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    ఆగస్టు జ్యోతిష్య ఫలితాలు: 6 గ్రహాల సంచారంతో ఈ రాశుల వారికి బంగారు రోజులు!

    ఆగస్టు నెలలో సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు, శుక్రుడు, రాహువుల గోచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి శుభఫలితాలు లభించనున్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మేష, కుంభ, తులా, సింహ, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, విద్య, సానుకూల మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. 

    Published on: Jul 21, 2026, 11:00:50 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    కొద్ది రోజుల్లోనే ఆగస్టు నెల ప్రారంభం కానుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనంలో వస్తున్న మార్పుల దృష్ట్యా ఈ నెల అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాబోయే 31 రోజుల్లో ఏకంగా ఆరు ప్రధాన గ్రహాల సంచారం (గోచారాలు) జరగబోతున్నాయి. సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు, శుక్రుడు, రాహువుల చలనం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి. ఈ గ్రహాల కలయికతో వారి జీవితాల్లోకి సరికొత్త ఉత్సాహం, ఆర్థిక సమృద్ధి, సంతోషాలు వెల్లువెత్తుతాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    ఆగస్టు జ్యోతిష్య ఫలితాలు: 6 గ్రహాల సంచారంతో ఈ రాశుల వారికి బంగారు రోజులు!
    ఆగస్టు జ్యోతిష్య ఫలితాలు: 6 గ్రహాల సంచారంతో ఈ రాశుల వారికి బంగారు రోజులు!

    ఆగస్టు మాసంలో ఏయే రాశుల అదృష్టం తలపులు తట్టనుంది, జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు దక్కనున్నాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

    మేష రాశి: కెరీర్ లో స్వర్ణయుగం

    మేష రాశి వారికి ఆగస్టు నెల చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఉద్యోగ రంగంలో రాణిస్తున్న వారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడిదారులు, పెద్ద క్లైంట్లు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు కోరుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    కుంభ రాశి: నిలిచిపోయిన పనులకు మోక్షం

    కుంభ రాశి వారికి ఈ నెల లాభదాయకంగా మారుతుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతాయి. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. వ్యక్తిగత లేదా వృత్తిగత అవసరాల నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేసే సూచనలున్నాయి.

    తులా రాశి: విద్యార్థులకు శుభవార్తలు

    తులా రాశి వారికి ఈ కాలం పూర్తిగా సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు మంచి వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొద్దిపాటి శ్రమిస్తే చాలు, ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన విజయాలను సొంతం చేసుకుంటారు.

    సింహ రాశి: సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం

    సింహ రాశి వారికి ఆగస్టు మాసం శుభప్రదంగా సాగుతుంది. కార్యాలయంలో తోటి ఉద్యోగుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. విద్యాపరంగా విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి: కుటుంబంతో ఆనంద క్షణాలు

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ నెలలో ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడుపుతూ మనసులోని ఒత్తిడిని దూరం చేసుకుంటారు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు జ్యోతిష్య ఫలితాలు: 6 గ్రహాల సంచారంతో ఈ రాశుల వారికి బంగారు రోజులు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు జ్యోతిష్య ఫలితాలు: 6 గ్రహాల సంచారంతో ఈ రాశుల వారికి బంగారు రోజులు!
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