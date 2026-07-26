మిథున రాశిలోకి అంగారకుడు : ఆగస్టు 2 నుంచి ఈ 4 రాశులవారికి మహా భాగ్యయోగం - ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు
ఆగస్టు 2న అంగారక గ్రహం మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. కుజ సంచారం వల్ల మేషం, సింహం, తుల, కుంభ రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారాల్లో అద్భుత ప్రయోజనాలతో పాటు మహా భాగ్యయోగం కలగనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అంగారకుడికి (కుజుడు) అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. కుజుడిని ధైర్యం, పరాక్రమం, నాయకత్వ గుణాలు, శక్తి మరియు భూమి సంబంధిత అంశాలకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో అంగారకుడి స్థానం బలంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడంలో ముందంజలో ఉంటాడు. అటువంటి కీలకమైన అంగారక గ్రహం తన స్థానాన్ని మార్చబోతోంది. రాబోయే ఆగస్టు 2వ తేదీన అంగారకుడు వృషభ రాశిని వీడి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కుజుడి ఈ రాశి మార్పు మొత్తం 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులకు కారణమవుతుంది.
కొందరికి కెరీర్ పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తే… మరికొందరికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అయితే ఏదైనా రాశి ఫలితం అనేది వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత జన్మకుండలి, ఆ సమయంలో నడిచే గ్రహ స్థితులపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ… జ్యోతిష్య నిపుణుల గణాంకాల ప్రకారం అంగారకుడి ఈ మిథున రాశి సంచారం ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాన్ని, శుభ ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ఆ రాశుల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..
మేష రాశి :
ఈ రాశి జాతకులకు అంగారకుడి ఈ మార్పు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ఆఫీసులో నూతన బాధ్యతలు లభిస్తాయి. సుదీర్ఘకాలంగా ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి యాజమాన్యం నుంచి తిరుగులేని శుభవార్త అందుతుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. పాత నిలిచిపోయిన పనులన్నీ మళ్లీ వేగం పుంజుకుని పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించడంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త వ్యాపారం లేదా నూతన ఉద్యోగం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
సింహ రాశి :
ఈ రాశి వారికి ఈ కుజ సంచారం కెరీర్లో గొప్ప పురోగతిని తెచ్చిపెడుతుంది. కార్యాలయంలో సీనియర్ అధికారులు, పైఅధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కస్టమర్లు లభించడంతో పాటు పెద్ద నిబంధనలతో కూడిన డీల్స్ ఖాయమవుతాయి. ఒక్కటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్నేహితులు, బంధువుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు పొందుతారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
తుల రాశి :
ఈ రాశి జాతకులకు అంగారకుడి స్థానచలనం కొండంత అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఒకేసారి ముందడుగు వేస్తాయి. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మెరుగైన ఆఫర్లు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం వేసుకున్న ప్రణాళికలు అనుకున్న విధంగా విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండటంతో పాటు అనవసర ఖర్చులు అదుపులోకి వస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇంట్లో మంగళకరమైన… ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి :
కుంభ రాశి వారు అంగారకుడి సంచారం వల్ల సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. గతంలో మీరు పడ్డ కష్టానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రౌండ్లలో అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తారు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలంగా మారతాయి. అలాగే దాంపత్య జీవితం ఎంతో మధురంగా సాగుతుంది. సంతానానికి సంబంధించి ఒక మంచి వార్త వింటారు. మానసిక ఒత్తిడి పూర్తిస్థాయిలో తగ్గిపోవడంతో నూతన పనులు చేపట్టేందుకు ఉత్సాహం పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More