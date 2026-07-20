ఆగస్టు మెుదట్లోనే బుధ గ్రహ సంచారంలో ప్రధాన మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం!
ఆగస్టు 5న బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిలో సానుకూల మార్పులను సూచిస్తుంది. ఈ కాలం కొత్త అవకాశాలను, విజయాన్ని తీసుకురాగలదు. ఈ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మేధస్సు, తర్కం, వ్యాపారం, సంభాషణకు అధిపతి అయిన బుధ గ్రహ సంచారం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఆగస్టు 5న బుధుడు మిథున రాశి నుండి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది ఆగస్టు 22 వరకు ఈ రాశిలోనే ఉంటుంది. కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం ప్రజల ఆలోచనా విధానాలు, పని శైలులు, సంభాషణా సరళిని ప్రభావితం చేస్తుంది. వ్యాపారం, వృత్తి పరంగా, ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ఫలవంతంగా, ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆగస్టు 5 నుంచి ఆగస్టు 22 మధ్య ఎవరి అదృష్టం మారుతుందో చూడండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. మీకు రావలసిన డబ్బు తిరిగి రావచ్చు, మీ బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బు జమ అవుతుంది. మీ మాటల్లో విశేషమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది. మార్కెటింగ్, మీడియా, న్యాయ, కన్సల్టింగ్ రంగాలలోని నిపుణులు తమ సంభాషణా నైపుణ్యాల ద్వారా ముఖ్యమైన కాంట్రాక్టులను పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. మీరు ఒక శుభకార్యంలో పాల్గొనే అవకాశం లభించవచ్చు.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి, వృత్తిపరమైన కార్యకలాపాలను పాలించే దశమ భావంలో బుధుడు సంచరిస్తున్నాడు. పని ప్రదేశంలో మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. మీ బాస్, సీనియర్ల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇది పదోన్నతికి లేదా కొత్త బాధ్యతలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి లేదా తమ ప్రస్తుత కార్యకలాపాలను విస్తరించాలనుకునే వారికి ఆగస్టు 5 నుండి ఆగస్టు 22 వరకు ఉన్న కాలం అత్యంత అనుకూలమైనది. సమాజంలో, పని ప్రదేశంలో మీ ప్రతిష్ట, గౌరవం పెరుగుతాయి. మీరు ఒక కొత్త గుర్తింపును ఏర్పరచుకుంటారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి విద్య, తెలివితేటలు, సంతానానికి అధిపతి అయిన ఐదో ఇంట్లో బుధుడు సంచరిస్తున్నాడు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న లేదా ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు మెరుగైన ఏకాగ్రతను పొంది, సానుకూల ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు లభించవచ్చు. అయితే పెట్టుబడులను వివేకంతో పెట్టాలి. మీ పిల్లల గురించి మీకు శుభవార్త అందవచ్చు. ఇది మీకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. మీ ప్రేమ జీవితం కూడా మరింత సామరస్యంగా మారుతుంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ బుధ గ్రహ సంచారం పదకొండో ఇంట్లో జరుగుతుంది. ఇది ఆదాయం, లాభాలకు సంబంధించిన ఇల్లు. బుధుడు మీ రాశికి అధిపతి కాబట్టి ఈ కాలం మీకు వరంగా ఉంటుంది. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీరు పార్ట్టైమ్ పని లేదా పెట్టుబడుల ద్వారా సంపాదించాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఈ సమయం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ నిపుణులు తమ కార్యాలయంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సాధించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు, ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే బలమైన అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఆశయాలు, ప్రాజెక్టులు ఈ కాలంలో ఫలించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More