జూలై 24 నుంచి బుధుడు ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ధన లాభం, కెరీర్లో భారీ పురోగతి!
జూలై 24, 2026 నుంచి బుధుడు తన స్వరాశి మిథునంలో నేరుగా సంచారం ప్రారంభించనున్నాడు. ఈ గ్రహ మార్పు వల్ల మేషం, సింహం, కన్య, తుల, కుంభ రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే కర్కాటకం, వృశ్చికం, మీన రాశుల వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా తెలుసుకోండి.
బుధుడు తన స్వక్షేత్రమైన మిథున రాశిలో మార్గి (నేరుగా) సంచరించనున్నాడు. ఈ అరుదైన గ్రహ మార్పు ఎవరికి అదృష్టాన్ని, ఎవరికి సవాళ్లను తీసుకురానుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని 'గ్రహాల యువరాజు'గా పిలుస్తారు. తెలివితేటలు, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, తర్కానికి బుధుడు కారకుడు. అలాంటి బుధుడు జూలై 24, 2026న మిథున రాశిలో నేరుగా సంచరించనున్నాడు. తన సొంత రాశిలో బుధుడు ఉండటం వల్ల అద్భుతమైన సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మార్పు అక్టోబర్ 24 వరకు కొనసాగుతుంది, దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఏ విధంగా ఉండబోతుందో చూద్దాం.
కెరీర్, ఆర్థిక వృద్ధిని పొందే అదృష్ట రాశులు
మేష రాశి: ఈ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ పరాక్రమం, తెలివితేటలు పనుల్లో విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఆగిపోయిన పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. ధన లాభానికి బలమైన సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
సింహ రాశి: కెరీర్లో మీరు ఆశించిన మార్పులు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో వ్యక్తిగత జీవితం బాగుంటుంది.
కన్యా రాశి: ఉద్యోగ పరంగా కన్యా రాశి వారికి ఇది సువర్ణావకాశం. సమాజంలో పేరుప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు ఆర్థికంగా చాలా కలిసివచ్చే సమయం.
తులా రాశి: అకస్మాత్తుగా ధన లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. మాటల్లో మాధుర్యం పెరిగి అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు విజయం దక్కుతుంది.
కుంభ రాశి: వ్యక్తిగత సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి, పొదుపు పెంచుకుంటారు. ప్రభుత్వ పరమైన పనులు సులభంగా పూర్తి చేసుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం.
ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
బుధుడు సంచారం వల్ల కర్కాటక, వృశ్చికం, మీన రాశుల వారు ఈ కాలంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. అనవసర ఖర్చుల వల్ల ఆర్థిక స్థితి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో విభేదాలు రాకుండా ఓపికతో వ్యవహరించడం ఉత్తమం. మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకుండా యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం మంచిది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More