మీ సంబంధాలను మరింత బలపరుస్తుంది. మీ సానుకూల దృక్పథం, మంచి ఉద్దేశం మిమ్మల్ని ఈ వారం విజేతగా నిలబెడతాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై 13-20 న్యూమరాలజీ: ఈ వారం కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
    Home/Rasi Phalalu/జూలై 13-20 న్యూమరాలజీ: ఈ వారం కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
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