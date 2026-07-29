నేడు గురు పౌర్ణమి వేళ ధనం, శాంతి, ఐశ్వర్యం కోసం పాటించాల్సిన ఆధ్యాత్మిక పరిహారాలు!
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆషాఢ పౌర్ణమి (గురు పౌర్ణమి) అత్యంత పవిత్రమైన పర్వదినంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున గురువులను, శ్రీమహావిష్ణువును, మహాలక్ష్మి దేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుందని విశ్వాసం.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి ఎంతో విశిష్ట స్థానం ఉంది. దీనినే ఆషాడ పూర్ణిమ లేదా గురు పౌర్ణమిగా భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం జూలై 29, బుధవారం అనగా ఈరోజు ఆషాఢ పౌర్ణమి వచ్చింది. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున గురు పూజలతో పాటు, జగన్మాత లక్ష్మీదేవి, శ్రీమన్నారాయణుడిని భక్తితో ఆరాధిస్తారు. అదే విధంగా రాత్రి వేళ చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక సమస్యలను దూరం చేసుకుని, సుఖ శాంతులతో వర్ధిల్లడానికి ఈ పర్వదినాన కొన్ని ప్రత్యేకమైన పూజలు, పరిహారాలు ఆచరించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఆ పరిహారాలు ఏమిటో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
గణేశుడు, లక్ష్మీదేవి పూజతో సిరి సంపదలు
ఆషాఢ పూర్ణిమ నాడు లక్ష్మీదేవితో పాటు విఘ్నేశ్వరుడైన గణపతిని, ధనాధ్యుడైన కుబేరుడిని విధిగా పూజించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీ కటాక్షం లభించి, ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుందని ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ పూజా సమయంలో అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన తామర పువ్వును సమర్పించడం శ్రేయస్కరం. తామర పుష్పం లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైనది కావడం వల్ల, దీనిని పూజలో ఉపయోగించడం ద్వారా ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు, అదృష్టం వెల్లివిరుస్తాయి.
ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపారాధన
ఈ పవిత్రమైన రోజున సాయంత్రం వేళ ఇంటి ప్రధాన గుమ్మానికి ఇరువైపులా లేదా ముఖద్వారాన్ని ఆనుకుని స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గృహంలోకి సానుకూల శక్తి ప్రవేశిస్తుంది. అంతేకాకుండా, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి కుటుంబంలో ఆర్థిక వెల్లువ ప్రారంభమవుతుందని నమ్ముతారు.
అమ్మవారికి పరమాన్నం నైవేద్యం
పూర్ణిమ తిథి రోజున లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పించడం శుభప్రదం. ముఖ్యంగా కుంకుమపువ్వు లేదా పటిక బెల్లం జోడించిన కమ్మనైన క్షీరాన్ని (ఖీర్) అమ్మవారికి నివేదించాలి. ఈ నైవేద్యం సమర్పించడం ద్వారా మహాలక్ష్మి ప్రసన్నురాలై, ఆ ఇంట నిత్యం నివసిస్తుందని శాస్త్ర వచనం.
గురు బలం పెరగడానికి దానాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహం శుభఫలితాలు ఇవ్వడానికి, ఆర్థికంగా ఉన్నతి సాధించడానికి పూర్ణిమ రోజున దానధర్మాలు చేయడం ఉత్తమం. బ్రాహ్మణులకు లేదా పేదవారికి పసుపు రంగు వస్తువులు, పసుపు, శనగపప్పు వంటివి దానం చేయాలి. దీనివల్ల ధనప్రాప్తి కలగడమే కాకుండా, కెరీర్ పరంగా ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు.
చంద్రదర్శనం, అర్ఘ్య ప్రదానం
పూర్ణిమ రాత్రి వెన్నెలలో నిలబడి చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. పచ్చి పాలలో బియ్యం, పంచదార, తెల్లని పూలు కలిపి చంద్రుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జాతకంలో ఉన్న చంద్ర దోషాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More