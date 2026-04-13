Fitness : 63ఏళ్ల వయస్సులోనూ టోన్డ్ బాడీ! సీనియర్ నటి ఫిట్నెస్ వెనుక సైంటిఫిక్ రీజన్..
Anita Raj fitness : సీనియర్ నటి అనితా రాజ్ తన 63 ఏళ్ల వయసులో కఠినమైన వర్కవుట్లు చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. వయసు కేవలం అంకె మాత్రమేనని నిరూపిస్తూ, ఆమె చేస్తున్న జిమ్ విన్యాసాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
Fitness tips in telugu : సాధారణంగా 60 ఏళ్లు దాటాయంటే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని లేదా చిన్నపాటి నడకతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని అందరూ భావిస్తారు. కానీ, వెటరన్ నటి అనితా రాజ్ ఆలోచనలు మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. తన 63వ ఏట ఆమె చేస్తున్న వర్కవుట్లు చూస్తుంటే, అది కేవలం ఆరోగ్యం కోసం చేస్తున్న 'మెయింటెనెన్స్' లా కాకుండా, తన శరీరంపై ఆమె సాధించిన 'మాస్టరీ' లా కనిపిస్తోంది. ఆమె జిమ్ వీడియోలు చూస్తే.. తనకంటే సగం వయసున్న యువతీ యువకులు కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
అనితా రాజ్ వర్కవుట్ స్టైల్: పవర్ఫుల్ అండ్ సైంటిఫిక్!
అనితా రాజ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తున్న వీడియోలు ఒకే రకమైన వ్యాయామానికి పరిమితం కాలేదు. ఆమె రొటీన్లో బలం (స్ట్రెన్త్), స్థిరత్వం (స్టెబులిటీ), గుండె ఆరోగ్యం (కార్డియో) వంటి అన్ని అంశాలూ మేళవించి ఉన్నాయి.
ఫార్మర్స్ వాక్ : భారీ బరువున్న కెటిల్బెల్స్ను రెండు చేతులతో పట్టుకుని జిమ్ ఫ్లోర్పై నడవడం. ఇది కేవలం నడక మాత్రమే కాదు; చేతుల పట్టు (గ్రిప్ స్ట్రెన్త్), కోర్ స్టెబిలిటీని పరీక్షించే కఠినమైన వ్యాయామం.
జిమ్నాస్టిక్ రింగ్స్: జిమ్నాస్టిక్ రింగ్స్ సాయంతో పుల్-అప్స్ చేయడం మామూలు విషయం కాదు. శరీరం నిలకడగా ఉండని ఆ రింగ్స్పై అనితా రాజ్ చూపిస్తున్న బ్యాలెన్స్ చూస్తుంటే ఆమె భుజాల బలం ఎంతటిదో అర్థమవుతుంది.
వెయిటెడ్ అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజ్: యోగా బ్లాక్స్, వెయిట్ ప్లేట్లు వాడుతూ ఆమె చేస్తున్న క్రంచెస్.. పొట్ట భాగంలోని కండరాలను బలోపేతం చేసేందుకు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.
వీటన్నింటి వల్ల 60ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా ఆమె టోన్డ్ బాడీని మెయిన్టైన్ చేయగలుగుతున్నారు.
60లలో బలం.. ఎందుకు తప్పనిసరి? (ఆరోగ్య విశ్లేషణ)
అనితా రాజ్ ఈ వర్కవుట్లను కేవలం సరదా కోసం చేయడం లేదు. దీని వెనుక బలమైన వైద్య కారణాలు కూడా ఉన్నాయి.
"30 ఏళ్ల వయసు దాటిన మహిళల్లో ప్రతి పదేళ్లకు 3 నుంచి 5 శాతం కండరాల క్షీణత జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మెనోపాజ్ తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తగ్గడం వల్ల ఎముకల సాంద్రత వేగంగా పడిపోతుంది," అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచిస్తోంది.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రకారం, వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మహిళలకు వెయిట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ కాదు, అది ఒక 'వైద్య అవసరం'.
ఎముకల ఆరోగ్యం: అనితా రాజ్ చేస్తున్నట్లుగా బరువులు ఎత్తడం వల్ల ఎముకలపై ఒత్తిడి కలిగి, అవి మరింత దృఢంగా మారతాయి. ఇది ఆస్టియోపోరోసిస్, ఫ్రాక్చర్ల ముప్పును తగ్గిస్తుంది.
మెటబాలిజం: కండరాల బలం పెరగడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం మెరుగుపడి, వయసుతో పాటు వచ్చే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు.
అందరికీ స్ఫూర్తి..
అనితా రాజ్ తన క్రమశిక్షణతో 'బయోలాజికల్ క్లాక్' అనేది కేవలం ఒక సూచన మాత్రమేనని, కఠినమైన మనస్తత్వం ఉంటే 60లలో కూడా మీ జీవితంలో అత్యంత దృఢంగా ఉండవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు. 65 ఏళ్లు పైబడిన వారు వారానికి కనీసం రెండుసార్లు కండరాలను బలోపేతం చేసే వ్యాయామాలు చేయాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్గదర్శకాలు సూచిస్తున్నాయి. అనితా రాజ్ ఈ సూచనలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ వేలాది మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. 60 ఏళ్ల తర్వాత వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయడం సురక్షితమేనా?
అవును, నిపుణుల పర్యవేక్షణలో సరైన పద్ధతిలో చేస్తే ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అనితా రాజ్ తన వర్కవుట్లను క్రమంగా పెంచుకుంటూ ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారు.
2. మెనోపాజ్ తర్వాత ఎముకలు ఎందుకు బలహీనపడతాయి?
మెనోపాజ్ తర్వాత మహిళల్లో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. ఇది నేరుగా ఎముకల సాంద్రత తగ్గడానికి కారణమవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ ద్వారా ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.