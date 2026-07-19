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    మీ జాతకంలో కుజుడు బలహీనంగా ఉంటే.. ఈ పరిహారాలను తప్పక పాటించండి!

    మీ జాతకంలో కుజుడు బలహీనంగా ఉంటే.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూచించిన కొన్ని పరిహారాలను పాటించాలి. ఈ పరిహారాలు కుజుడిని బలపరచడం ద్వారా మీకు ఇబ్బందులు తొలగిస్తాయ్.

    Published on: Jul 19, 2026, 21:27:26 IST
    By Anand Sai
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    జ్యోతిషశాస్త్రంలో కుజ గ్రహాన్ని ధైర్యం, శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం, భూమి, తోబుట్టువులు, నాయకత్వం, శౌర్యానికి కారకంగా పరిగణిస్తారు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో కుజ గ్రహం శుభ స్థానంలో ఉంటే, వారు నిర్భయంగా, శక్తివంతంగా, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కష్టపడి పనిచేసేవారిగా పరిగణిస్తారు. అయితే కుజ గ్రహం బలహీనంగా లేదా అశుభంగా ఉంటే, జీవితంలోని కొన్ని రంగాలలో సవాళ్లు తలెత్తవచ్చని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒకరి జాతకంలో కుజుడు బలహీనంగా ఉంటే, కొన్ని ధార్మిక పరిహారాలను పాటించవచ్చు.

    కుజ దోషం పరిహారాలు
    కుజ దోషం పరిహారాలు

    మత, జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం.. బలహీనమైన కుజుడు ఉన్న వ్యక్తి తరచుగా కోపం, నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవడం, ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం, పనిలో ఆటంకాలు, భూమి లేదా ఆస్తి వివాదాలు, తరచుగా ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవచ్చు. ఇవి సాధారణ జ్యోతిష్య సంకేతాలు. ప్రతి వ్యక్తిపై వాటి ప్రభావం భిన్నంగా ఉండవచ్చు. ఏవైనా పరిహారాలు ఆచరించే ముందు, మీ జాతకంలో కుజుడు ఏ భావంలో, ఏ రాశిలో, ఏ స్థానంలో ఉన్నాడో కచ్చితంగా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఒకవేళ కుజుడు బలహీనంగా ఉంటే.. మతపరమైన పరిహారాలు మానసిక సానుకూలతను పెంచడానికి, విశ్వాసంతో పాటు మీ జీవితంలో క్రమశిక్షణను తీసుకురావడానికి ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడతాయి.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజ గ్రహానికి హనుమంతునితో కూడా సంబంధం ఉంది. మంగళవారాల్లో హనుమాన్ చాలీసా, సుందరకాండ పఠించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీనివల్ల కుజుని అశుభ ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు.

    'ఓం క్రం క్రీం క్రౌం సః భౌమాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించండి. ఈ కుజ బీజ మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా 108 సార్లు జపించడం వల్ల కుజుడు బలపడతాడని నమ్ముతారు.

    మంగళవారం నాడు ఎర్ర పప్పు, ఎర్రని బట్టలు, బెల్లం లేదా రాగి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దానాలు ఎల్లప్పుడూ మీ విశ్వాసం, సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా చేయాలి.

    మత విశ్వాసాల ప్రకారం.. మంగళవారం నాడు కోతులకు లేదా పేదలకు బెల్లం, శనగలు తినిపించడం అంగారక గ్రహాన్ని బలపరుస్తుందని కూడా నమ్ముతారు.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎర్ర పగడాన్ని అంగారకుడి రత్నంగా పరిగణిస్తారు. కానీ జాతక విశ్లేషణ లేకుండా దీనిని ధరించకూడదు. ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ తప్పనిసరిగా సరిపోదు.

    కుజుడిని క్రమశిక్షణ, ధైర్యం, కార్యాచరణకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. సమయపాలన పాటించడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం, సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటం వంటివి కూడా కుజుడిని బలపరిచే ఆచరణాత్మక మార్గాలు.

    కార్తికేయ స్వామిని ధైర్యసాహసాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. మంగళవారాలు లేదా స్కంద షష్ఠి నాడు ఆయనను పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం ఇది ఆత్మవిశ్వాసం, మానసిక బలాన్ని పెంచడంతో ముడిపడి ఉంది.

    మీ జాతకాన్ని చూసుకోకుండా ఎలాంటి రత్నాన్ని ధరించవద్దు. కేవలం నివారణలపైనే ఆధారపడవద్దు, కార్యాచరణ, కృషి కూడా అవసరం. కోపాన్ని, ఆవేశాన్ని నివారించడానికి ప్రయత్నించండి. మంగళవారం మాంసం, మద్యం, క్రమమైన పూజతో పాటు, మంచి ప్రవర్తనపై కూడా శ్రద్ధ వహించండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/మీ జాతకంలో కుజుడు బలహీనంగా ఉంటే.. ఈ పరిహారాలను తప్పక పాటించండి!
    Home/Rasi Phalalu/మీ జాతకంలో కుజుడు బలహీనంగా ఉంటే.. ఈ పరిహారాలను తప్పక పాటించండి!
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