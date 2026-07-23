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    ఇంట్లో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరం!

    సానుకూల శక్తి, మానసిక ప్రశాంతతకు కూడా ఎంతో ముఖ్యమని భారతీయ సంప్రదాయాలు చెబుతున్నాయి. పగిలిన అద్దాలను తొలగించడం, ప్రధాన ద్వారాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడం, ఉప్పును గౌరవంగా వినియోగించడం, భోజన సమయంలో సానుకూల వాతావరణాన్ని కొనసాగించడం వంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లు ఇంట్లో మంచి శక్తిని పెంచుతాయని విశ్వసిస్తారు.

    Published on: Jul 23, 2026, 14:00:39 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటే అందంగా ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ సానుకూల శక్తికి అది మూల కారణం. ఎప్పుడూ కూడా ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుందని, సానుకూల శక్తి కూడా వ్యాపిస్తుందని నమ్మకం. సానుకూల శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఇంట్లో ఈ సులువైన చిట్కాలను పాటించండి. ఇక మొత్తం మీ దశ తిరిగిపోతుంది.

    ఇంట్లో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరం! (pinterest)
    ఇంట్లో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరం! (pinterest)

    జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం ఇలా చేస్తే ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరిగి, మనసు తేలికగా అనిపిస్తుంది. సానుకూల శక్తి పెరగాలంటే ఇంట్లో ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు చేయండి. ఆర్థికపరంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు.

    పగిలిన అద్దాలు ఇంట్లో ఉంచొద్దు

    ఇంట్లో పగిలిన అద్దాలను ఉంచకండి. కుటుంబ సంబంధాల్లో విభేదాలు ఎక్కువగా ఉండటం, ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉన్నప్పుడు ఈ తప్పు అసలు చేయొద్దు. ఉపయోగం లేని వస్తువులు, పగిలిపోయిన వస్తువులను ఇంట్లో నుంచి తొలగించాలి. ముఖ్యంగా పగిలిన అద్దాలను ఇంట్లో ఉంచవద్దు. ఇవి ప్రతికూల శక్తికి కారణమవుతాయని నమ్మకం. వాటిని ఇంటి నుంచి తొలగిస్తేనే మంచిది. ఇల్లు ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. అప్పుడే సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

    ఉప్పు కింద పడితే...

    భారతీయ సంస్కృతిలో ఉప్పుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. పొరపాటున ఉప్పు నేలపై పడితే, దానిని కాళ్లతో తొక్కడం వంటివి చేయకూడదు. శుభ్రమైన గుడ్డ లేదా చీపురుతో జాగ్రత్తగా దానిని తొలగించాలి. ఉప్పును అగౌరవపరచడం వల్ల అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగిపోతాయని, ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువ అవుతాయని నమ్మకం. ఇది ఒక సాంస్కృతిక విశ్వాసం.

    ప్రధాన ద్వారం

    ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండాలి. ప్రవేశ ద్వారం సరిగ్గా లేకపోతే సానుకూల శక్తి ఇంట్లోకి రాదని విశ్వసిస్తారు. జీవితంలో కొత్త ఆశలు, కొత్త అవకాశాలు లేవని అనిపిస్తే ప్రధాన ద్వారాన్ని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, అందంగా ఉంచండి. పరిశుభ్రమైన ప్రవేశ ద్వారం ఇంటి వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే ఇంటికి వచ్చే వారిపై కూడా మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది.

    భోజనం చేసే సమయంలో ఈ తప్పులు చేయొద్దు

    భోజనం చేసేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంగా తినాలి. ఈ సమయంలో ఫిర్యాదులు చేయడం, వాదనలు పెట్టుకోవడం వంటివి చేయకూడదు. అవి ప్రతికూల శక్తికి కారణమవుతాయని నమ్మకం. అలాగే ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. భోజనం చేసేటప్పుడు సానుకూల సంభాషణలు, కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలి. అప్పుడే ఆనందం, ప్రశాంతత పెరుగుతాయి. పరస్పర ప్రేమాభిమానాలు కూడా ఏర్పడతాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఇంట్లో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరం!
    Home/Rasi Phalalu/ఇంట్లో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరం!
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