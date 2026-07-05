రోహిణి నక్షత్రంలోకి అంగారకుడు - ఇవాళ్టి నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి మంచి రోజులు..!
నవగ్రహాల సేనాధిపతి మంగళుడు (అంగారకుడు) జూలై 5న(ఇవాళ) రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. చంద్రుడి పాలనలోని ఈ నక్షత్రంలో అంగారకుడి సంచారం వల్ల మేషం, కర్కాటకంతో పాటు 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు, నక్షత్ర మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఒక గ్రహం తన స్థానాన్ని లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చినప్పుడు, దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపైన స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. నవగ్రహాలలో ధైర్యానికి, శౌర్యానికి, భూమికి మరియు సోదరభావానికి కారకుడైన అంగారకుడు (కుజుడు) ప్రస్తుతం వృషభ రాశిలో కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పటివరకు కృత్తిక నక్షత్రంలో ఉన్న గ్రహాల కమాండర్ అంగారకుడు.. ఇప్పుడు చంద్రుడి నక్షత్రమైన రోహిణిలోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
దృక్ పంచాంగ గణనల ప్రకారం.. జూలై 5, 2026(ఇవాళ) మధ్యాహ్నం 12:01 గంటలకు అంగారకుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి చంద్రుడు కావడంతో.. ఇక్కడి నుంచి జూలై 24 వరకు అంగారకుడి సంచారం కొనసాగుతుంది. జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ విశ్లేషణ ప్రకారం.., అంగారకుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల 5 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం కానున్నాయి.
మేష రాశి :
అంగారకుడు చంద్రుడి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మేష రాశి వారికి పరోక్ష లక్ష్మీ యోగం వంటి శుభ ఫలితాలు అందుతాయి. దీనివల్ల ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. నిరుద్యోగులకు, ఉద్యోగులకు పని రంగంలో ప్రత్యేక ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
కర్కాటక రాశి :
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం విశేష లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ దృష్టి అంతా లక్ష్యాలపైనే ఉంటుంది. తండ్రి మరియు గురువుల నుంచి ఆశించిన మద్దతు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి :
కోర్టు కేసులు లేదా వివాదాల్లో చిక్కుకున్న ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సంచారం వల్ల విజయం లభిస్తుంది. మీ ప్రతిభ, చాకచక్యంతో ఎంతటి కష్టమైన సమస్యలనైనా సులభంగా అధిగమిస్తారు. కెరీర్పై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
సింహ రాశి :
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. వ్యాపార రంగంలో చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడపడానికి, సడలిపోయిన బంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం.
మీన రాశి :
మీన రాశి వారికి ఈ కాలంలో వరుసగా శుభవార్తలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. మీలో సానుకూల శక్తి (పాజిటివ్ ఎనర్జీ) పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More