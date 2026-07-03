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    అరుదైన శుక్ర-కేతు కలయిక: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ప్రేమ జీవితంపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

    సింహ రాశిలో శుక్రుడు ప్రవేశించి కేతువుతో అరుదైన ద్వంద్వ ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల తులా, సింహ, మిథున రాశుల వారికి కలిగే శుభఫలితాలు, కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రేమ జీవితం, సృజనాత్మకతపై ప్రభావం గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 03, 2026 2:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సింహ రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో పాటు, మక నక్షత్రంలో కేతువుతో కలిసి 'ద్వంద్వ ప్రభావం' చూపబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల మీ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో, ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుందో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    అరుదైన శుక్ర-కేతు కలయిక: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ప్రేమ జీవితంపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? (pinterest)
    అరుదైన శుక్ర-కేతు కలయిక: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ప్రేమ జీవితంపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? (pinterest)

    గ్రహాల అరుదైన కలయిక: శుక్ర-కేతువుల ప్రభావం

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు భోగభాగ్యాలు, ప్రేమ, సౌందర్యం మరియు సృజనాత్మకతకు కారకుడు. అటు కేతువు ఆధ్యాత్మికత, కర్మఫలాలు మరియు అంతర్మథనానికి చిహ్నం. ఇప్పుడు సింహ రాశిలో కేతువు ఉండగా, శుక్రుడు అక్కడికే చేరుకోవడం వల్ల రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతోంది. అంతేకాకుండా, శుక్రుడు కేతువుకు చెందిన 'మక' నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఇది ఒకేసారి రెండు విధాలుగా శుక్రుడిపై కేతువు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దీనివల్ల మనసులో కోరికలు పెరగడంతో పాటు, కొన్ని విషయాల నుంచి దూరమయ్యే ధోరణి కూడా కనిపిస్తుంది.

    శుక్ర-కేతువుల కలయిక ఏం చెబుతోంది?

    శుక్రుడు మరియు కేతువుల సంగమం కేవలం భౌతిక సుఖాలకే పరిమితం కాకుండా, మనిషి అంతరాత్మను ప్రభావితం చేస్తుంది. మీలోని దాగి ఉన్న ప్రేరణను కేతువు తట్టిలేపుతాడు. అయితే, ప్రేమ, బంధాల విషయాల్లో కొన్నిసార్లు స్పష్టత లోపించే అవకాశం ఉంది. మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రణలో ఉంచుకుంటూ, అంతర్దృష్టితో అడుగులు వేయడం ఈ సమయంలో చాలా ముఖ్యం. మీ సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టేందుకు ఇది మంచి సమయం.

    ఏయే రాశులపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది?

    తులా రాశి: రాశి వారికి ఈ గోచారం ఎంతో శుభప్రదం. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు చేకూరతాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పాత బకాయిలు మీకు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది సరైన సమయం. మీ కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

    సింహ రాశి: మీ రాశిలోనే ఈ కలయిక జరుగుతుండటంతో, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మీ బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. అయితే, ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి ముందడుగు వేయడం ఉత్తమం. అప్రమత్తంగా ఉంటే విజయం మీ సొంతం అవుతుంది.

    మిథున రాశి: కేతువు ప్రభావంతో మిథున రాశి వారికి విదేశీ ప్రయాణ యోగం కనిపిస్తోంది. గతంతో పోలిస్తే మీ పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.

    ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల కలిగే సాధారణ ఫలితాలు

    ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల మీ జీవితంలో సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. కష్టపడి పనిచేసే గుణం కలిగిన వారికి ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. అయితే, కేతువు ప్రభావం వల్ల కొన్నిసార్లు గందరగోళానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి తీసుకోవడం మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/అరుదైన శుక్ర-కేతు కలయిక: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ప్రేమ జీవితంపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
    Home/Rasi Phalalu/అరుదైన శుక్ర-కేతు కలయిక: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ప్రేమ జీవితంపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
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