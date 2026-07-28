నేటి రాశి ఫలాలు: మీ రాశికి శుభమా? సవాళ్ళా? ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబం.. ఏ రాశికి ఎలా ఉంది?
మంగళవారం హనుమంతుడి ఆరాధనకు అత్యంత శుభమైన రోజు. నేటి గ్రహాల సంచారం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, వ్యక్తిగత జీవితంలో శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. మరికొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, నిర్ణయాల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, మంగళవారం రోజున విఘ్నాలను తొలగించే హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. మంగళవారం పూజలు చేయడం వల్ల భయాలు తొలగిపోతాయని, ధైర్యం కలుగుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, నేడు గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. నేటి జాతక విశేషాలను పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి నేడు ప్లానింగ్, నిరంతర కృషితో జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. వైవాహిక, ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ఏ విషయంలోనైనా తొందరపడకుండా సంయమనం పాటించడం మంచిది. ఇతరుల నుంచి అందే చిన్నపాటి సహాయాన్ని స్వీకరించడానికి వెనుకాడకండి.
వృషభ రాశి
జీవితంలో పురోగతి సాధించడానికి చిన్న చిన్న సూచనలు లేదా సంకేతాలు ఎంతో దోహదపడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశివారు ప్రశాంతమైన మనసుతో చిన్న పనులపై దృష్టి పెడితే స్పష్టత లభిస్తుంది. సులభమైన పనులను మొదట పూర్తి చేయండి. ఎదుటివారి నుంచి లభించే సలహాలు, సహాయాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
మిథున రాశి
వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై, నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల వైపు వేగంగా అడుగులు వేయడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ అంతరార్థం లేదా మనసు చెప్పే సూచనలను నమ్మండి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ అనుభవాన్ని ఉపయోగించండి. సానుకూల దృక్పథంతో ముందడుగు వేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు మీ సొంతమవుతాయి.
కర్కాటక రాశి
చిన్న చిన్న సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో మంచి మార్గాలు సుగమమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి లభించే సంపూర్ణ మద్దతు మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు చేయడం వల్ల అనుకున్న ఫలితాలు త్వరగా చేతికి అందుతాయి.
సింహ రాశి
ఆర్థిక లావాదేవీల్లో, ముఖ్యంగా ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఎలాంటి రిస్క్ కూడిన ప్రణాళికలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. తేలికైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం మంచిది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి కాసేపు నడక లేదా ధ్యానం చేయడం వల్ల మంచి శక్తి లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి
ఈ రోజు మీకు బంధాలు బలపడతాయి. నూతన ప్రాజెక్టులు వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండటం వల్ల మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. విశ్రాంతి తీసుకోవడం ద్వారా రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చు. ఇతరులతో స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడటం ద్వారా కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
తులా రాశి
నేడు మీ చుట్టూ ఉండే సానుకూల వాతావరణం కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోండి. ఎప్పుడూ పాజిటివ్గా ఉండండి. చిన్న చిన్న ప్రయోగాల ద్వారా ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుకుని విజయాలను ఆస్వాదించండి.
వృశ్చిక రాశి
పరిస్థితులకు తగినట్లుగా సర్దుకుపోవడం నేటి ప్రత్యేకత. మీ ఉత్సాహపూరితమైన మూడ్, నిరంతర ప్రయత్నాలు కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడతాయి. చిన్న చిన్న విజయాలను కూడా ఆస్వాదించండి. క్రమమైన వేగంతో ముందుకు సాగితే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
నిరంతరం శ్రమించడం ద్వారా ఆశించిన పురోగతిని సాధించవచ్చు. కొత్త అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఇది అనుకూల సమయం. శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. పనుల్లో పురోగతి, ఆత్మీయులతో గాఢమైన అనుబంధం ఏర్పడతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉండటానికి ప్రశాంతమైన దినచర్యను అలవర్చుకోండి.
మకర రాశి
ఎదుటివారితో నిజాయితీగా మాట్లాడటం వల్ల నమ్మకం మరింత బలపడుతుంది. ముందుచూపుతో పొదుపు చేయడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా మారుతుంది. మీ శక్తిని వృథా చేసుకోకుండా సాధారణ జీవన శైలిని అనుసరించడం ఉత్తమం.
కుంభ రాశి
ఈ రోజు మీకు స్నేహం, ప్రశాంతమైన నిర్ణయాలు, పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పాటించడం ద్వారా మేలు జరుగుతుంది. ఏకాగ్రతతో ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేస్తే అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
మీన రాశి
కొన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, చిన్నపాటి రిస్క్లు తీసుకోవడానికి నేడు మంచి రోజు. ఒక చిన్న ఆలోచనను ఆచరణలో పెట్టి ఫలితాలను గమనించండి. అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులతో మాట్లాడి వారి సలహాలు స్వీకరించండి. మీ ప్రణాళికలను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకునే విధంగా ఫ్లెక్సిబిలిటీని కొనసాగించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More