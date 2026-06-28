Puri Jagannath: రేపు జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ.. 108 కలశాలతో స్వామికి మహాభిషేకం.. దీని వెనుక ఉన్న పరమార్థం ఇదే!
రథయాత్ర 2026కు ముందు జూన్ 29న జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ నాడు జగన్నాథ్ గారు 108 కలశాల తో ఘన స్నానం చేస్తారు. స్నాన పూర్ణిమ తర్వాత మహాప్రభు దర్శనం 15 రోజుల పాటు మూసివేయబడుతుంది. స్నాన ప్రయాణం, అకాల కాలం గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి వేళ పూరీ జగన్నాథ క్షేత్రం భక్తజన సంద్రమవుతుంది. జగన్నాథుడి రథయాత్రకు నాంది పలికే అత్యంత పవిత్రమైన 'స్నాన యాత్ర' విశేషాలు, ఆ 15 రోజుల ఏకాంతవాసం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథనం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
108 కలశాల మహాస్నానం
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజున పూరీ జగన్నాథ ఆలయంలో జరిగే దృశ్యం కనుల విందుగా ఉంటుంది. స్వయంగా జగన్నాథ స్వామి, బలభద్రుడు మరియు సుభద్రా దేవి భక్తులకు స్నాన మండపంపై దర్శనమిస్తారు. పవిత్ర జలాలను 108 బంగారు కలశాల్లో నింపుతారు. ఆ జలాలకు సుగంధ ద్రవ్యాలు, మూలికలను కలిపి స్వామివార్లకు మహాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ఈ అపురూప ఘట్టాన్ని చూసేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు పూరీకి చేరుకుంటారు.
గజవేషంలో జగన్నాథుడు
మహాస్నానం పూర్తయిన తర్వాత, స్వామివారు గజవేషంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం, గణేశుడి భక్తుడైన ఒక పండితుడి కోరిక మేరకు, స్వామివారు వినాయకుని రూపాన్ని ధరించి గజవేషంలో అలరించారు. ఈ విశేష అలంకారం భక్తుల హృదయాలను భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తుతుంది. భగవంతుని దివ్యత్వాన్ని, మానవీయ కోణాన్ని ప్రతిబింబించే ఈ వేడుక పూరీ సంప్రదాయంలో అత్యంత కీలకమైనది.
15 రోజుల ఏకాంతవాసం
స్నాన యాత్ర తర్వాత స్వామివారికి జలుబు చేసి, జ్వరం వస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే, 15 రోజుల పాటు స్వామివారు గర్భాలయంలో ఏకాంతవాసంలో ఉంటారు. ఈ కాలాన్ని 'అనవసర కాలం' అంటారు. ఈ సమయంలో ఆలయ గర్భాలయం మూసివేస్తారు, భక్తులకు దర్శనం ఉండదు. ఈ 15 రోజులు దైవ వైద్యులు (దైతపాటి సేవకులు) స్వామివారికి ప్రత్యేక మూలికా ఔషధాలను సమర్పిస్తారు. భగవంతుడు కూడా మనిషిలాగే విశ్రాంతి తీసుకుంటాడని, ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసుకుంటాడని చెప్పే ఈ సంప్రదాయం భక్తులలో దైవం పట్ల ఉన్న అనుబంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.
నవయౌవన దర్శనం: మళ్ళీ మొదలయ్యే భక్తి ప్రవాహం
ఏకాంతవాసం ముగిసిన తర్వాత, స్వామివారు పరిపూర్ణ ఆరోగ్యంతో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. దీనినే 'నవయౌవన దర్శనం' అంటారు. కొత్తగా అలంకరించిన రూపంతో, మరింత తేజస్సుతో స్వామివారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటే, ఆ దృశ్యం కళ్ళకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. నవయౌవన దర్శనం జరిగిన మరుసటి రోజే పూరీ జగన్నాథుడి విశ్వప్రసిద్ధ 'రథయాత్ర' ఘనంగా ప్రారంభమవుతుంది. రథయాత్రకు సిద్ధమయ్యే క్రమంలో ఈ ఉత్సవం ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ఘట్టంగా నిలుస్తుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More