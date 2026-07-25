ఈరోజు తొలి ఏకాదశి+శనివారం వేళ మీ ప్రేమ, కుటుంబం, కెరీర్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
నేటి రాశిఫలాల్లో మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి కెరీర్, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, ప్రయాణాలు వంటి అంశాలపై గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకోండి. ఏ రాశికి ధనలాభం, ఎవరికి జాగ్రత్త అవసరం, ఎవరికి శుభవార్తలు ఎదురుచూస్తున్నాయో పూర్తి వివరాలు చదవండి.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో వారం ప్రారంభం లేదా శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. భక్తులు ఉదయాన్నే దైవారాధనతో తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తుంటారు. కాలచక్రంతో పాటు గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులు నిత్యం మారుతుంటాయి.
ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం మానవ జీవితంపై పడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరికి అనుకూల ఫలితాలు ఎదురైతే, మరికొందరికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు, కుటుంబ బంధాలు, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి నేటి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
స్నేహితుల నుంచి అండదండలు లభిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉండే వారికి ఆశించిన లాభాలు చేకూరి వారి ముఖంలో చిరునవ్వులు పూయిస్తాయి. తోటివారితో సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. విద్యా రంగంతో ముడిపడి ఉన్న వారికి మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరమైన పురోగతి ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
ఆర్థిక పరంగా కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు, కాబట్టి ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ జీవితం ఆశాజనకంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపార పరిస్థితులు గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది.
మిథున రాశి
ఎప్పటి నుంచో వేధిస్తున్న సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాలు లభిస్తాయి. చేసే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. అయితే కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో మీ ఆధిపత్య ధోరణి అనవసర వాదనలకు దారితీయవచ్చు. కాబట్టి సంయమనం పాటించడం మంచిది. శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి నేడు ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడి సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలను ఉన్నతాధికారులు గుర్తించి అభినందిస్తారు. సహోద్యోగుల సహకారంతో పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. అదృష్టం తోడుంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడి పొదుపు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి అభిప్రాయాలను గౌరవించడం మంచిది.
సింహ రాశి
మీ వ్యక్తిగత అభిరుచులకు తగినట్లుగా సమయం గడుపుతారు. ఆప్తుల సలహాలు ఆర్థికంగా లాభసాటిగా మారుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. శారీరకంగా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తారు.
కన్యా రాశి
ఇల్లు, కార్యాలయంలో స్వల్ప ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తినప్పటికీ, వాటిని సమర్థంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార పరంగా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటలను శ్రద్ధగా ఆలకిస్తారు.
తులా రాశి
కొన్ని ముఖ్యమైన వస్తువుల కొనుగోలుతో పాటు కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. దినచర్యను ధ్యానం, యోగతో ప్రారంభిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక స్థితి పటిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయం గడపడం ముఖ్యం.
వృశ్చిక రాశి
ప్రియమైన వారితో కలిసి ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సంపాదించాలనే ఆలోచనలు రావచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు. వృత్తి నిపుణులకు కార్యాలయంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
చేపట్టిన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు, ఆలోచనలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఖాళీ సమయాన్ని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో గడపాలని భావిస్తారు. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఏ నిర్ణయమైనా భాగస్వామితో చర్చించి తీసుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి సమాజంలోని ప్రముఖ వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం లభిస్తుంది. మీ ఆశయాలకు తగినట్లుగా ఫలితాలు ఉంటాయి. సాయంత్రం నాటికి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. కార్యాలయంలో అనవసర కబుర్లకు దూరంగా ఉంటే సమయం వృధా కాదు. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.
కుంభ రాశి
ఈ రోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎవరికీ ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయం లేదా అప్పు ఇవ్వకపోవడం మంచిది, లేదంటే తిరిగి పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలు పంచుకుంటారు. పైఅధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపార నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.
మీన రాశి
విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, లేదంటే తీవ్రమైన అలసట వేధించవచ్చు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడిస్తుంది. అవసరమైన వస్తువులు సమకూరుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబం నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. ధనపరమైన విషయాలలో మనసులో కొన్ని సందర్శనలు తలెత్తినా సర్దుకుంటాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More