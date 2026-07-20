దేవుడి పూజ సమయంలో గంట ఎన్నిసార్లు కొట్టాలి? తెలుసుకోండి
దేవుడి పూజ సమయంలో హారతి ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో.. గంట కొట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యం. దేవుడిని పూజించేటప్పుడు మనం గంటను ఎన్నిసార్లు కొట్టాలి? పూజ తర్వాత గంటను దేవుడి గదిలో ఎలా పెట్టాలి? తెలుసుకోండి.
ప్రతి పూజలోనూ గంట మోగించడం ఒక సంప్రదాయం. మీరు ఏ హిందూ దేవాలయానికి వెళ్లినా.. అక్కడ ఒక గంట వేలాడుతూ కనిపిస్తుంది. దేవాలయాలలోనే కాకుండా ఇంట్లో గదిలో కూడా మనం గంటను పెడతాం. రోజూ గంట మోగించకుండా దేవునికి హారతి ఇస్తే.. ఆ పూజ అసంపూర్ణంగా పరిగణిస్తారు. పూజ సమయంలో గంట మోగించడం వలన మనకు ధార్మిక ప్రయోజనాలు, పూజ సంపూర్ణ ఫలితాలు లభిస్తాయి. స్వామివారి గదిలో మనం మోగించే గంట మనలో కాకుండా.. మనం నివసించే ప్రదేశంలో సానుకూల శక్తిని సృష్టిస్తుందనే నమ్మకం కూడా ఉంది. స్వామివారి గదిలో గంట ఉంచితే మనం పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటో చూద్దాం.
హిందూ గ్రంథాల ప్రకారం సరైన సమయంలో గంట కొట్టడం చాలా ముఖ్యం. మత గ్రంథాల ప్రకారం దేవతలను పూజకు ఆహ్వానించడానికి పూజ ప్రారంభంలో గంటను ఒక్కసారి మాత్రమే మోగించాలి. ఒకసారి గంట మోగించిన తర్వాత, పూజ గదిలో దేవునికి హారతి ఇచ్చే సమయంలో దానిని లయబద్ధంగా మోగించాలి.
దైవారాధనలో గంట మోగించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. గంటను సరైన సంఖ్యలో మోగించాలి. దైవారాధన చేసేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ గంటను ఒకసారి, మూడుసార్లు, ఐదుసార్లు మోగించాలి. ఏ ఆరాధనలోనైనా మీరు గంటను ఎన్నిసార్లు మోగించినా.. దానిని బేసి సంఖ్యలో మోగించాలని గుర్తుంచుకోండి. ప్రతిరోజూ చేసే దైవారాధనలో కనీసం 3 సార్లు గంటను మోగించాలనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు.
దేవుడిని పూజించేటప్పుడు గంట కొట్టడానికి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. ఆ నియమాలకు అనుగుణంగా గంట కొట్టడం ద్వారా పూజలో దేవుడు సంతోషిస్తాడు. పూజ కోసం దేవుడిని ఆహ్వానించవచ్చు. కొన్నిసార్లు దేవుడిని పూజించేటప్పుడు గంట కొట్టకూడదని కూడా అంటారు. శాస్త్రాల ప్రకారం మనం రాత్రిపూట లేదా పడుకునే ముందు పూజ చేయాల్సి వస్తే గంట కొట్టకూడదు.
దేవుడిని పూజించేటప్పుడు చాలా మంది చేసే ఒక సాధారణ తప్పు ఏమిటంటే.. దేవునికి నైవేద్యాలు సమర్పించేటప్పుడు గంట కొట్టకపోవడం. దేవుళ్లకు, దేవతలకు నైవేద్యాలు సమర్పించేటప్పుడు గంట కొట్టడం ప్రయోజనకరం. గంట కొట్టడం పంచభూతాలను మేల్కొలపగలదని నమ్ముతారు.
పూజలో గంటను ఉపయోగించిన తర్వాత దానిని ఎలా భద్రపరచాలనేది కూడా అంతే ముఖ్యం. గంటను ఎల్లప్పుడూ ఆలయ గదిలో శుభ్రమైన, పవిత్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ప్రతిసారీ పూజలో గంటను ఉపయోగించిన తర్వాత, దానిని కేటాయించిన స్థలంలో ఉంచండి. మురికి లేదా అశుభ్రమైన చేతులతో గంటను ఎప్పుడూ తాకవద్దు. విరిగిన గంటను ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదని గుర్తుంచుకోండి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More