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    Labha Drishti Yogam: జూలై 24న అరుదైన గ్రహ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ధనం, ఉద్యోగంలో భారీ లాభాలు!

    జూలై 24, 2026న బుధుడు మిథున రాశిలో, శుక్రుడు సింహ రాశిలో బలమైన స్థితిలో ఉండటంతో జ్యోతిష్యంలో 'లాభ దృష్టి యోగం' ఏర్పడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ గ్రహస్థితి వల్ల నిర్ణయ సామర్థ్యం పెరగడం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల అవకాశాలు రావడం, కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.

    Published on: Jul 04, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అరుదైన గ్రహ స్థితి ఏర్పడనుంది. జూలై 24, 2026న బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడనున్న ఈ యోగం ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని శుభ ఫలితాలను తీసుకు రానుంది.

    Labha Drishti Yogam: జూలై 24న అరుదైన గ్రహ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ధనం, ఉద్యోగంలో భారీ లాభాలు!
    Labha Drishti Yogam: జూలై 24న అరుదైన గ్రహ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ధనం, ఉద్యోగంలో భారీ లాభాలు!

    జూలై నెల చివరి వారంలో గ్రహాల సంచారం కీలక మలుపులు తిరగబోతోంది. ముఖ్యంగా జూలై 24, 2026న బుధ, శుక్ర గ్రహాలు అత్యంత శక్తివంతమైన స్థితిలో ఉండటం వల్ల జ్యోతిష్య నిపుణులు దీనిని 'లాభ దృష్టి యోగం'గా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ యోగం ప్రభావంతో పలు రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవడమే కాకుండా, కెరీర్‌లో ఊహించని ప్రగతి కనిపిస్తోంది.

    ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?

    జ్యోతిష్య పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం, జూలై 24న బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథునంలో, గురు గ్రహం ఆధీనంలో ఉన్న పునర్వసు నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. మరోవైపు, శుక్రుడు సింహ రాశిలో ఉంటూ, తన సొంత నక్షత్రమైన పూర్వాఫల్గుణిలో గోచారం చేస్తాడు. గ్రహాలు తమ స్వక్షేత్రం లేదా సొంత నక్షత్రాల్లో ఉండటం వల్ల వాటి బలం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ స్థితి సాధారణ కాలంతో పోలిస్తే ఎంతో ప్రభావవంతమైనదని, నిర్ణయాధికారం మెరుగుపడి, వైవాహిక బంధాల్లో అనుబంధం పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తున్న రాశులు ఇవే:

    1. వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం ఆర్థిక వృద్ధిని కలిగిస్తోంది. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు తిరిగి చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కడం వల్ల ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.

    2. మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో బుధుడి బలం పెరగడం వల్ల ఈ రాశి వారికి ఎంతో కలిసి రానుంది. కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలు పొందినా, వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి ఆఫర్లు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను సులువుగా ఆకట్టుకుంటారు, ఇది వ్యాపారంలో మీకు ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది.

    3. కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు ఈ సమయంలో సత్ఫలితాలు అందుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల మన్ననలు పొందుతారు. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.

    4. తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది అనువైన సమయం. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టాలనుకునే వారికి గ్రహాల సహకారం పుష్కలంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు పెరుగుతాయి.

    అనుకూల ఫలితాల కోసం పాటించాల్సినవి

    ఈ గ్రహ స్థితి ప్రభావం సానుకూలంగా ఉండాలంటే, భక్తిపూర్వకంగా గణేషుడు, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం శ్రేయస్కరం. విష్ణుమూర్తిని స్మరించడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. అయితే, ఎవరికైనా సహాయం చేసేటప్పుడు ఉత్సాహంగా చేయండి, కానీ ఆవేశంతో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఖచ్చితంగా దక్కుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Labha Drishti Yogam: జూలై 24న అరుదైన గ్రహ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ధనం, ఉద్యోగంలో భారీ లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/Labha Drishti Yogam: జూలై 24న అరుదైన గ్రహ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ధనం, ఉద్యోగంలో భారీ లాభాలు!
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