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    Ketu Shukra Conjunction: శుక్ర-కేతువుల అరుదైన కలయిక.. ఆగస్టు 1 వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!

    సింహ రాశిలో శుక్రుడు, కేతువుల అరుదైన కలయిక ఏర్పడింది. ఆగస్టు 1 వరకు కొనసాగే ఈ గోచారం వల్ల తులా, వృశ్చిక, వృషభ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి, దాంపత్య సుఖం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ శుభ గోచారం ప్రభావం, రాశుల వారీ ఫలితాలు, పాటించాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 06, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. తాజాగా సింహ రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో, అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న కేతువుతో కలిసి అరుదైన శుక్ర-కేతువుల కలయిక ఏర్పడింది. ఆగస్టు 1 వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగనుంది. ఈ సమయం ఏయే రాశుల వారికి కలిసివస్తుందో చూద్దాం.

    Ketu Shukra Conjunction: శుక్ర-కేతువుల అరుదైన కలయిక.. ఆగస్టు 1 వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం! (pinterest)
    Ketu Shukra Conjunction: శుక్ర-కేతువుల అరుదైన కలయిక.. ఆగస్టు 1 వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం! (pinterest)

    శుక్ర, కేతువుల కలయిక: ఏం జరుగుతుంది?

    శుక్రుడు సుఖభోగాలకు, ఐశ్వర్యానికి కారకుడు. కేతువు ఆధ్యాత్మికతకు, విముక్తికి చిహ్నం. సూర్యుని అధీనంలో ఉండే సింహ రాశిలోకి ఈ రెండు గ్రహాలు ప్రవేశించడం వల్ల మిశ్రమ ఫలితాలు వస్తాయి. పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ ప్రకారం, శుక్రుడి సంచారం సామాన్యంగా ఎవరికీ కీడు చేయదు. అయితే, ఈ కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఆశించిన మార్పులు కనిపిస్తాయి.

    శుక్ర, కేతువుల కలయికతో.. ఈ మూడు రాశులకు తిరుగులేదు

    సింహ రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారు లబ్ధి పొందుతారు:

    1. తులా రాశి:

    ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన ధన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ రీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కెరీర్‌లో మిత్రుల సహకారం లభిస్తుంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించండి, చిన్న అనారోగ్య సమస్య ఎదురైనా వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.

    2. వృశ్చిక రాశి:

    రాశి వారికి ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం లేదా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి ప్రవేశం జరగవచ్చు. కెరీర్‌లో ఎదురులేని విజయం సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది. అయితే, మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ఒక కన్నేసి ఉంచడం మంచిది.

    3. వృషభ రాశి:

    దాంపత్య జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. భాగస్వామితో గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి బంధం బలపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. శుభకార్యాల కోసం ధనాన్ని ఖర్చు చేస్తారు. కుటుంబపరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, ఆత్మవిశ్వాసంతో అధిగమిస్తారు. అప్పుడప్పుడు ప్రతికూల ఆలోచనలు రావచ్చు, వాటిని పక్కనపెట్టి ధ్యానం చేయడం మంచిది.

    శుభ ఫలితాల కోసం పాటించాల్సిన నియమాలు

    ఈ గోచార కాలంలో శుభ ఫలితాలు మరింతగా అందుకోవడానికి శివారాధన ఉత్తమ మార్గమని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ శివాలయానికి వెళ్లడం లేదా ఇంట్లోనే శివ పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల శుక్ర, కేతువుల అనుకూలత లభిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా చేసే పూజా కార్యక్రమాలు మనశ్శాంతిని, సానుకూల శక్తిని అందిస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Ketu Shukra Conjunction: శుక్ర-కేతువుల అరుదైన కలయిక.. ఆగస్టు 1 వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!
    Home/Rasi Phalalu/Ketu Shukra Conjunction: శుక్ర-కేతువుల అరుదైన కలయిక.. ఆగస్టు 1 వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!
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