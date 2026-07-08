గురు, శుక్ర గ్రహాల వల్ల జులై 12 నుంచి తలరాత మారనున్న 4 రాశులు, బంపర్ లక్కు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు, శుక్ర గ్రహాలకు చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ రెండు గ్రహాలు మానవ జీవితంలో మంచి ఫలితాలను ఇచ్చేవి. జులై 12 నుంచి కొన్ని రాశులకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది.
శుక్ర, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా జూలై 12న బలమైన ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ఏర్పడుతోంది. సంపద, విలాసవంతమైన జీవితం, జ్ఞానం, అదృష్టానికి కారకాలైన ఈ రెండు గ్రహాల అరుదైన యోగం, పన్నెండు రాశుల వారిపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కానీ ముఖ్యంగా వృషభ రాశితో సహా మొత్తం 4 రాశుల వారికి ఇది బంపర్ లక్కు తెస్తుంది. ఆ 4 అదృష్ట రాశుల గురించి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.
వృషభ రాశి
శుక్రుడు వృషభ రాశికి అధిపతి కాబట్టి, ద్విద్వాదశ యోగం మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఆకస్మికంగా లాభాలు చేకూరే బలమైన అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కార్యాలయంలో ఉన్నత హోదా, బాధ్యత, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెస్తాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సంబంధం ఏర్పడుతుంది.
కర్కాటక రాశి
గురు, శుక్ర గ్రహాల అనుగ్రహంతో కర్కాటక రాశి వారి జీవితాల్లో ప్రధానమైన సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. వివిధ కారణాల వల్ల చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న లేదా ఆలస్యమైన ప్రభుత్వ పనులు ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా పూర్తవుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి కంపెనీల నుండి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది.
తులారాశి
శుక్రుడు తులారాశికి అధిపతి.. ఈ కలయిక మీకు రాజ యోగం వంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది. సొంత ఇల్లు, స్థలం లేదా కొత్త వాహనం కొనాలన్న మీ చిరకాల కలలు ఈ కాలంలో నెరవేరుతాయి. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశిస్తే, అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తారు. అవివాహితులకు వివాహ యోగం కలిసివచ్చి, ఇంట్లో శుభకార్యాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురుడు కావడం వల్ల ఈ కాలం మీకు పురోగతికి ఒక కొత్త మార్గాన్ని తెరుస్తుంది. వృత్తిలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరిగి, పోటీ పరీక్షలలో గొప్ప విజయం సాధిస్తారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. పాత అప్పుల నుండి మీకు పూర్తి విముక్తి లభిస్తుంది. ధార్మిక పనులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More