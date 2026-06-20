శనివారం ఈ చిన్న పరిహారాలు పాటిస్తే.. శని దేవుడి అనుగ్రహం మీ సొంతం!
జ్యోతిష్య, వాస్తు శాస్త్రాల ప్రకారం శనివారం రోజున శనిదేవుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టాలు తొలగిపోతాయని, కెరీర్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుందని నమ్మకం. శనిదేవుని ఆశీస్సులు పొందేందుకు చేయాల్సిన ప్రత్యేక పరిహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మన హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం, శనిదేవుడు న్యాయానికి అధిపతి. ఆయన్ని 'మోక్ష ప్రదాత' అని కూడా పిలుస్తారు. శివుని నుంచి శనిదేవుడు పొందిన ఈ వరం, ఆయనను శరణు కోరిన వారికి అపారమైన మేలు చేస్తుంది. జాతక చక్రంలో శని దోషం ఉన్నవారు, శనివారం రోజున ప్రత్యేక పూజలు చేయడం ద్వారా ఆ గ్రహ ప్రభావం నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అయితే, కేవలం పూజలే కాకుండా, వాస్తు మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్రాలు సూచించిన కొన్ని నిత్య జీవిత పరిహారాలను పాటిస్తే శని అనుగ్రహం మరింత వేగంగా కలుగుతుంది.
వాస్తు ప్రకారం శనివారం పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు
1. పక్షులకు ఆహారం: పక్షులకు మినుములు లేదా ఏడు రకాల ధాన్యాలను (సతనాజ) కలిపి ఆహారంగా పెట్టడం వల్ల జాతకంలో శని బలం పెరుగుతుంది. ఇది కెరీర్ పరంగా వచ్చే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది.
2. పితృ దేవతల ఆశీస్సులు: శనివారం సాయంత్రం పితృదేవతల పేరు మీద దీపం వెలిగించడం చాలా శుభప్రదం. దీనివల్ల కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తాయని పెద్దల నమ్మకం.
3. ఇంటి శుభ్రత: వాస్తు దోషాలు తొలగిపోవాలంటే, శనివారం రోజున ఇంటి మూలల్లో ఉన్న బూజును శుభ్రం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ పురోగతికి అడ్డుగా ఉన్న ప్రతిబంధకాలు తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ రోజున నల్లని రంగు దుస్తులు ధరించకపోవడం మంచిదని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తారు.
4. రావి చెట్టు వద్ద పరిహారం: ఇంట్లో పూజ గదిలో ఉంచిన డ్రై ఫ్రూట్స్ లేదా నైవేద్యాన్ని శనివారం రోజున రావి చెట్టు కింద ఉంచడం లేదా నీటిలో ప్రవహింపజేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే, ఈ రోజు ఎవరినీ కించపరచకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
5. ఛాయా దానం: ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన పరిహారం. ఒక గిన్నెలో ఆవనూనె తీసుకుని, అందులో నాణేన్ని వేసి మీ ప్రతిబింబాన్ని చూసుకోవాలి. అనంతరం ఆ నూనెను, నాణేన్ని నిరుపేదకు దానం చేయాలి. దీని వల్ల శని దేవుడు ప్రసన్నుడై, మీ జీవితంలో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగిస్తారు.
ఇంటికి నలుపు రంగు వేయవచ్చా?
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి నలుపు రంగు వేయడం అస్సలు మంచిది కాదు. ఇది కుటుంబంలో అనవసరపు పోరాటాలకు, జీవితంలో కష్టాలకు దారి తీస్తుందని వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ప్రకాశవంతమైన రంగులను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More