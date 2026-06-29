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    వృషభ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం అద్భుత ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి

    జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు వృషభ రాశి వారఫలాలు శుభాలను తెస్తున్నాయి.  ప్రారంభంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఈ వారం ఆర్థికంగా భారీగా కలిసిరానుంది. కెరీర్, ఆరోగ్యంపై నిపుణుల ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Jun 29, 2026 8:41 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ప్రారంభంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు సాగడం, చేతికి అందాల్సిన డబ్బు చేరడంతో పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే, ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదనే అసంతృప్తి మనస్సులో మిగిలిపోవచ్చు. ప్రస్తుతం శని భగవానుడి మందగమనం మీకు సహనాన్ని నేర్పుతోంది. "చిన్నపాటి నిరాశను మనసుకు హత్తుకుని వారం మొత్తాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎవరికైనా అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం వల్ల మీ మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.

    వృషభ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం అద్భుత ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి
    వృషభ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం అద్భుత ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి

    వారం మొదటి మూడు రోజులు ప్రయాణాలు, వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, పదునైన వస్తువులతో పనిచేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ మాటతీరు కూడా ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసుకోవడం మంచిది. ఏదైనా అవాంఛిత వార్త లేదా చిన్న ఆటంకం మనస్సును కాస్త కలవరపెట్టవచ్చు. బుధవారం తర్వాత వాతావరణం క్రమంగా మారుతుంది. గురువారం నుంచి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. పిల్లల నుంచి వచ్చే ఏదైనా శుభవార్త ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. శుక్ర, శనివారాలు మీకు ఎంతో ఊరటనిస్తాయి. కార్యాలయాల్లో పైఅధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనే మీ ఆలోచనలు ఈ సమయంలో సాకారం కావచ్చు. అయితే పిల్లల ఆరోగ్యం లేదా ప్రవర్తనపై కొద్దిగా దృష్టి పెట్టడం అవసరం.

    ప్రేమ, దాంపత్య జీవితం

    వృషభ రాశి వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ వారం ప్రారంభంలో కాస్త సున్నితంగా వ్యవహరించాలి. ఆఫీసు లేదా బయట ఉన్న ఒత్తిడిని మీ జీవితభాగస్వామి లేదా ప్రేమికులపై చూపించవద్దు. భాగస్వామి చెప్పే విషయాలను ముందుగా వినడం అలవాటు చేసుకోండి. ప్రతి చిన్న విషయానికి వాదించడం మంచిది కాదు. మంగళ, బుధవారాల్లో చిన్న విషయాలే పెద్ద వివాదాలుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మాట్లాడే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. వారం ద్వితీయార్ధంలో బంధాలు మళ్లీ బలపడతాయి. శుక్రవారం నుంచి మీ మధ్య ఆప్యాయత, అనురాగాలు పెరుగుతాయి. జీవితభాగస్వామి ప్రవర్తన ఎంతో సహకారంగా ఉంటుంది. పిల్లల విషయాల వల్ల ఇంట్లో ఏవైనా విభేదాలు వస్తే, ఒకరినొకరు నిందించుకోకుండా ఇద్దరూ కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ఉత్తమం. పెళ్లికాని వారు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. నమ్మకమే ఏ బంధానికైనా బలమైన పునాది అని గుర్తుంచుకోండి.

    ఉద్యోగం, వ్యాపారం, చదువు

    కెరీర్, చదువుల విషయంలో ఈ వారం ప్రారంభంలో వేగం కాస్త తగ్గుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత కోల్పోకుండా చూసుకోవాలి. అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని చదవడం వల్ల ఈ వారం పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండకపోవచ్చు, పైగా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. ఉద్యోగులు ఆఫీసులో చిన్న చిన్న తప్పులు జరగకుండా, పనుల్లో ఆలస్యం కాకుండా చూసుకోవాలి. అలసట వల్ల మీ ఏకాగ్రత తగ్గే అవకాశం ఉంది. వారం మధ్యలో మీ మాట తీరే మీ కెరీర్‌ను నిర్ణయిస్తుంది. సహోద్యోగులతో, పైఅధికారులతో, క్లయింట్లతో మాట్లాడేటప్పుడు శాంతంగా ఉండండి. గురువారం నుంచి పరిస్థితులు పూర్తిగా మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, ఆదాయం రెండూ పెరుగుతాయి. శుక్రవారం నాడు వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన చర్చలు సఫలమవుతాయి. శనివారం మీ పైఅధికారులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తారు. విద్యార్థులు సమయపాలన పాటిస్తూ చదువుకుంటే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    ఆర్థిక విషయాలలో వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ప్రారంభంలోనే శుభవార్తలు అందుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన సొమ్ము మీ చేతికి వస్తుంది. అయినప్పటికీ, వారం మొదటి భాగంలో రిస్క్ ఉన్న పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మనస్సు స్థిరంగా లేనప్పుడు డబ్బుకు సంబంధించిన ఎటువంటి నిర్ణయాలూ తీసుకోకండి. కేవలం ఆకర్షణలకు లోనై అనవసర వస్తువులను కొనడం ఆపాలి. గురువారం తర్వాత మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో, పిల్లల విషయంలో వచ్చే మంచి వార్తలు మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. శుక్ర, శనివారాలు ఆర్థికంగా చాలా బలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారస్తులకు అదనపు ఆదాయ మార్గాలు దొరుకుతాయి. పిల్లల ఆరోగ్యం, చదువుల కోసం కొంత ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.

    ఆరోగ్యం

    ఆరోగ్య పరంగా చూస్తే, వృషభ రాశి వారు ఈ వారం ప్రారంభంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, రోడ్డు దాటేటప్పుడు, యంత్రాలతో పనిచేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తొందరపాటు వల్ల చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. వారం మధ్యలో మానసిక ఒత్తిడి, అలసట, స్వల్ప నిరాశ ఆవరించవచ్చు. ఎడమ కాలు నొప్పి, కండరాల సమస్యలు ఉంటే తగిన విశ్రాంతి తీసుకోండి, తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయండి. గురు, శుక్రవారాల్లో ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. దైవ ప్రార్థన, ప్రశాంతమైన సంగీతం వినడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వారాంతంలో పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించండి. అలాగే మీ నిద్ర సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి.

    ఈ వారానికి ముఖ్య సూచన

    వారం ప్రారంభంలో ఉన్న గందరగోళాన్ని చూసి భయపడకండి. నిదానంగా అడుగులు వేయడం, మధురమైన మాటతీరు, బడ్జెట్ ప్రకారం ఖర్చులు చేయడం మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ముందుకు నడిపిస్తాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/వృషభ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం అద్భుత ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి
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