ఆగస్టు 8 వరకు గురు నక్షత్రంలో బుధుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ధనయోగం, విజయాల జోరు!
బుధ గ్రహాన్ని బుద్ధి, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, విద్య, కమ్యూనికేషన్కు అధిపతిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం బుధుడు తన స్వరాశి అయిన మిథున రాశిలో సంచరిస్తూ, గురు గ్రహానికి చెందిన పునర్వసు నక్షత్రంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహస్థితి ఆగస్టు 8, 2026 వరకు కొనసాగనుండటంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో శుభపరిణామాలు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని బుద్ధి, వాక్చాతుర్యం మరియు వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం బుధుడు తన స్వంత రాశి అయిన మిథునంలో సంచరిస్తూ, గురు గ్రహానికి చెందిన పునర్వసు నక్షత్రంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహ స్థితి వచ్చే 32 రోజుల పాటు పలు రాశుల వారి జీవితాల్లో అనూహ్యమైన మార్పులను తీసుకురానుంది. ఆగస్టు 8, 2026 వరకు బుధుడు ఇదే నక్షత్రంలో ఉండటం వల్ల, కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.
గురు నక్షత్రంలో బుధుడు: ఎవరికి లాభం?
గ్రహాల రాకుమారుడైన బుధుడు, దేవగురువు బృహస్పతి నక్షత్రంలో ఉండటం ఒక అరుదైన మరియు శుభప్రదమైన కలయిక. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ కాలంలో మెరుగైన కమ్యూనికేషన్, ఆర్థిక స్థిరత్వం మరియు కుటుంబంలో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా మేషం, కన్య, మకర, తులా రాశుల వారికి ఈ గమనం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది.
ఈ గ్రహాల మార్పుతో ఏయే రాశులకు ఎలా ఉండబోతోంది?
1. మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ 32 రోజులు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మీ బ్యాంక్ నిల్వలు పెంచుకునేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా మీడియా, మార్కెటింగ్, సేల్స్ వంటి కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఇది స్వర్ణ యుగం అని చెప్పవచ్చు.
2. కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన పనుల్లో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. విద్యా విషయక ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే తపన పెరుగుతుంది.
3. మకర రాశి:
మకర రాశి వారు ఆధ్యాత్మిక చింతన వైపు మొగ్గు చూపుతారు. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో, ముఖ్యంగా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం ఎంతో మధురంగా సాగుతుంది. భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది.
4. తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయే సమయం ఆసన్నమైంది. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు ఈ సమయం అత్యంత ఫలప్రదం. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.
ఈ సమయంలో రాశుల వారు ఏం చేయాలి?
బుధ గ్రహ దోషాలు తొలగి, శుభ ఫలితాలు కలగడానికి విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం లేదా బుధ మంత్రాలను జపించడం మంచిది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More