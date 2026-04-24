Weight loss : 3 నెలల్లో 12 కేజీలు తగ్గిన డాక్టర్- వ్యాయామాలు చేయకుండానే! ఎలా సాధ్యమైంది?
Weight loss tips in Telugu : బరువు తగ్గడం అంటే గంటల తరబడి జిమ్ములో కష్టపడటం, కఠినమైన డైటింగ్ చేయడం అని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ డాక్టర్ మల్హర్ గన్లా కేవలం తన శరీరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని, ఎలాంటి వ్యాయామం లేకుండానే మూడు నెలల్లో 12 కిలోల బరువు తగ్గారు. ఆయన పాటించిన ఆ ఆసక్తికరమైన పద్ధతులు ఇవే..
Weight loss without exercise : బరువు తగ్గాలనుకునే వారు సాధారణంగా క్యాలరీలను లెక్కపెట్టడం లేదా ప్రోటీన్ షేక్స్ తాగడం చేస్తుంటారు. కానీ పుణెకి చెందిన డాక్టర్ గన్లా మాత్రం వీటన్నిటికీ భిన్నంగా వెళ్లారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆయన పంచుకున్న తన వెయిట్ లాస్ జర్నీ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆయన అభిప్రాయం ప్రకారం.. బరువు తగ్గాలంటే ముందుగా మన శరీరం లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి.
బరువు తగ్గడం ఎలా- అసలు ఎలా మొదలుపెట్టారు?
బరువు తగ్గడానికి ముందు డాక్టర్ గన్లా తన రక్త పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. అందులో ఆయన బాడీలోని లోపాలు బయటపడ్డాయి:
ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్: ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
విటమిన్లు: బీ12, డీ3 స్థాయిలు విపరీతంగా తగ్గిపోయాయి.
శరీరంలో పోషక లోపాలు ఉన్నప్పుడు నీరసం రావడం, ఆహారంపై విపరీతమైన క్రేవింగ్స్ కలగడం సహజం. అందుకే ఆయన ముందుగా సప్లిమెంట్స్, స్మూతీలు, సలాడ్ల ద్వారా ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకున్నారు.
ఆ తర్వాత అసలు వెయిట్లాస్ ప్రాసెస్ని ఆయన ప్రారంభించారు.
డాక్టర్ మల్హర్ గన్లా 3 దశల వెయిట్ లాస్ ప్లాన్.
ఏ. 1వ దశ: జంక్ ఫుడ్ నియంత్రణ
ముందుగా తన శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతున్నాయని నిర్ధారించుకున్నాక, నెమ్మదిగా ఉప్పు, పంచదార, నూనె వాడకాన్ని తగ్గించారు. ఒక్కరోజే అన్నిటినీ మానేయకుండా, దాదాపు నెల రోజుల పాటు బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉంటూ ఇంటి భోజనానికే పరిమితమయ్యారు.
బీ. 2వ దశ: పిండి పదార్థాల తగ్గింపు
ఈ దశలో ఆయన 'కార్బోహైడ్రేట్లు' (అన్నం, రోటీ వంటివి) కేవలం రాత్రి పూట మాత్రమే తీసుకునేవారు.
బ్రేక్ఫాస్ట్: గుడ్లు వంటి ప్రోటీన్ ఆధారిత ఆహారం.
లంచ్: పప్పు, కూరగాయలు, సలాడ్ (అన్నం లేదా రోటీ లేకుండా).
దీనిని ఆయన "23-1 సూత్రం" అని పిలిచారు. అంటే 23 గంటల పాటు శరీరం కొవ్వును శక్తిగా వాడుకుంటుంది, మిగిలిన 1 గంటలో కార్బ్స్ అందుతాయి.
సీ. 3వ దశ: ప్లాటూ బ్రేకింగ్
బరువు 80 కిలోల వద్ద ఆగిపోయినప్పుడు.. ఆయన 9 రోజుల పాటు ఉపవాసం చేశారు. ఇది ఆయన బరువును మరింత తగ్గించడానికి సహాయపడింది.
ఫలితం ఏంటి?
ఈ పద్ధతి వల్ల ఆయన నడుము కొలత 35 అంగుళాల నుంచి 29 అంగుళాలకు తగ్గింది. ఇన్సులిన్ స్థాయిలు అదుపులోకి వచ్చాయి. "ఇప్పుడు నేను రోజంతా ఆకలి వేయకుండా ఉండగలను" అని ఆయన గర్వంగా చెబుతున్నారు.
ఇలా ఆయన 3 నెలల్లో 12 కేజీల బరువు తగ్గారు.
మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు..
ముందుగా పరీక్షలు: డైటింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు మీ రక్త పరీక్షలు చేయించుకుని లోపాలను గుర్తించండి.
నెమ్మదిగా మార్పులు: రాత్రికి రాత్రే ఆహారం మార్చకుండా, క్రమంగా మార్పులు చేయండి.
ఇన్సులిన్ పై దృష్టి: కేవలం క్యాలరీలనే కాకుండా, శరీరంలోని ఇన్సులిన్, ఆకలిని అదుపు చేయడంపై శ్రద్ధ పెట్టండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. వ్యాయామం లేకుండా బరువు తగ్గడం సాధ్యమేనా?
అవును, డాక్టర్ గన్లా నిరూపించినట్లుగా ఆహారపు అలవాట్లు, శరీరంలోని హార్మోన్ల సమతుల్యత, పోషక లోపాలను సరిదిద్దుకోవడం ద్వారా బరువు తగ్గవచ్చు. అయితే సాధారణ నడక వంటి చిన్నపాటి వ్యాయామాలు ఆరోగ్యానికి ఇంకా మేలు చేస్తాయి.
2. అందరూ 9 రోజుల ఉపవాసం చేయవచ్చా?
వద్దు. సుదీర్ఘ ఉపవాసాలు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుడి సలహా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా షుగర్, బీపీ ఉన్నవారు ఇటువంటి ప్రయత్నాలు సొంతంగా చేయకూడదు.
3. విటమిన్ డీ3, బీ12 లోపాలు బరువుపై ప్రభావం చూపుతాయా?
ఖచ్చితంగా. ఈ విటమిన్ల లోపం వల్ల మెటబాలిజం నెమ్మదిస్తుంది, దీనివల్ల బరువు తగ్గడం కష్టమవుతుంది.
4. కార్బోహైడ్రేట్లను రాత్రి పూట తీసుకోవడం మంచిదేనా?
డాక్టర్ గన్లా తన శరీరతత్వానికి అనుగుణంగా రాత్రి పూట కార్బ్స్ తీసుకున్నారు. కానీ ఇది వ్యక్తిని బట్టి మారుతుంది. పగలు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఆకలి అదుపులో ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More