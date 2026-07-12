రవి ప్రదోష వ్రతం: నేడే అద్భుత అవకాశం.. వివాహ అడ్డంకులు తొలగిపోవాలంటే ఇలా చేయండి!
రవి ప్రదోష వ్రతం శివారాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావించబడుతుంది. ఈ రోజున ప్రదోష కాలంలో పరమశివుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల వివాహ అడ్డంకులు, ఆర్థిక సమస్యలు, కెరీర్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగుతాయని శాస్త్రోక్త విశ్వాసం.
జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే ఈ ప్రదోష వ్రతం ఎంతో ప్రత్యేకం. సూర్యుడికి ఇష్టమైన ఆదివారం నాడు శివారాధన చేయడం వల్ల ఆర్థిక, వైవాహిక సమస్యలు దూరం కానున్నాయి. నేటి ప్రత్యేక పూజా ముహూర్తాలు, పరిహారాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
శివకృపకు నిలయం: నేడే రవి ప్రదోష వ్రతం
ఈ ఏడాది జూలై 12, ఆదివారం (నేడు) జ్యేష్ఠ కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి తిథి. ఆదివారం నాడు ప్రదోష తిథి రావడం వల్ల దీనిని 'రవి ప్రదోష వ్రతం' అని పిలుస్తారు. సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో పాటు, లయకారుడైన పరమశివుడి ఆశీస్సులు లభించే ఈ రోజు అత్యంత శక్తివంతమైనది. ముఖ్యంగా వివాహం ఆలస్యమవుతున్న వారికి, కెరీర్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఈ వ్రతం ఒక వరప్రసాదం వంటిది.
పూజా ముహూర్తం మరియు విశేషాలు
వైదిక పంచాంగం ప్రకారం, త్రయోదశి తిథి 13వ తేదీ రాత్రి 10:29 గంటల వరకు ఉంటుంది. అయితే, శివారాధనకు అత్యంత కీలకమైన 'ప్రదోష కాలం' ఈరోజు సాయంత్రం 07:22 గంటలకు మొదలై రాత్రి 09:24 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ రెండు గంటల నాలుగు నిమిషాల వ్యవధిలో చేసే పూజలకు విశేష ఫలితాలు దక్కుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
వివాహ అడ్డంకులు తొలగించే పరిహారాలు
పెళ్లి సంబంధాలు కుదురుతున్నా చివర్లో ఆగిపోతున్నాయా? అయితే రవి ప్రదోషం నాడు ఈ క్రింది మార్పులు ప్రయత్నించండి:
అభిషేకం: ప్రదోష కాలంలో శివాలయానికి గంగాజలంలో కొద్దిగా నల్ల నువ్వులు కలిపి శివలింగంపై అభిషేకం చేయండి. ఇది దుష్ట శక్తులను, గ్రహ దోషాలను తొలగిస్తుంది.
శుక్రుడి అనుగ్రహం: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వివాహానికి కారకుడు శుక్రుడు. ప్రదోషం నాడు పరమశివుడికి తేనె, సుగంధ భరితమైన నీటితో అభిషేకం చేయడం వల్ల శుక్ర గ్రహ బలం పెరుగుతుంది. తద్వారా వివాహ సంబంధిత అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
పార్వతీ దేవి ఆరాధన: ప్రదోష వ్రతం రోజున ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించి శివ పార్వతులను ఆరాధించండి. అమ్మవారికి సింధూరం సమర్పించి, ఆ సింధూరాన్ని మీరు నుదుట ధరించి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించండి. ఇది శీఘ్ర వివాహానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
ఆచరించాల్సిన పద్ధతి
వ్రతం ఆచరించే వారు రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో స్నానం ఆచరించాలి. శుచిగా సిద్ధమైన తర్వాత శివ కుటుంబాన్ని పూజించి, నైవేద్యం సమర్పించి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి. ఈ చిన్నపాటి నియమాలు పాటించడం వల్ల మనోవాంఛలు నెరవేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More