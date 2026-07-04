ఈరోజు రాశి ఫలితాలు: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితిపై గ్రహాల ప్రభావం
నేటి గ్రహ సంచారం ప్రకారం మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతక ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి? శనివారం రోజున ఏ రాశి వారు లాభపడతారో, ఎవరికి ఆటంకాలు ఎదురవుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శనివారం శని దేవుడికి మరియు ఆంజనేయ స్వామికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజున భక్తితో వారిని ఆరాధించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి నేడు కొన్ని రాశులకు సవాళ్లు ఎదురైతే, మరికొన్ని రాశులకు అదృష్టం కలిసి రానుంది.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: అప్పగించిన పనులను గడువులోపు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. చేతికి డబ్బు అందుతుంది, అయితే ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
వృషభ రాశి: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వ్యక్తిగత జీవితాన్ని విస్మరించే ప్రమాదం ఉంది. సమతుల్యత పాటించండి. ఆదాయం బాగున్నా, అదనపు సమయం కేటాయించాల్సి రావచ్చు.
మిథున రాశి: కార్యాలయంలో రాజకీయాలు మీ పనిపై ప్రభావం చూపవచ్చు. గొడవలకు దూరంగా ఉండి, మీ లక్ష్యంపైనే దృష్టి పెట్టండి. కీలక నిర్ణయాల కోసం కుటుంబ సభ్యుల సలహా తీసుకోండి.
కర్కాటక రాశి: ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే పనులు పూర్తి చేయండి. ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో పెద్ద మార్పులకు సిద్ధపడండి. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.
కన్య రాశి: పని భారం వల్ల కొంచెం ఒత్తిడి అనిపించవచ్చు. ధన లాభం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. పని నిమిత్తం విదేశీ ప్రయాణ యోగం ఉంది.
తులా రాశి: ఈరోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. అయితే, పని సకాలంలో పూర్తి చేయకపోతే పై అధికారుల అసహనానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. బయటి ఆహారం తీసుకోకండి.
వృశ్చిక రాశి: పాత పెట్టుబడులు ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు. కానీ, ఇటీవల కుదిరిన ఒప్పందం మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.
ధనుస్సు రాశి: భాగస్వామితో మంచి సమయం గడపడానికి ప్లాన్ చేయండి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. కెరీర్లో స్థిరపడటానికి మరింత కృషి చేయండి.
మకర రాశి: పెట్టుబడుల విషయంలో కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందించండి. కొంచెం బద్ధకంగా అనిపించినా, పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడంపైనే దృష్టి పెట్టండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభ రాశి: మీలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితం చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రియతములతో బంధం మరింత బలపడుతుంది.
మీన రాశి: వృత్తిపరంగా మీకు కీలకమైన ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయకండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More