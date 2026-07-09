గురువు అస్తమిస్తున్నాడు.. ఈ రాశుల వారు డబ్బు, ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభగ్రహమైన గురుడు జూలై 14న అస్తమించబోతున్నాడు. ఈ ప్రభావంతో నాలుగు రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఆరోగ్య, వృత్తిపరమైన సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశముందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురు అస్తమయం అంటే ఏమిటి? ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహం అస్తమించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. జూలై 14న గురువు అస్తమిస్తున్న తరుణంలో, కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఆరోగ్యపరమైన సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయడం మంచిది.
గురు అస్తమయం అంటే ఏమిటి?
నవగ్రహాలలో గురువును అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి గ్రహం సూర్యుని సమీపానికి వచ్చినప్పుడు తన ప్రభావాన్ని కోల్పోతుంది, దీనినే 'గురు అస్తమయం' అంటారు. ఈ సమయంలో వివాహాలు, గృహ ప్రవేశాలు వంటి శుభకార్యాలకు విరామం ఇస్తారు. ఇప్పుడు 14వ తేదీన జరగబోయే ఈ అస్తమయం ప్రభావం ప్రత్యేకంగా నాలుగు రాశులపై అధికంగా ఉండనుంది. పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఆ రాశుల వారు ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
1.కర్కాటక రాశి:
గురువు అస్తమించిన తర్వాత ఈ రాశి వారికి అనవసరపు ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కాకపోవచ్చు, కాబట్టి ఆందోళన చెందకుండా సహనంతో వేచి చూడటం ఉత్తమం.
2.సింహ రాశి:
ఈ రాశి వారు ఆరోగ్యం పట్ల అత్యంత శ్రద్ధ వహించాలి. కార్యాలయాల్లో సహోద్యోగులతో అనవసర వాదనలకు దిగవద్దు. ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటే అంత మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. కష్టపడే స్వభావాన్ని వీడకండి, ఫలితం ఆలస్యమైనా అది మీకు దక్కుతుంది.
3.వృశ్చిక రాశి:
ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మి ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయకండి. మీరు చేసే చిన్న పొరపాటు పెద్ద నష్టానికి దారితీయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం.
4.ధనుస్సు రాశి:
కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది పరీక్షా సమయం. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పూర్తి ప్రణాళికతో ఉండండి. ఆవేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులకు గురిచేయవచ్చు.
ఈ సమయంలో చేయాల్సిన పరిహారాలు
భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, కొన్ని చిన్న చిన్న పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ప్రతికూలతను తగ్గించుకోవచ్చు:
ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయండి.
గురువారం రోజున పసుపు రంగు వస్తువులను పేదలకు దానం చేయండి.
గోమాతకు బెల్లం, శనగలు తినిపించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.
పెద్దలను, గురువులను గౌరవించడం ద్వారా సానుకూల ఫలితాలు అందుకుంటారు.
గురు గ్రహ బీజ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
జీవితంలో ఒడిదుడుకులు సహజం, ఈ గ్రహ స్థితిని ఒక హెచ్చరికగా భావించి జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ కాలాన్ని అధిగమించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More